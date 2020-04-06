Скабелка покинул Нур-Султан. Чтобы выстрелить в Ярославле?

Андрей Скабелка – ровесник Павла Буре, примерял форму ЦСКА, как-то вышел на лед в тройке Игоря Ларионова, заменив Владимира Крутова. А это знак качества.

На тренерском поприще сделал себе имя в Новосибирске. Сменив ушедшего в ЦСКА Дмитрия Квартальнова, Скабелка с «Сибирью» в 2015-м снял с кубкового пробега действующего обладателя Кубка Гагарина «Магнитку» и добрался до финала Востока, где достойно сражался с «Ак Барсом».

И все-таки потенциал у команды со снежинкой ограничен. Скабелка засиделся на мелкой работе. В «Сибири» у него начались конфликты. Сергея Шумакова, жаловавшегося на травму, вообще отправили из турне в Новосибирск.

В 2017-м «Сибирь» не пробилась в плей-офф, и Скабелка жестко расстался с командой, попрощавшись словами: «Я с этими п… работать не буду». В «Авангарде» у него не получилось, омский клуб – сложный организм, в котором амбиции порой перехлестывают возможности.

В «Барысе» у белорусского тренера все наладилось, в этом сезоне его команда прыгнула на второе место конференции, с позиции силы обыграла в первом раунде плей-офф «Металлург», чуть ли не втрое превосходивший казахстанских «барсов» по величине зарплатного бюджета. У «Барыса» имелись реальные шансы пройти «Сибирь» (жаль, что мы не увидели этого противостояния, как, впрочем, и другие).

В Нур-Султане Скабелку тяготила двуединая задача – параллельная работа со сборной Казахстана, которая не взяла польский барьер в олимпийской квалификации. Тянуть бесперспективную сборную он не пожелал.

Вариант с «Локомотивом», о котором говорят уже не шепотом, представляется шагом вперед. Пусть железнодорожники и соскочили с кубковой дистанции после первого круга.

Но чем Скабелка лучше Квартальнова, которого поменяли после двух неполных сезонов на канадца Крэйга Мактавиша? У Скабелки нет любимчиков-фаворитов, на лед у него выходят даже мертвые. Тому же Стефану Да Косте с таким тренером не ужиться. Поэтому француз и навострил лыжи в Казань. Ему было не комфортно в ЦСКА, он не стал пролонгировать контракт с красно-синими, а сейчас из двух «зол» (Квартальнов и Скабелка) выбрал знакомое.

А команда в Ярославле подобралась как раз под Скабелку. Там много перспективной молодежи, которой не хватало ежовых рукавиц, жесткой руки.

Дело за «малым» – сконструировать ударное звено и усилить вратарскую бригаду. Птица-тройка будет строиться вокруг шведа Антона Ландера, в напарники Илье Коновалову прочат габаритного канадца Эдварда Паскуале, который должен покинуть «Барыс».

В Ярославле новому тренеру создадут комфортные условия (можно не сомневаться), но и спросят по полной программе. Президент «Локомотива» Юрий Яковлев, прекрасно разбирающийся в хоккее, церемониться с тренерами-неудачниками не привык. Отправляет в отставку, не глядя на имена и регалии.

После фиаско в «Авангарде» казалось, что Скабелке так и не суждено выйти на орбиту топ-тренеров. В Ярославле ему предоставят еще один шанс. Если, конечно, подпишут с ним контракт.