В Новосибирске сделали сенсационное открытие: в КХЛ 400 – 500 уникальных талантов - Советский спорт
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07 апреля 2020 15:22ХоккейСлавин Виталий

В Новосибирске сделали сенсационное открытие: в КХЛ 400 – 500 уникальных талантов

Хотел написать о том, как футбольные болельщики бдят за бюджетными деньгами в Англии, но придется отложить. С нашими хоккейными управленцами народных, по их словам, команд точно не соскучишься. Снова информационное пространство взорвал коренной москвич, гендиректор новосибирской «Сибири» Кирилл Фастовский.

Помните, дней десять назад в интервью СМИ он заявил: дескать, очень хочет, чтобы в российском чемпионате никогда больше не звучала фраза: «Базовый клуб сборной», ибо это то, что больше всего мешает как раз развитию хоккея?

ФХР и КХЛ молча проглотили пилюлю. Пришлось мне вступиться за национальную команду в частности и отечественный хоккей в целом заметкой «Ответ Фастовскому и его «Сибири»: не нужна сборная, живите и стройте новый дворец за свои деньги».

В новом пространном интервью Фастовский о сборной не проронил ни слова. Видимо, получил в тык от кого положено. Зато подробно остановился на жизни возглавляемого им десятый год клуба, завуалировано ответив мне на упрек в жизни не по средствам. А именно, бюджетном финансировании профессионального спорта, сиречь, отъеме денег у детей, пенсионеров, инвалидов, здравоохранения, образования и так далее.

Гендиректор сообщил: ХК «Сибирь» взяла под крыло компания «Сибантрацит» - под свое финансирование и соответственно контроль. Великолепно! Ведь это мощнейшая частная корпорация во главе с Дмитрием Босовым, фигурантом «Форбса» почти с миллиардным долларовым состоянием. Он – руководитель попечительского совета ХК «Сибирь».

Вот только Кирилл Валерьевич не уточнил, на сколько процентов конкретно «Сибантрацит» финансирует его сугубо профессиональную дружину. А хотелось бы это узнать. Ибо председательствует в попечительском совете «Сибири» Андрей Травников, губернатор Новосибирской области. Равно как наряду с «Сибантрацитом» вторым учредителем ХК «Сибирь» является правительство Новосибирской области.

Пусть мне кто-то объяснит, какое отношение губернатор и правительство области имеют к профессиональному спорту, который по определению не просто должен кормить себя сам, но через налоги в местный бюджет поддерживать тех самых стариков и детей, медицину и образование? Пусть мне кто-то объяснит, почему Арнольд Шварценеггер в бытность губернатором Калифорнии нагло увильнул от деятельного участия в попечительском совете «Лос-Анджелес Кингз»? Пусть мне кто-то поможет раскрыть лютую тайну XXI века: кроме России, есть где-либо еще подобное расточительство денег налогоплательщиков на планете Земля?

Понимаю, вопрос риторический. Но возвращаться к нему снова и снова заставляет наша кудрявая жизнь.

Но это все фантики. К конфетке мы только подходим. Оказывается, все, кто дошел до КХЛ, а это 400 – 500 игроков, по мнению Фастовского, уникальные люди. Даже не так – уникальные таланты! Он прямо так и сказал! А потому, мол, хоккеист не может получать столько же, сколько среднестатистический человек.

Я понимаю, что Кирилл Валерьевич как образованный человек так, разумеется, не думает. Заявлять подобное элементарно положение обязывает. Ибо как иначе объяснить космические, абсолютно ничем необоснованные зарплаты игроков тем же Травникову и Босову. Но нам-то ничто не мешает выводить оппонентов на чистую воду.

Для начала обращусь к библии русского языка – толковому словарю Сергея Ожегова.

УНИКАЛЬНЫЙ. Единственный в своем роде, неповторимый.

Коротко и ясно!

400 – 500 уникальных талантов – это какой-то запредельный, не побоюсь этого слова, оксюморон!!! То есть у нас в КХЛ 400 – 500 единственных в своем роде хоккеистов. Это несовместимые понятия!

Мерило уникальности одно – мировой рынок. В хоккее, в отличие от футбола, мы – короли. У нас уникумов хватает – Овечкин, Малкин, Кучеров, Тарасенко, Панарин, Василевский, Кузнецов, Свечников, Гусев, Радулов, Проворов… Но это, в общем-то, все. Каждый из них действительно в своем роде единственный и неповторимый. Потому они и востребованы на мировом рынке труда. Потому зарабатывают в НХЛ миллионы долларов, ни гроша не выуживая из бюджетов США и Канады.

Такая ситуация, естественно, не только в хоккее. Возьмите любую сферу деятельности. Кирилл Валерьевич, назовите мне хотя бы еще одну отрасль, где у нас, как в КХЛ, 400 – 500 уникальных талантов. Вы готовы перечислить 400 – 500 уникальных российских артистов, певцов, хирургов, вирусологов? Или, по-вашему, хоккеисты – некая особая каста, этакие инопланетяне? Но если это так, почему этих «единственных в своем роде» не рвут на части на мировом рынке?!

Должны ли хоккеисты зарабатывать столько же, сколько среднестатистический человек? Не знаю. Это должен определить рынок – и только он, а не хотелки менеджеров и игроков. Банально? Да! Но ради торжества справедливости и здравого смысла у меня нет иного выхода, кроме как изо дня в день разжевывать прописные истины.

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