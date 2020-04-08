Мартынюк забил 8 голов в одном матче ЧМ. Личный рекорд Овечкина – 6 за весь турнир

Наша сборная триумфально шествовала по дистанции домашнего ЧМ-1973. На экваторе турнира в Лужниках ее соперником стала команда Западной Германии, записной андердог. В составе немцев выделялся разве что высоченный Эрик Кюнхакль, сын которого Том ныне зажигает в «Айлендерс».

Уже после первого периода на табло горели неприличные цифры 1:9. К 14-й минуте спартаковский форвард Александр Мартынюк оформил хет-трик. На лед он выходил с асами Александром Якушевым и Владимиром Шадриным. Перед первым перерывом Мартынюк забил свою четвертую шайбу.

Во втором периоде он взял паузу, а в третьем - оформил покер номер два, забив на 46-й, 48-й, 56-й и 59-й минутах. До финальной сирены оставалось 1:34. И тут на лавке Борис Кулагин, помощник старшего тренера сборной Всеволода Боброва, отдал шефу «передачу»: «Сева, так он твой рекорд побьет». Рекорд «Севы» – 9 голов в одном матче, правда, в чемпионате страны. Бобров отреагировал моментально. «Саша, ты пока посиди, пусть другие поиграют», - обратился тренер к Мартынюку и на лед его до финальной сирены не выпустил. Наши победили со счетом 18:2.

На том московском чемпионате Мартынюк стал третьим снайпером сборной – после Владимира Петрова и Бориса Михайлова, опередив великих Валерия Харламова, Александра Якушева и его тезку Мальцева.

Кстати, личный рекорд Александра Великого Овечкина на ЧМ куда скромнее – всего 6 голов (в Квебеке-2008). Есть на счету Ови всего один хет-трик на взрослых планетарных первенствах – 6 мая 2006 года в матче против сборной Казахстана (10:1).

…ЧМ-1973 стал первым и последним для Мартынюка, его еще один раз пригласили на Приз «Известий». А в тройке с Шадриным и Якушевым на правом фланге стал играть Виктор Шалимов.