Играть всем клубам в Северной Дакоте – единственный шанс спасти сезон НХЛ

Судя по тому, как в мире и конкретно в США и Канаде развивается пандемия, у НХЛ и других профессиональных лиг, если они хотят завершить сезон, нет иного выхода, кроме как всем командам собраться в одном городе и играть без зрителей.

Федерация футбола Бельгии, несмотря на возможные санкции УЕФА, уже объявила о завершении в стране сезона. О том же открыто говорят уже и в Англии. В Италии возникла идея на 45 дней собрать все команды в Риме и, проведя 124 матча, доиграть национальный чемпионат. Разумеется, без зрителей, при этом игроков каждый день будут тестировать на вирус.

Но дальше всех продвинулись в Германии. В бундеслиге разработали план по допуску людей на стадионы в количестве 239 человек. Помимо футболистов, тренеров и персонала клубов, это 30 пишущих журналистов, 36 сотрудников ТВ, плюс четыре мальчика, подающих мячи. Всего на трибуны попадут 113 человек. Обыкновенные болельщики, по крайней мере – в первое время, на арены допускаться не будут.

О похожих планах объявила и НХЛ. Случилось это после встречи в минувшие выходные комиссаров ведущих спортивных лиг Северной Америки с президентом США Дональдом Трампом. Как сообщили инсайдеры, Трамп выразил надежду, что фанаты вернутся на стадионы в августе – сентябре.

Тут же в прессу просочилась информация, что НХЛ рассматривает вариант провести оставшиеся матчи регулярного чемпионата и весь плей-офф в Северной Дакоте. Конечно, без зрителей. В принципе это самое подходящее место на территории США.

Штат расположен вдалеке от очагов заболевания в центре страны на самом севере и граничит с Канадой, где ситуация с вирусом куда менее драматичная. Больших городов нет. Плотность населения – малая, 47-я среди штатов США. По населению – 730 тысяч человек – Северная Дакота вообще 48-я в стране.

Интересен этнический состав штата. Немцев – 43,9 процента, а в Германии, как известно, один из самых высоких процентов излечивающихся от инфекции благодаря менталитету, а именно – организованности и аккуратности. Вторыми идут норвежцы – 30,1 процента, на родине которых процесс развития пандемии один из самых щадящих в Европе. При этом в Северной Дакоте минимум афроамериканцев, а они, по словам Трампа, больше всех страдают от вируса.

Кроме того, у штата есть опыт организации крупных международных хоккейных турниров. В 2005 году Гранд-Форкс принял молодежный ЧМ (игроки до 20 лет), в 2016-м – юниорский ЧМ (до 18 лет). Кстати, от Гранд-Форкса до Виннипега всего 236 километров по хайвею.

Одна из главных проблем, где разместить 31 команду НХЛ с их многочисленным обслуживающим персоналом? Ведь в юниорских ЧМ участвовали всего 10 сборных. Но в принципе все решаемо, если разбросать базы клубов по территории штата с предельно жестким, как в Китае, пропускным режимом.

По мне, играть всем скопом в Северной Дакоте – единственный шанс спасти сезон. Но защитник «Тампы» Михаил Сергачев думает иначе. На днях он заявил в Инстаграме:

- В Северную Дакоту не хочу, это бессмысленно. Играть там? Это бред. Без фанатов, на одной арене, это нереально. А где все жить будут? Это много контакта, на одной арене будут собираться больше 50 человек (что на сегодня запрещено. – Прим. ред.). Как туда канадские команды полетят? Им ведь нельзя выезжать из страны.

Разумные возражения. Но разве есть иные варианты? И потом - речь не идет о том, чтобы открыть тренировочные лагеря, условно говоря, завтра. Речь об июле, августе, когда, как все надеются, пандемия пойдет на спад. И положение о запрете мероприятий с участием более 50 человек смягчат. А канадским клубам разрешат сыграть в соседнем штате США.

Но даже в этом случае, как показывает опыт Китая, необходимо будет максимально соблюдать все требования изоляции, в частности, всегда держать дистанцию между людьми в полтора – два метра. Понятно, при допуске зрителей на арену – это нереально.

А значит, даже в июле – августе, несмотря на надежды Трампа, наверняка придется играть без болельщиков. При этом всем так или иначе причастным к каждой конкретной игре нужно будет регулярно сдавать тест на вирус. Ибо при первой же положительной пробе НХЛ вынуждена будет соревнования остановить. Как это произошло 12 марта, после того как в НБА выявили первого заболевшего игрока.