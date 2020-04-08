Йобчик сборной СССР. Как Польша олимпийских чемпионов обыграла

Это случилось на ЧМ-1976 в польском Катовице. Сборная СССР прибыла на турнир после волевой победы на Олимпиаде в Инсбруке. В Австрии 8 февраля наши разгромили поляков 16:1.

8 апреля на старте ЧМ-1976 свежеиспеченные олимпийские чемпионы проиграли той же сборной, которая мечтала об одном – о сохранении прописки в элитной группе. Как можно было пропустить от записного андердога 6 (!) шайб?!

Перед турниром старший тренер сборной Борис Кулагин отцепил двух ведущих игроков – центрфорварда первого звена Владимира Петрова и защитника Александра Гусева. Наши уступили в контрольном матче шведской сборной, составленной журналистами. От поражений никто не застрахован, шокировал счет - 7:9! По ходу игры советские хоккеисты вели 3:1, 4:2, 5:3, 6:4…

Кулагин был в бешенстве. Сказал, что незаменимых нет и он готов освободить едва ли не каждого. На этой почве с ним закусился Петров. Великий спорщик мог возражать даже Анатолию Тарасову, которого все боялись как огня. В итоге Петрова отцепили от чемпионата мира.

- Посмотрим, как вы обойдетесь без меня, - сказал на прощанье двукратный олимпийский чемпион. Это было пари.

В первое звено к Михайлову и Харламову поставили Мальцева, у которого болела рука. Он даже бросать как следует не мог. Травма плеча мешала играть на вбрасываниях центрфорварду второго звена Шадрину.

На матч с поляками ворота доверили Сидельникову, дублеру Третьяка. Хозеява открыли счет на 11-й минуте первым же броском. Голкипер явно зевнул шайбу от форварда Яскерски. К перерыву поляки вели 2:0. Мог поменять ноль на единичку Якушев, но попал в перекладину.

Шайба капитана Михайлова из раздевалки укрепила веру в скорый камбэк. Но Йобчик и Яскерски ответили двумя и на 24-й минуте отправили Сидельникова на лавку. При счете 4:1.

Якушев реализовал численное преимущество, но Йобчик после ошибки защитника Цыганкова восстановил разницу в счете «+3». Ко второму перерыву наши горели 2:5.

Только на 54-й минуте Харламов подарил надежду. Но ее похоронил неутомимый Йобчик, фамилию которого стеснялся произносить в репортаже главный голос советского спорта Николай Озеров. Кстати, он называл героя матча Жопчиком.

Гол Легенды №17 на последней минуте ничего изменить не мог. Наши проиграли 4:6. Форвард Веслав Йобчик вписал свое имя в историю. Кому удавалось делать хет-трик в матчах со сборной СССР на чемпионатах мира? Разве что шведу Роланду Эрикссону в Вене-1977, да чеху Франтишеку Чернику в Праге-1978. Тогда, кстати, хозяева выиграли с тем же счетом – 6:4.

Больше Сидельников в Катовице не играл. А сборная СССР потерпела еще два поражения (от шведов и будущих чемпионов мира чехословаков) и чудом зацепилась за вторую ступень пьедестала. До этого советские хоккеисты ни разу трижды на ЧМ не проигрывали. А Петров выиграл пари у тренера.

Тренер Кулагин, тем не менее, сохранил пост. Олимпийская победа все перевесила.