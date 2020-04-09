Врачам добавили 25-80 тысяч рублей, а эрзац-звезды КХЛ от народных миллионов ноc воротят - Советский спорт
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09 апреля 2020 16:00ХоккейСлавин Виталий

Врачам добавили 25-80 тысяч рублей, а эрзац-звезды КХЛ от народных миллионов ноc воротят

Виталий Славин – о денежных запросах российских хоккеистов.

Смотрю на нынешнее де-факто наступившее межсезонье – и не нарадуюсь. Впервые в ХХI веке наш хоккей нехотя и со скрипом двинулся в сторону здравого смысла. Спасибо Дмитрию Чернышенко и девальвации рубля.

Кто спорит, потолок зарплат в КХЛ на будущий сезон в 900 млн рублей – сумма для финансируемой за наш с вами счет лиги чрезвычайно завышенная. И я прекрасно понимаю негодование Александра Мостового по поводу озвученных вчера Президентом РФ надбавок врачам, спасающим страну от вируса. Конечно, что такое для так называемого профессионала «Магнитки» или ЦСКА, «Зенита» или «Локомотива» 25 или 80 тысяч рублей? На веселую попойку в пафосном ресторане не хватит, а иным гламурным ценителям эксклюзивных кроссовок шнурки разве что купить.

Но это только подчеркивает, в каком уникальном королевстве кривых зеркал почти 30 лет цветет и пахнет профессиональный спорт в России. Люди, от которых зависит здоровье нации, получают от государства, по справедливому замечанию Мостового, копейки. Но то же государство легко вышвыривает миллиарды народных денег в бездонную топку, читай, от пуза и без какого-либо контроля кормит спортивные клубы, бытие которых интересует жалкие проценты населения России. Естественно, в лихолетье они идут под нож в первую очередь. Для страны это самый не нужный балласт, какой только можно себе представить в нормальном обществе. Во времена судьбоносных испытаний это становится для всех очевидным. Что Мостовой своей неосторожной репликой косвенно и подтвердил.

Скажите мне, кто заставлял Геннадия Величкина заключать баснословные контракты в «Магнитке», чтобы в итоге семь игроков съели 80 процентов от потолка зарплат в 900 млн рублей? Боязнь, что этих мегамастеров уведут конкуренты? Возможно. Но тогда можно было подписать трех-четырех. Тех, кто нужнее всего команде. По мне, единственное объяснение – многолетний топ-менеджер «Металлурга», видимо, надеялся, что КХЛ, как в нашем хоккее это неоднократно случалось, отыграет назад.

Но нет. КХЛ с новым президентом Алексеем Морозовым твердо стоит на принятом в марте 2018 года еще при Дмитрии Чернышенко решении – с сезона-2020/21 жесткий потолок зарплат в 900 млн рублей и точка! Хотя кое-кто пытался воспользоваться неопытностью нового руководителя и протащить под сурдинку увеличение потолка до 1,3 миллиарда рублей.

Вот только почему-то все в КХЛ забыли, что еще весной 2017 года лига во главе с председателем совета директоров Геннадием Тимченко приняла концепцию развития КХЛ аж до 2023 года, о чем торжественно объявила на всю страну. Планировалось к сезону-2020/21 сократить фонд оплаты труда на 30-50 процентов и опустить потолок до 600 млн рублей! Правда, двух звездных игроков из-под этого лимита можно было вывести.

По идее, вот к этому и надо стремиться – 600 млн рублей на команду. Жестко и без исключений! Больше игроки КХЛ попросту не стоят. Это не просто мое мнение и убеждение. Это оценка мирового рынка.

Взять, к примеру, Виктора Антипина, от услуг которого на днях отказалась «Магнитка». Ну с какого перепуга Величкин заурядному даже по европейским меркам защитнику подмахнул трехлетний контракт на 375 млн рублей?! Или два млн долларов в год по прежнему курсу. Сколько заработал перед этим уралец за сезон в «Баффало»? 925 тысяч долларов. Минус процентов 50 федерального и местного налогов, а также эскроу. В лучшем случае 500 тысяч на руки, а тут сразу пара миллиона со смешным НДФЛ в 13 процентов?!

Ясно, что таких денег нигде в мире, кроме КХЛ, Антипину не дадут, а значит, он элементарно столько не стоит. В «Металлурге» ныне это поняли – или агенты им объяснили? – Николай Кулемин и Егор Яковлев, согласившиеся на сокращение действующих контрактов. Хотя Яковлев, заработавший за сезон в «Нью-Джерси» грязными даже меньше Антипина – 728 тысяч долларов, взбрыкнул: дескать, в НХЛ никого бы не заставили переписывать действующий контракт. Ну да, выкинули бы на драфт отказов для начала, а потом просто выкупили бы контракт. Что «Даллас» проделал с Ничушкиным.

Уже официально заключили контракты в НХЛ Барабанов («Торонто») и Алтыбармакян («Чикаго»). Денисенко вот-вот подпишет с «Флоридой». Еще минимум десяток игроков КХЛ собираются сделать то же самое. И это замечательно! Как при СССР все отечественные сливки стремились в Москву, так теперь в НХЛ. Там все сильнейшие хоккеисты планеты. Только там можно прогрессировать и вырасти в величину планетарного масштаба. Что доказали Панарин и Тарасенко, Кучеров и Василевский, Сергачев и Свечников.

На освободившиеся вакансии в СКА и ЦСКА, «Магнитке» и «Локомотиве» придет амбициозная молодежь. Которая будет играть за будущее, а не примется выкручивать у клубов руки, как Мозякин и Антипин, требуя ничем не обоснованные, кроме собственных хотелок, миллионы.

Когда ушедшие на войну с вирусом российские врачи довольствуются прибавкой в 25-80 тысяч рублей к месячному окладу.

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