«Аскаров – интересный парень». Но это не профессия

Аскаров, которому в январе исполнилось 18 лет, вообще возглавляет рейтинг европейских вратарей-проспектов. «Советский спорт» посвятил ему немало газетной площади. Его напарник на МЧМ-2020 в Остраве Амир Мифтахов (ему 26 апреля стукнет 20) из «Ак Барса» – на пятой позиции.

Оба успели дебютировать в КХЛ. Аскаров блистательно провел домашний матч против ХК «Сочи», в нужные моменты подтащил, а СКА одержал трудную победу. Когда лучший бомбардир «леопардов» Стремвалль не смог переиграть в ближнем бою юного голкипера, тот сорвал аплодисменты в ложу даже у руководства СКА.

Вскоре главный тренер армейцев и сборной Алексей Кудашов напихал мне за овации в адрес Аскарова – мол, не перехвалить бы вратаря.

Мифтахов оказался не столь удачлив – «Ак Барс» с ним в воротах проиграл тому же «Сочи» (0:1 дома), а во Владивостоке его выход на замену шведу Рейдеборну не уберег от крупного поражения (1:5), причем россиянин пропустил три из пяти шайб. Однако Мифтахова раздевали в запас на серию плей-офф с «Нефтехимиком», тогда как Аскаров после Остравы стажировался в ВХЛ/МХЛ.

Я хорошо помню два турнира Аскарова. На ЮЧМ-2019 в Швеции он в полуфинале переиграл американца Спенсера Найта, однако в финале против хозяев не выручил. Тем не менее заслужил пятерку с минусом. А на МЧМ-2020 Ярослав экзамен с треском провалил. И не по своей вине. Сделать ставку на 17-летнего голкипера – большой риск. Удивительно, что на это пошел главный тренер молодежной сборной Валерий Брагин, не любящий брать безусых юниоров на чемпионаты мира. К примеру, забанил форварда из Уфы Родиона Амирова, которого возили в Канаду на серию со сборными тамошних юниорских лиг. Аскарова же не возили. Зато его протежировал новый помощник Брагина Игорь Ларионов.

– Это интересный парень, – заявил Профессор в Остраве.

Аскаров и впрямь парень интересный, левша – с ловушкой на правой руке, высокий (190 см). Однако это не профессия.

– Он плохо реагировал на скриншоты, – заявил после турнира известный в прошлом вратарь Илья Брызгалов, чемпион мира-2009.

Скриншоты в хоккее – это броски, когда вратарь не видит шайбу из-за трафика на пятачке. Как с ними справляться – идеального рецепта нет.

Тысячу раз жаль, что не состоялся ЮЧМ-2020, на котором сыграл бы Аскаров. Мы бы смогли оценить его умение держать удар, стрессоустойчивость. Впрочем, не беда. Впереди у Ярослава не только драфт, но молодежная серия в Канаде, два молодежных чемпионата и не только.

Когда вратарю 18 лет, сложно предсказать его будущее. Спартаковец Андрей Медведев в 15 лет обыгрывал чемпионский «Ак Барс», причем всухую, побеждал на ЮЧМ, потом дважды на МЧМ, мог поехать на взрослый ЧМ (причем первым номером), но… Его уже забыли.

А Сергей Бобровский уехал из «Кузни» в «Филадельфию» незадрафтованным, слегка обиженным на тренерское недоверие, после не самой успешной игры на МЧМ и стал мегазвездой. У него две «Везины», а также жирный контракт с «Флоридой», с которой, кстати, прошлым летом подписал соглашение Найт (его выбрали на драфте по 13-м номером).

Да и тренер вратарей молодежной сборной Николай Хабибулин ехал за океан без видимых перспектив, незадрафтованный (несмотря на титул олимпионика и успехи на МЧМ), но ухватился за шанс в «Виннипеге» и доигрался до Кубка Стэнли.

Так что первый номер рейтинга среди европейских вратарей-проспектов – лишь приятный бонус, не более того.