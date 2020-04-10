Панарин – о главном недостатке Нью-Йорка, Хабибе, самогоне и бабушкиных пирожках - Советский спорт
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10 апреля 2020 00:00ХоккейГригорьевская Юлия

Панарин – о главном недостатке Нью-Йорка, Хабибе, самогоне и бабушкиных пирожках

Лидер клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин стал гостем прямого эфира в инстаграме Александра Кержакова. Было много шуток.

Вот основные фрагменты беседы звезд футбола и хоккея. Вопросы задавал Кержаков.

Ты сейчас где?
Во Флориде, в Майами. В доме у Сереги Бобровского. Отказался от аренды жилья. (Смеется.) Экономлю на продуктах. У нас жарко. Плюс 30.

Режимишь?
Обязательно. (Улыбается.) Три дня тренируюсь – один отдыхаю. Я в форме. Готов в любой момент вернуться в Нью-Йорк.

Когда возобновится чемпионат НХЛ?
Непонятно. Все время откладывают дедлайн. Каждые неделю – две. Чтобы мы в тонусе были, не расслаблялись. Если бы сказали, что расходимся, потом собрать было бы сложнее. Но можно хоть сейчас улететь. Вот, Мика Зибанежад уже в Швеции. Если здесь так пойдет, то ждите в России. Кстати, как у вас там с караоке? Соседи на шум жаловаться не будут? (Смеются.)

Зарплату вам урежут?
Да. Сейчас идет обсуждение игроков с лигой.

В российском футболе урезают на 40-60 процентов.
Да ладно! Если у нас столько срежут, пропущу следующий сезон. Зачем тогда играть? (Смеется.) А вообще, говорят о сокращении на 20-30 процентов. Вы же не забывайте, какие здесь налоги. Отдаем с контракта 45 процентов. (Отвечая на вопрос в онлайне от одного из пользователей.) И плачу я здесь, а не в России! Я же больше половины года в Америке. Значит, считаюсь налоговым резидентом.

Меня попросили спросить: чем твое родное Коркино лучше Нью-Йорка?
Коркино – более современное. (Смеется.)

Машину в Нью-Йорке водишь?
В городе ужасные дороги. Худшие в Штатах! У меня БМВ, ездить невозможно. Да мне особо и не надо. Мы за городом потренировались – и домой в час дня. Машину ставлю в гараж, пользуюсь такси. Парковка 30-60 долларов за два часа. Дешевле нереально припарковаться – все занято.

Какой у тебя сейчас вес?
80 кг. У меня всегда одинаковый. Вообще без весов живу. Правда, от обедов сейчас отказался, хотя до этого днем ел. Первые три дня карантина было тяжело. А потом нормально.

Еще один вопрос от пользователей: если бы не хоккей, то что?
Да я с самого детства в хоккее. Выбирать не приходилось. Из детских лет вспоминаю, как вся семья гнала самогон. Оба деда и обе бабушки. Отец – тоже… Сам я ни разу в жизни самогон не пробовал. Но было много веселых историй. Когда приходили друзья постарше, выпивали, а бабушка потом бутылки за шторкой прятала. Думала, что это дед выпил...

Ну а если бы действительно не стал хоккеистом, бизнес какой-нибудь замутил бы. В Коркино. Ведь в крупных компаниях меня после вечерней школы не ждали. К примеру, бабушка на трассе пирожки продавала. Продолжил бы семейные традиции. (Улыбается.)

Какие условия были в подольском интернате, откуда ты попал во взрослый хоккей?
Спортивный интернат. Борцы, боксеры, футболисты, хоккеисты. По восемь человек в номере. Все условия. Двухъярусные кровати. На животе не поспать. Но дедовщины не было.

Что по телевизору смотришь?
Бои какие-то.

За кого болеешь?
Так ни за кого. А сейчас за Хабиба. Смотрел его бой с Конором, орал. Надо было Конора подостудить… А сейчас вот у Хабиба пятый раз бой с Тони Фергюсоном сорвался.

Кумиром детским кто был?
Да я телевизор не смотрел. Когда подрос, лет в 15-16, Павел Дацюк нравился. Он творил игру и продолжает творить. А мне нравится красота игры. Это важно.

Кто тебя больше всего впечатлил, когда только попал в НХЛ?
Да не было такого. Здесь вообще все команды примерно одного уровня. Первые звенья – так точно. Я, к примеру, точно могу повторить все, что Коннор Макдэвид делает. В итоге все мелочи решают. И взаимодействие с партнерами. Один ты ковыряешься, или все вместе играют.

Как Макдэвид вживую?
Вроде настоящий. Я не трогал. Он в полном порядке.

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