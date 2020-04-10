Наш хоккейный Лев Яшин. Александру Еременко – 40!

Великий Лев Яшин закончил в 40 лет. После августовского дерби 1970-го в Лужниках с ЦСКА. Он пропустил едва ли не центра поля от Владимира Федотова, «Динамо» проиграло 0:1, после этого знаменитый вратарь вышел на поле лишь в конце мая 1971-го в своем прощальном матче против сборной мира.

Еременко далек от своего последнего матча. Казалось, этот недоигранный сезон станет в его карьере прощальным. На первые роли выдвинулся молодой и перспективный Ивана Бочаров. Еременко был на подхвате. Однако на финише регулярки Бочаров «поплыл», и главный тренер бело-голубых Владимир Крикунов сделал ставку на опыт. У «деда» - так называют наставника-ветерана в «Динамо» - все по «чесноку»: если тянешь – играешь, в противном случае сидишь на лавке или в глухом запасе. Еременко не дал в себе усомниться в серии плей-офф со «Спартаком». А ведь красно-белые во главе с Олегом Знарком подобрали ключи к команде Крикунова.

Именно в творческой лаборатории Знарка Еременко начал третью жизнь. Первая прошла в родном «Динамо» и «Ак Барсе», где он сидел в запасе и мотался по арендам. Вторая – уфимская, успешная, под руководством Сергея Михалева, третья – тоже уфимская, но у Вячеслава Быкова. В этот период игровая практика вратаря ограничивалась матчами после тренировки, когда ворота ставили поперек площадки, и ему приходилось отражать броски Быкова и Захаркина. Когда «Салават Юлаев» завоевал Кубок Гагарина, Еременко даже не прикоснулся к трофею. Его задвинули на третий план, сделав ставку на шведа Эрсберга.

Александр разорвал контракт с Уфой и вернулся в родное «Динамо». В 2012-м и 2013-м его команда выиграла главный трофей КХЛ, а он сам признавался самым ценным игроком плей-офф. Кто еще может похвастать подобным достижением?

В решающих матчах за Кубок Еременко поражал непробиваемостью Третьяка. По этому поводу шутили, что, мол, это и заслуга врача клуба Валерия Конова, якобы снабжавшего вратаря каким-то «озверином». Поверьте, никакой «озверин» не заменит мастерства, особенно вратарского.

…По горячим следам чемпионского для «Динамо» сезона-2011/2012 я пригласил Еременко в редакцию «Советского спорта». Он приехал, беседа получилась очень любытной.

- В этом плей-офф у меня было как никогда много выходных, даже жена удивлялась: «У вас решающие матчи, а ты все время дома», - признался герой сезона.

Потом мы вспомнили самых неудобных для него нападающих.

- Это, конечно, он, Мозякин, - рассказал Еременко. – Смотрит в одну сторону, а бросает в другую, при этом ухитряется попасть. Змей!

«Змей» Мозякин и в прошедшем сезоне напомнил о себе Еременко двумя неотразимыми бросками по девяткам на «ВТБ Арене». Таких попаданий и не хватило новой команде Знарка, чтобы выиграть серию у «Динамо».

Карьера Еременко в сборной тоже складывалась неоднозначно. Он было отвоевал у Василия Кошечкина ворота на домашнем ЧМ-2007. Но в овертайме полуфинала с финнами допустил помарку, лишившую сборную России финала. Через год в Квебеке вратарь в матче с чехами получил травму и досрочно завершил турнир, правда, с золотой медалью. В Берне-2009 Еременко отыграл последний матч в группе с латвийцами (6:1), а в четвертьфинале с белорусами (4:3) заменил перед третьим периодом разнервничавшегося Илью Брызгалова и внес лепту в общий успех. Из Швейцарии Александр вернулся со второй золотой медалью чемпиона мира.

На Кубке Первого канала-2013 в Сочи он буквально вырвал олимпийскую путевку у чемпиона мира Константина Барулина. Казалось, на Игры-2014 Еременко отправляется за наградой. Пусть и третьим номером (ставка была сделана на энхаэловцев Семена Варламова и Сергея Бобровского). Но финны, как и в 2007-м, испортили нам обедню. Теперь уже в четвертьфинале. Сорвали хозяевам медальные планы. Еременко распрощался со сборной, хотя после Сочи ее возглавил Знарок.

Босс чемпионского «Динамо» Андрей Сафронов – неповторимый цицерон и мастак проводить исторические параллели – как-то назвал Еременко Львом Яшиным российского хоккея. Трудно не согласиться.