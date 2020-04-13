Хоккейные матчи, которые хотелось бы пересмотреть. Пока сидим дома (видео)

В понедельник днем предложили стартовую игру ЧМ-2019 Россия – Норвегия. А до этого показали финал ЧМ-2018 Швеция – Швейцария. Долго потчевали нас МЧМ. Это не уровень, если вынести за скобки Баффало-2011. Доказано Кочетковым, Денисенко, Слепцом, Костиным и иже с ними. «Советский спорт» предлагает исторические матчи нашей сборной, которые хотелось бы вспомнить. Расположим их в хронологическом порядке.

Примем на вооружение формат «Открытый показ» – с доступным во время карантина экспертом. Как в футбольном проекте на «Матч ТВ» с Андреем Аршавиным. Постараемся уложиться до начала мая, впихнуть 15 матчей в 15 дней. Начнем с 15 апреля, когда в Москве будет введен пропускной режим. Сегодня – первая половина «Открытого показа».

1. Финал Олимпиады-1992 с Вячеславом Буцаевым

Сборная СНГ (по сути, России, поскольку государства СНГ на карте не было) победила Канаду Дэйва Кинга 3:1. В самом начале третьего периода Буцаев открыл счет, его почин поддержали Болдин и Быков. «Детский сад» Виктора Тихонова сенсационно завоевал золото.

2. Финал ЧМ-1993 с Андреем Николишиным

Сборная России, на которую никто не ставил, обыграла «Тре Крунур» 3:1. Героями финала стали вратарь Трефилов, нападающие Николишин, забивший золотой гол, и Хомутов. Николишину тогда едва исполнилось 19 лет.

3. Полуфинал Олимпиады-1998 с Павлом Буре

В Нагано сборная России, ведомая капитаном Павлом Буре, одолела финнов 7:4. Русская Ракета забил пять (!) голов – результат уникальный для больших турниров, да еще на такой стадии. Потом главный тренер нашей команды Владимир Юрзинов признал, что соперник был сильнее.

4. Четвертьфинал Олимпиады-2002 с Николаем Хабибуллиным (Максимом Афиногеновым)

Матч против действующих олимпийских чемпионов стал бенефисом Хабибулина. Он отразил 45 бросков и показал лучшую вратарскую игру за всю истории Олимпиад. Единственную шайбу во втором периоде забросил Афиногенов после выигранного Николишиным вбрасывания. Наши вернулись из Солт-Лейк-Сити с бронзой. После утешительного финала с белорусами команде вручили не только медали, но и значки заслуженных мастеров спорта. Единственный, кто не получил – третий вратарь Брызгалов.

5. Четвертьфинал ЧМ-2002 с Андреем Коваленко

Сборная России под руководством Бориса Михайлов лишь по разнице шайб прорвалась в плей-офф ЧМ в Швеции. В четвертьфинале ее поджидали действующие чемпионы мира чехи во главе с Ягром. Ярда мечтал о «Тройном золотом клубе», не хватало титула чемпиона мира.

Накануне в Гетеборге наши проиграли сборной Словакии (4:6), после чего переехали в Йенчепинг. А чехи отдыхали и поджидали россиян на месте. Однако подопечные Михайлова лишили записных фаворитов титула, выиграв 3:1. Третью шайбу, заброшенную Карповым, организовал Русский Танк Коваленко, продавив Ягра.

6. Матч за бронзу на ЧМ-2005 с Максимом Афиногеновым

После поражения в полуфинале от канадцев актив нашей команды во главе с ее капитаном Алексеем Ковалевым обратился к главному тренеру Владимиру Крикунову с просьбой разрешить им посидеть и залить горе поражения. Отказывать было бессмысленно. Матч за бронзу с «Тре Крунур» (6:3) вытащила молодежная тройка Афиногенов – Малкин – Овечкин. Безумный Макс забросил первые две шайбы, Ови – победную, у Малкина – два ассиста. После первого перерыва вратарь Лундквист на лед не вышел.

7. Четвертьфинал Олимпиады-2006 с Алексеем Яшиным

Кому Канада проигрывала в основное время в плей-офф на больших Олимпиадах? Только сборной России. Матч за бронзу в Нагано-1998 вынесем за скобки, а чехам там же Кленовые листья уступили по буллитам.

Четвертьфинал в Турине-2006 называют бенефисом вратаря Набокова. Это полуправда. Евгений сыграл на своем привычном уровне. А наши перебросили соперников 33-27. Победный гол забил Овечкин и передачи Виктора Козлова в самом начале третьего периода (центром в их тройке играл Яшин), а капитан команды Ковалев подвел итог шайбой в раздевалку. 2:0.