Лучшие центры мира. Топ-16. Гретцки – первый с конца - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
13 апреля 2020 18:00ХоккейСлавин Виталий

Лучшие центры мира. Топ-16. Гретцки – первый с конца

В ответ на рейтинг центрфорвардов от штатных экспертов НХЛ, опубликованный на прошлой неделе на официальном сайте лиги, представляем вашему вниманию альтернативный топ-16. Максимально объективный и основанный на реальном вкладе игрока, а не на сухой статистике.

Часть I

НХЛ в своем списке взяла за временную отсечку 1967 год, когда лига расширилась с шести до 12 клубов. Взвесив все за и против, мы начинаем отсчет с 1972 года, когда сильнейшие хоккеисты мира впервые сошлись лицом к лицу в эпохальной Суперсерии, а затем продолжили это регулярно делать клубных сериях, Кубке Канады, Кубке вызова и так далее. То есть уже в 70-х годах мы могли сравнивать игроков не заочно, а на практике, в деле. Потому без центров сборной СССР никак не обойтись. Но тут будет одна оговорка, о которой ниже.

Эксперты НХЛ никак не аргументировали свой выбор. Как я понял, тупо ориентировались на статистику и титулы, абсолютно не учитывая привходящие обстоятельства. Кроме того, подозреваю, в силу возраста многие из них своих лауреатов на льду вообще не видели. В отличие, например, от меня, ибо я всех наблюдал онлайн.

Ну а теперь о критериях отбора.

1. Все должны быть в равных условиях, а потому в топе не могут быть персоны, звездившие в 70-80-х годах, когда НХЛ была сугубо местечковой лигой. Исключение – сборники, ярко проявившие себя в международных турнирах.

2. Если игрок не брал Кубок Стэнли, он всегда неполноценен и не заслуживает нашего внимания.

3. Доминирующая роль в команде. Другими словами, без этого игрока клуб не взял бы Кубок Стэнли.

Начнем наш хит-парад, как положено, снизу вверх. В скобках указано место в рейтинге НХЛ.

16 (1). УЭЙН ГРЕТЦКИ (Канада)

Лидер по всем основным статистическим показателям НХЛ сдулся, стоило ему уйти из «Эдмонтона» - по сути сборной капиталистического мира. Когда же железный занавес в начале 90-х годов окончательно рухнул, так называемый Великий превратился в банального фигуриста по свободному льду. Провалил Кубок мира-1996 и Олимпиаду-1998, когда канадцы сделали на него ставку.

Выиграл три Кубка Канады, где стал лучшим бомбардиром, но MVP всегда признавали других. Набирал больше всех очков и на домашнем молодежном ЧМ-1978, и на своем единственном взрослом ЧМ-1982. Но в обоих случаях первенствовала сборная СССР, а Канада довольствовалась бронзой в Монреале, а среди взрослых - вовсе деревяшкой за 4-е место.

Всех своих достижений добился в команде-машине в 80-е годы, когда после присоединения четырех команд ВХА при минимуме европейцев и американцев уровень НХЛ резко упал, господствовал стиль «без обороны» с вратарями-тенями в смешной экипировке.

По правде сказать, Гретцки приведенным выше критериям не соответствует. Считайте, я включил его в наш список по блату. Благодаря белорусским корням. Как и у меня.

15 (22-24). МАЙК МОДАНО (США)

46790c49dc6c714c2eda754967825df195cec9553ef5590588d42ca937792f11

Самый результативный американец в более чем столетней истории НХЛ. Причем дебютировал в 1989 году, когда в лигу прибыл первый российский десант во главе с Фетисовым и Макаровым. Сергей и увел у американца из-под носа «Колдер Трофи», после чего для приза лучшему новичку ввели возрастной ценз. Иначе говоря, все свои очки Модано добыл, когда НХЛ стала предельно конкурентной. Да еще с середины 90-х – с дьявольской руки «Нью-Джерси» погрязла в капканах, ловушках и прочих приемчиках антихоккея.

Почти всю карьеру провел в одной команде - «Миннесоте»/«Далласе». Дважды со «звездами» доходил до финала Кубка Стэнли (1991 и 2000, в этом плей-офф по результативности уступил только Халлу) и взял трофей в 1999 году, став лучшим бомбардиром в команде.

Постоянно выступал за сборную США, которая на первом Кубке мира-1996 с одинаковым счетом 5:2 по два раза разгромила сборную России, в том числе в полуфинале, а в финале – Канаду во главе с Гретцки, Линдросом, Коффи, Айзерманом.

14 (-). ВИКТОР ЖЛУКТОВ (СССР)

vvt_121

Без преувеличения, самый уникальный игрок в летописи мирового хоккея: среди центрфорвардов - точно.

В 1971 году в возрасте 17 лет приехал из Коми в Москву поступать в МАИ, совершенно не помышляя о карьере хоккеиста, и через некоторое время оказался… в ЦСКА.

В 1974 году учинил фурор на первом пробном молодежном ЧМ в Ленинграде – долговязая «пятерка» доминировала на всех участках площадки. Юниоры СССР выиграли пять матчей из пяти, в том числе в решающем поединке деклассировали Канаду 9:0, бронзового призера.

В тройке с Викуловым и Александровым блестяще показал себя в первой серии с командами НХЛ. В частности, по мнению многих, в лучшем матче клубов СССР - НХЛ помог ЦСКА добыть ничью в Монреале, когда с его подачи Александров сравнял счет 3:3. Так впечатлил Бориса Кулагина, что тот пригласил необстрелянную связку Жлуктов – Александров на золотую Олимпиаду-1976 в Инсбруке.

В 1977 году Виктор Тихонов вокруг Жлуктова сформировал второе суперзвено ЦСКА и сборной Союза, отрядив на фланги Балдериса из Риги и Капустина из «Крыльев», после чего Виктор выиграл пять подряд чемпионатов мира. Но до этого осенью 1976 года сенсационно стал лучшим бомбардиром первого Кубка Канады, обойдя Орра, Халла, Потвена, Эспозито, хотя сыграл на два матча меньше канадцев.

Вместе со сборной СССР в серии до двух побед против сборной НХЛ победил на Кубке вызова-1979 - в решающей игре (6:0) забросил вторую шайбу, а в 1981 году взял Кубок Канады.

13 (-). НИЛ БРОТЕН (США)

Q26IFAPMLY6E6LLRGLHZMP7YNU

Птенец Херба Брукса, чья банда студентов сотворила самую громкую сенсацию в истории хоккея, если не всего североамериканского спорта. В Лейк-Плэсиде-1980 Бротену было 20 лет, в том сезоне он отыграл за сборную США 55 матчей и набрал 55 (25+30) очков.

После олимпийского триумфа перебрался в НХЛ, где выступал до 1997 года: в его активе только в регулярке 1099 матчей!

В 1986 году стал первым американцем, выбившим за сезон более 100 очков – 105 (29+76). В 1981-м вместе с «Миннесотой» впервые добрался до финала Кубка Стэнли, в 1991-м сделал это еще раз, а в 1995-м уже вместе с «Нью-Джерси» поднял над головой главный трофей лиги. При этом оказался первым американцем, забросившим победную шайбу в решающем поединке финала Кубка Стэнли, где отметился дублем в ворота «Детройта» (5:2).

Бротен – единственный игрок в истории, признанный самым ценным в студенческом чемпионате США, а также ставший олимпийским чемпионом и победителем Кубка Стэнли. В 2009 году болельщики «Миннесоты Уайлд» назвали его самым великим хоккеистом, родившимся в Миннесоте.

О беззаветной преданности стране и ее национальной команде лучше всего свидетельствует такой факт. На ЧМ-1998 сборная США выступила настолько бездарно, что угодила в квалификационной турнир. Проводился он в ноябре того же года, а значит, профи из НХЛ приехать не могли. Бротен, уже более как год повесивший коньки на гвоздь, на призыв о помощи федерации откликнулся мгновенно. Примчался в австрийский Клагенфурт, набрал в трех играх 6 очков и помог звездно-полосатым уложить на лопатки Казахстан (3:0), Эстонию (7:1), хозяев (2:0). Герой Лейк-Плэсида по сути спас сборную США: она могла пролететь мимо домашней Олимпиады-2002, если бы сразу не вернулась в элитную группу ЧМ. Ведь, к примеру, ЧМ-1999 в группе В состоялся 8 – 17 апреля, когда регулярный сезон НХЛ еще продолжался, потому за сборную США пришлось бы играть либо ветеранам, либо европейским легионерам сомнительного уровня. А это были бы шансы так себе…

Продолжение – завтра

Проводы зимы. Мишин прилетел в Сибирь на последний турнир – и чуть его не выиграл (видео) Всероссийская спартакиада в Красноярске завершила зимний сезон. В мужском одиночном катании победу одержал чемпион мира среди юниоров Андрей Мозалев. 20.03.2020 14:00 Фигурное катание Тигай Лев
«Тест я не провалил, а Раджабу стоит повзрослеть». Беспутин про допинг, Ломаченко и Бутаева Чемпион Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полусреднем весе Александр Беспутин рассказал о проваленном допинг-тесте, и ответил на обвинения своего бывшего соперника Раджаба Бутаева. 13.04.2020 11:00 Бокс Усачев Владислав
Яшкин выбирает «Динамо». Чтобы выиграть Кубок Гагарина Нападающий Дмитрий Яшкин продлит контракт с «Динамо», где он зажигал в ушедшем сезоне. Русский чех подпишет контракт по схеме «1+1». 11.04.2020 20:30 Хоккей Домрачев Владислав
Из Нью-Йорка – сразу в Париж. «Ролан Гаррос» пройдет после US Open Организаторы заявили – в конце весны турнир не состоится. Но отменен не будет! «Ролан Гаррос» впервые в истории пройдет в конце сезона – через неделю после US Open. 17.03.2020 21:00 Теннис Мысин Николай
У Акинфеева сорвалась встреча с актером Буруновым, Гончаренко следит за братом Чалова На «ЦСКА ТВ» запустили видеоблог «На карантине». В первом выпуске на вопросы отвечалиВиктор Гончаренко, Игорь Акинфеев и Федор Чалов. 12.04.2020 21:00 Футбол Григорьевская Юлия
Фуркад пытается влюбить в себя Россию. И обещает приехать в гости Француз попрощался со спортом, но не готов проститься с российскими фанатами. На днях он заявил, что приедет в нашу страну. Правда, непонятно, для чего. 03.04.2020 10:00 Биатлон Мысин Николай
Рисует рукой, сломанной в 40 местах. Как восстанавливается разбившаяся в Лозанне русская фигуристка На реабилитацию Ольги Севостьяновой удалось собрать почти 75 тысяч евро. 18.03.2020 18:15 Фигурное катание Иванова Дарья
Рублев сравнялся с Джоковичем. И рвется в топ-10 Андрей Рублев одержал 13-ю победу в сезоне, догнав по их количеству лидера – Новака Джоковича. И вышел в четвертьфинал турнира в Роттердам, победа в котором обеспечит ему место в десятке. 13.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай
В этот день Гагарин полетел в космос, а «Спартак» стал чемпионом. Впервые! 12 апреля 2009 года «Ак Барс» выиграл первый Кубок Гагарина, а в этот день 1962 года первые для себя золотые медали чемпионов страны завоевал «Спартак», для которого этот успех был как полет в космос Юрия Гагарина. 12.04.2020 14:30 Хоккей Домрачев Владислав
Городов для Евро все меньше До конца апреля национальные чемпионаты точно не возобновятся. Еврокубки и турниры сборных – тоже. Но УЕФА есть чем заняться: футбольные чиновники снова определяют список городов для Евро. Не все, кто заявлялся на Евро-2020, смогут принять Евро-2021. 13.04.2020 10:00 Футбол Яременко Николай
Новости
19:32 Футбол Полузащитник «Уфы» Фомин интересен итальянскому клубу
19:11 Футбол Каррера – о критике Глушакова: Если бы он говорил о себе, всем было бы наплевать
18:52 Футбол Артем Дзюба: «Мстители» – космический фильм, ничего такого не было даже рядом
18:29 Хоккей «Салават Юлаев» решил продлить контракт с Барановым
18:18 Хроника Карякин и Винер-Усманова вошли в состав Общественной палаты РФ
18:05 Футбол Мариу может вернуться в лиссабонский «Спортинг»
17:53 Фигурное катание Навка раскрыла планы на «карантинный» день рождения
17:46 Футбол Кержаков назвал условие, при котором Дзюба побьет его рекорд по голам за сборную
17:27 Футбол Одил Ахмедов: Уважаю Галицкого. Когда с ним общаешься – не скажешь, что он миллиардер
17:16 Киберспорт Онователь киберспортивного холдинга GameShow Алексей Бурдыко скончался от коронавируса в 34 года
17:03 Футбол В «Зените» прокомментировали информацию об интересе к защитнику «Ювентуса»
16:51 Футбол Александр Кержаков: Государство должно компенсировать всем затраты на карантин
16:46 Олимпиада Познер рассказал, почему спортсмены поддерживают действующую власть
16:29 Фигурное катание Сергей Шахрай: Борюсь с коронавирусом березовым соком
16:28 Биатлон Сергей Голиков: В апреле и в мае весь штат СБР может остаться без зарплаты
16:12 Художественная гимнастика Алина Кабаева: Флешмоб врачей заслуживает серьезного отношения и глубокой благодарности
15:54 Футбол Заурбек Плиев: В матче со «Спартаком» на поражение мы не наиграли
15:36 Футбол «Галатасарай» предложил Балотелли двухлетний контракт
15:31 Футбол СМИ: «Зенит» хочет купить у «Ювентуса» игрока, заразившегося коронавирусом
15:20 Футбол Кержаков о своем отказе перейти в «ПСЖ»: Они боролись за выживание
Плач из регионов: государству нечем помочь малоимущим и многодетным семьям
Корюшка-прибойка и штрафы за нарушение карантина
В Тюмени на 13 апреля выявлено 14 новых заболевших коронавирусом
В Башкирии за сутки снова увеличилось количество заболевших коронавирусом
Рост числа заболевших на Ставрополье объяснили увеличением количества анализов
Названы претенденты на звание лучшего молодого игрока года в РПЛ
ФИФА и МОК прокомментировали ситуацию вокруг российского спорта
Валерий Газзаев прокомментировал информацию о рекомендациях WADA
Цена нашего покаяния. Россию отстранят от мирового спорта на 4 года?
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика