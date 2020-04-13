Лучшие центры мира. Топ-16. Гретцки – первый с конца

Часть I

НХЛ в своем списке взяла за временную отсечку 1967 год, когда лига расширилась с шести до 12 клубов. Взвесив все за и против, мы начинаем отсчет с 1972 года, когда сильнейшие хоккеисты мира впервые сошлись лицом к лицу в эпохальной Суперсерии, а затем продолжили это регулярно делать клубных сериях, Кубке Канады, Кубке вызова и так далее. То есть уже в 70-х годах мы могли сравнивать игроков не заочно, а на практике, в деле. Потому без центров сборной СССР никак не обойтись. Но тут будет одна оговорка, о которой ниже.

Эксперты НХЛ никак не аргументировали свой выбор. Как я понял, тупо ориентировались на статистику и титулы, абсолютно не учитывая привходящие обстоятельства. Кроме того, подозреваю, в силу возраста многие из них своих лауреатов на льду вообще не видели. В отличие, например, от меня, ибо я всех наблюдал онлайн.

Ну а теперь о критериях отбора.

1. Все должны быть в равных условиях, а потому в топе не могут быть персоны, звездившие в 70-80-х годах, когда НХЛ была сугубо местечковой лигой. Исключение – сборники, ярко проявившие себя в международных турнирах. 2. Если игрок не брал Кубок Стэнли, он всегда неполноценен и не заслуживает нашего внимания. 3. Доминирующая роль в команде. Другими словами, без этого игрока клуб не взял бы Кубок Стэнли.

Начнем наш хит-парад, как положено, снизу вверх. В скобках указано место в рейтинге НХЛ.

16 (1). УЭЙН ГРЕТЦКИ (Канада)

Лидер по всем основным статистическим показателям НХЛ сдулся, стоило ему уйти из «Эдмонтона» - по сути сборной капиталистического мира. Когда же железный занавес в начале 90-х годов окончательно рухнул, так называемый Великий превратился в банального фигуриста по свободному льду. Провалил Кубок мира-1996 и Олимпиаду-1998, когда канадцы сделали на него ставку.

Выиграл три Кубка Канады, где стал лучшим бомбардиром, но MVP всегда признавали других. Набирал больше всех очков и на домашнем молодежном ЧМ-1978, и на своем единственном взрослом ЧМ-1982. Но в обоих случаях первенствовала сборная СССР, а Канада довольствовалась бронзой в Монреале, а среди взрослых - вовсе деревяшкой за 4-е место.

Всех своих достижений добился в команде-машине в 80-е годы, когда после присоединения четырех команд ВХА при минимуме европейцев и американцев уровень НХЛ резко упал, господствовал стиль «без обороны» с вратарями-тенями в смешной экипировке.

По правде сказать, Гретцки приведенным выше критериям не соответствует. Считайте, я включил его в наш список по блату. Благодаря белорусским корням. Как и у меня.

15 (22-24). МАЙК МОДАНО (США)

Самый результативный американец в более чем столетней истории НХЛ. Причем дебютировал в 1989 году, когда в лигу прибыл первый российский десант во главе с Фетисовым и Макаровым. Сергей и увел у американца из-под носа «Колдер Трофи», после чего для приза лучшему новичку ввели возрастной ценз. Иначе говоря, все свои очки Модано добыл, когда НХЛ стала предельно конкурентной. Да еще – с середины 90-х – с дьявольской руки «Нью-Джерси» погрязла в капканах, ловушках и прочих приемчиках антихоккея.

Почти всю карьеру провел в одной команде - «Миннесоте»/«Далласе». Дважды со «звездами» доходил до финала Кубка Стэнли (1991 и 2000, в этом плей-офф по результативности уступил только Халлу) и взял трофей в 1999 году, став лучшим бомбардиром в команде.

Постоянно выступал за сборную США, которая на первом Кубке мира-1996 с одинаковым счетом 5:2 по два раза разгромила сборную России, в том числе в полуфинале, а в финале – Канаду во главе с Гретцки, Линдросом, Коффи, Айзерманом.

14 (-). ВИКТОР ЖЛУКТОВ (СССР)

Без преувеличения, самый уникальный игрок в летописи мирового хоккея: среди центрфорвардов - точно.

В 1971 году в возрасте 17 лет приехал из Коми в Москву поступать в МАИ, совершенно не помышляя о карьере хоккеиста, и через некоторое время оказался… в ЦСКА.

В 1974 году учинил фурор на первом пробном молодежном ЧМ в Ленинграде – долговязая «пятерка» доминировала на всех участках площадки. Юниоры СССР выиграли пять матчей из пяти, в том числе в решающем поединке деклассировали Канаду 9:0, бронзового призера.

В тройке с Викуловым и Александровым блестяще показал себя в первой серии с командами НХЛ. В частности, по мнению многих, в лучшем матче клубов СССР - НХЛ помог ЦСКА добыть ничью в Монреале, когда с его подачи Александров сравнял счет 3:3. Так впечатлил Бориса Кулагина, что тот пригласил необстрелянную связку Жлуктов – Александров на золотую Олимпиаду-1976 в Инсбруке.

В 1977 году Виктор Тихонов вокруг Жлуктова сформировал второе суперзвено ЦСКА и сборной Союза, отрядив на фланги Балдериса из Риги и Капустина из «Крыльев», после чего Виктор выиграл пять подряд чемпионатов мира. Но до этого осенью 1976 года сенсационно стал лучшим бомбардиром первого Кубка Канады, обойдя Орра, Халла, Потвена, Эспозито, хотя сыграл на два матча меньше канадцев.

Вместе со сборной СССР в серии до двух побед против сборной НХЛ победил на Кубке вызова-1979 - в решающей игре (6:0) забросил вторую шайбу, а в 1981 году взял Кубок Канады.

13 (-). НИЛ БРОТЕН (США)

Птенец Херба Брукса, чья банда студентов сотворила самую громкую сенсацию в истории хоккея, если не всего североамериканского спорта. В Лейк-Плэсиде-1980 Бротену было 20 лет, в том сезоне он отыграл за сборную США 55 матчей и набрал 55 (25+30) очков.

После олимпийского триумфа перебрался в НХЛ, где выступал до 1997 года: в его активе только в регулярке 1099 матчей!

В 1986 году стал первым американцем, выбившим за сезон более 100 очков – 105 (29+76). В 1981-м вместе с «Миннесотой» впервые добрался до финала Кубка Стэнли, в 1991-м сделал это еще раз, а в 1995-м уже вместе с «Нью-Джерси» поднял над головой главный трофей лиги. При этом оказался первым американцем, забросившим победную шайбу в решающем поединке финала Кубка Стэнли, где отметился дублем в ворота «Детройта» (5:2).

Бротен – единственный игрок в истории, признанный самым ценным в студенческом чемпионате США, а также ставший олимпийским чемпионом и победителем Кубка Стэнли. В 2009 году болельщики «Миннесоты Уайлд» назвали его самым великим хоккеистом, родившимся в Миннесоте.

О беззаветной преданности стране и ее национальной команде лучше всего свидетельствует такой факт. На ЧМ-1998 сборная США выступила настолько бездарно, что угодила в квалификационной турнир. Проводился он в ноябре того же года, а значит, профи из НХЛ приехать не могли. Бротен, уже более как год повесивший коньки на гвоздь, на призыв о помощи федерации откликнулся мгновенно. Примчался в австрийский Клагенфурт, набрал в трех играх 6 очков и помог звездно-полосатым уложить на лопатки Казахстан (3:0), Эстонию (7:1), хозяев (2:0). Герой Лейк-Плэсида по сути спас сборную США: она могла пролететь мимо домашней Олимпиады-2002, если бы сразу не вернулась в элитную группу ЧМ. Ведь, к примеру, ЧМ-1999 в группе В состоялся 8 – 17 апреля, когда регулярный сезон НХЛ еще продолжался, потому за сборную США пришлось бы играть либо ветеранам, либо европейским легионерам сомнительного уровня. А это были бы шансы так себе…

Продолжение – завтра