С днем рождения, Сокольники!

Начав ходить на хоккей на стыке 80-х и 90-х годов я долгое время вообще не представлял, что есть в Москве такой дворец- «Сокольники», а те края являются, как говорят в народе, «спартаковскими». Удивительно и просто все совпало. В Сокольниках, на Преображенке и вообще в тех местах я всегда чувствовал себя почему-то спокойно и комфортно. Может быть от того, что в тех краях родился мой папа? Все возможно!

Сегодня дворец спорта отмечает свой день рождения. Ну как отмечает. Сам-то он просто стоит и непонятно когда его сносить будут и будут ли сносить - не очень понятно, очевидно лишь, что едва ли в обозримом будущем под крышей дворца состоится матч с участием профессиональных хоккейных команд.

А я вот предлагаю отметить! И вспомнить наиболее яркие моменты в жизни дворца, ну и немного себя в этой самой жизни.

Первый визит? Начало 90-х на календарный матч «Спартака» с ярославским «Торпедо». Пока ехали на трамвае из Останкино до Сокольников пиво сначала было в трехлитровой банке, а потом внутри нас. Так что, в какой-то момент нам потребовалось... остановиться. И потом продолжить движение уже на другом трамвае.

На раскатке перед той игрой получил травму основной вратарь «Спартака» Алексей Марьин, но тем не менее красно-белые одержали победу. Кажется, крупную.

Любимые места? Конечно же, балкон! Господь и родители не обделили меня зрением, так что у меня простое правила просмотра спортивных мероприятий: места любые, лишь бы повыше. Площадка просматривается лучше, схема команд видна. Ну, если она есть, конечно. Только с таких мест лучше всего было видеть, как защитник «Спартака» Вячеслав Уваев поднимает голову и смотрит вдаль, начиная атаку, но при этом забывает про шайбу...

Тот момент был оптимальным для полета с балкона с целью удушения Уваева.

Позже балконы были закрыты, несмотря на посещаемость ниже средней. Для меня это было нехорошей новостью - терпеть не могу смотреть хоккей внизу! Носятся как ошпаренные, «слепых» зон на порядок больше и вообще ничего непонятно.

С проходом на стадион всегда было особенное очарование. Знаете какое? Приезжайте ко второму периоду - войдете бесплатно. Бабушки-контролеры расходились по своим домам с началом матча, милиция на матчах всегда была, но я не помню, чтобы она как-то особенно рьяно занималась отловом и казнью припоздавших зайцев.

И потом, у меня было еще одно простое правило: я очень редко опаздывал на игры. Отчасти, это было связано с тем, что в детстве любил смотреть раскатки и приезжал частенько за полтора часа до стартового вбрасывания.

Приходил заранее и сидел до конца. Впрочем, бывали и исключения. При тренере Валентине Гурееве «Спартак» выдал рекордную до сего дня победную серию из восьми матчей и должен был ее продлить в моем присутствии в матче против рижской «Даугавы» именно в Сокольниках. Но увы, крупно влетел. После пятой или шестой шайбы в ворота «Спартака» я психанул и в буквальном смысле убежал с арены. Эмоции нежного возраста, бывает.

Но в абзаце выше я чуть перескочил вперед.

Как забыть первые в российской истории матчи плей-офф «Спартака» против «Крыльев Советов» и «Магнитки»? А вынос от сумасшедшей тольяттинской «Лады» помните? Какая была команда у Геннадия Цыгурова! «Спартак» против этой машины мог выставить только Александра Селиванова и Алексея Марьина. В Тольятти зачем-то одну игру взяли, но в сумме были изрешечены.

Перед решающей встречей с «Металлургом» можно было запросто просочиться в буфет дворца и приставать там к игрокам. Своей целью я выбрал Александра Баркова - да-да, это тот самый папа, того самого Баркова, который нынче, размахивая финским паспортом, феерит в составе «Флориды». Так вот, в тот момент Барков-папа показался мне наиболее беззащитным, ибо в одной руке у него было пирожное, а другой компот. Я попросил автограф и получил вежливый отказ. Ну отказ - это уже, считай, диалог!

А вот теперь Барков-папа тренирует славную китайско-дмитровскую дружину под названием «Орджи Юниорс» - да, это та самая у кого в тысяче матчей одна победа - и вот теперь он интервью не дает никому. Я бы, на его месте, тоже не давал. Но при этом я надеюсь, что он отдает себе отчет в том, зачем он сейчас занимается тем, чем занимается. Тут не все так однозначно.

Да что ж такое! Опять меня унесло вперед на машине времени! Стоп машина! Снова назад!

В 1993 году «Спартак» все тяжелее играл против Ярославля, но худшие времена для противостояния «Спартака» с «Торпедо»/»Локомотивом» были еще впереди. Декабрь 1993. Почти аншлаг. «Спартак» пропускает, затем быстро забивает две, а в третьем периоде ничья и клинч. Ярославль давит и душит, а»Спартак» забивает в редкой контратаке. Мы сидим внизу и ничего не видим, просто орем и радуемся.

«А ты смотри на фонарь» - кричит друг мне в ухо. - «Если горит красный, значит гол».

Как забыть матч-туман с последующим визитом на тренировочный каток? В гости приехал «Авангард», быстро получил шайбу от Виталия Прохорова, но почти тут же игра была прервана. Нам с балкона казалось, что внизу кто-то обильно накурил при помощи сотни веников.

Но вроде бы ничего, смотреть можно. Но когда мы спустились вниз, то создалось полное ощущения погружения в пакет с молоком. Какие-то там случились метаморфозы, связанные с температурой на улице и внутри. Дворец, как известно, проветривался капитально, особенно свежо в нем было зимой.

Продолжая тему метеоусловий нужно отметить, что самым теплым местом во дворце был туалет. И это научный факт.

Так вот, разборки с «Авангардом» были перенесены на тренировочный каток, куда игроки обеих команд прошествовали прямо через улицу по резиновой дорожке и у нас была уникальная возможность хлопнуть по плечу всех и каждого. Ужасно огромные мужики!

А потом... потом нас впустили на каток! Милиция в мегафон неустанно гнала всех по домам, но особенно упоротые оставались на своих местах. И на третий период нас пропустили внутрь. Нас и еще нескольких совершенно пьяных ребят из Омска. Нос упирался в защитное стекло, а позади была стена - вот так мы смотрели хоккей! Такое, пожалуй, забудешь. «Спартак» выиграл 6:0.

...он подобрал шайбу в углу своей зоны, дико разогнался, пролетел сквозь неповоротливых защитников и впечатал шайбу под перекладину броском со средней дистанции. Вот так я впервые своими глазами увидел Илью Ковальчука.

«Спартак» в том сезоне провалился в «вышку» и лупил почем зря всех подряд. Особенно смешно получилось с условным «Липецком». Перед третьим периодом было «всего» 3:1 и мы ушли, весьма недовольными результативностью, а дома узнали результат - 10:2 или что-то в этом роде.

Не раз я убеждался, что разного роды приметы - ерунда. Хотя у кого как! У меня - не работают. А может быть я использую не те приметы. В 2010 году мои спартаковские трусы и борода как у лешего не сработали от слова совсем. Мусатов забивал низом, Гелашвили пропускал легкие шайбы, Ткаченко сминал оборону «Спартака»... «Локомотив» выбил «Спартак» из плей-офф. Это было весной.

А осенью 2011 года «Локомотив» разбился.

Чуть позже я оказался, что называется, по другую сторону баррикад, посещая матчи «Спартака» в «Сокольниках» по аккредитации и проводя онлайн-трансляции с места событий.

Запомнился Александр Радулов, который выходил на раскатку раньше всех в футболке, шортах и тапочках... Жалею, что так и не поговорил с Валентином Гуреевым, долго не мог узнать в штатском Ярослава Обшута (помните этого словака с говорящей фамилией и жутким броском?) - в жизни он был похож на торговца вареными джинсами с Черкизона...

Старт серии ретро-матчей «Спартака» был дан именно там, в «Сокольниках» в 2015 году. Впервые в жизни мы пели гимн всем стадионом без музыки. Считанные секунды пели, но до мурашек!

Много хорошего и доброго было в «Сокольниках». Есть, что вспомнить! С днем рождения, стадион!