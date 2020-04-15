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15 апреля 2020 20:00ХоккейФедоровский Александр

Кто такой Билл Питерс?

Простой уральский парень возглавил команду «Автомобилист».

В «Автомобилисте» важные изменения. Сразу после поражения в серии плей-офф от «Сибири» было ясно, что у команды в следующем сезоне будет новый тренер. И вот 15 апреля стало известно, что уральский клуб возглавит Билл Питерс.

С канадским специалистом подписано двухлетнее соглашение, а помогать ему будут Перри Перн и Герман Титов. Также сообщается, что в штабе остаются тренер по физической подготовке Евгений Шалдыбин и тренер вратарей Константин Власов.

Биллу Питерсу 55 лет. Карьера игрока у него не сложилась, а вот тренерский опыт имеется и весьма насыщенный. К моменту, когда Майк Бэбкок пригласил Питерса работать помощником в команде Западной хоккейной лиги «Спокэн Чифз», а это 1999 год, у Питерса уже имелся опыт работы скаутом и помощником главного тренера.

Позднее, именно тандем «Бэбкок – Питерс» будет рулить незаметно, но уверенно планирующим вниз «Детройтом». Питерсу отводилась роль по работе с защитниками и бригадами меньшинства. Судя по тому, что все три года «Детройт» занимал второе место с конца в лиге по игре в меньшинстве, получалась эта работа у Питерса не слишком складно.

Первый полноценный опыт порулить клубом НХЛ представился Питерсу в 2014 году. Он возглавил «Каролину» с которой работал четыре сезона подряд, но ни разу так и не смог вывести команду в плей-офф.

Любопытно, что пока единственный свой трофей в статусе главного тренера Питерс выиграл… именно в России. В 2016 году он привел сборную Канады к победе на чемпионате мира.

А последней (пока!) остановкой в НХЛ для Питерса стал «Калгари», откуда тренера попросили выйти на мороз в конце ноября минувшего года из-за расистских оскорблений в адрес некоего Акима Алиу.

Вы, скорее всего не знаете кто это, и в этом ваше счастье. Имеет значение то, что этим оскорблениям… десять лет. Всего пара твиттов удрученного Акима – и тренеру клуба НХЛ указывают на дверь. И это при том, что еще год назад именно Питерс сделал «Калгари» лучшей командой Западной конференции.

Что тут можно сказать? Харви Вайнштейн и Дон Черри кивают со знанием дела и хлопают в ладоши, почитывая новости по этой теме…

Но это дело прошлое. Впереди «Автомобилист», который, надо отметить, качественно оформил конференцию своего нового тренера на официальном канале в Ютубе, где ведущие хоккейные журналисты в течение часа задавали вопросы тренеру.

В подобных встречах всегда хватает «воды», в которой, впрочем, кое-что наловить все-таки можно. Например, удалось узнать, что переговоры велись без малого месяц, и вел их не Павел Дацюк (как хотелось бы всем), а менеджмент клуба.

Что для познания загадочной русской души у Питерса в штабе будет специально под это дело заточенный Титов, который разбирается не только в глубинах русского характера, но и вообще живет в Калгари, где как раз сам Питерс сейчас и находится.

Выяснилось, что добрый товарищ Питерса – Бэбкок, отправленный с поста главного в «Торонто», пока находится в режиме перезагрузки, к новой работе особенно не стремится, но почему-то у меня нет сомнений в том, что в новом сезоне Бэбкок найдет себе дело и это будет, конечно же, не клуб КХЛ. И не «Детройт» туда сейчас пойдет тренировать только ненормальный.

По вопросам о новичках клуба предложено потерпеть до конца апреля – таков регламент.

Что даст Питерс «Автомобилисту» сейчас предсказать невозможно. Также непросто уйти от темы «а чем наши тренеры хуже?». Может быть и хуже, вот только непонятно чем. Из положительных примеров приглашенных тренеров в КХЛ на поверхности работа Боба Хартли и его выход в финал Кубка Гагарина с «Авангардом», а из отрицательных приглашение в «Локомотив» Крэйга Мактавиша, который не работал со времен молодости царя Гороха, и это вдруг показалось интересным для Ярославля.

Надо отметить, что Питерс всего второй тренер-легионер в истории «Автомобилиста» за последние десять лет. Без малого год отработал в команде чех Марек Сикора. Было это давно, но с тех пор с командой работали только россияне. Почему бы не попробовать?

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