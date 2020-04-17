Тарасов, Кулагин и Тихонов его ненавидели. Но обойтись без него не могли

Завершаем наш альтернативный рейтинг в ответ на список топ-16 центров НХЛ с 1967 года, опубликованный на официальном сайте лиги на прошлой неделе.

Напомню критерии отбора, о которых НХЛ даже не упомянула: 1. Все должны быть в равных условиях, а потому в топе не могут быть персоны, звездившие в 70-80-х годах, когда НХЛ была сугубо местечковой лигой. Исключение – сборники, ярко проявившие себя в международных турнирах.

По этой причине отправляем в свободное плавание включенных в список НХЛ Брайана Тротье (№8 в рейтинге экспертов сайта НХЛ), Марселя Дионна (№9), Бобби Кларка (№12), Жильбера Перро (№15). Той же участи полностью заслужил и так называемый Великий. Но, несмотря на многочисленные протесты прогрессивного человечества, учитывая его серьезную статистику, крайнее место с конца – в виде исключения и доброй воли российского народа! – Гретцки все-таки выделим.

2. Если игрок не брал Кубок Стэнли, он всегда неполноценен и не заслуживает нашего внимания. Это те же – Дионн и Перро, а также Пэт Лафонтен (№13) и Эрик Линдрос (№16).

3. Доминирующая роль в команде. Другими словами, без этого игрока клуб не взял бы Кубок Стэнли.

Минус еще двое – Стив Айзерман (№5) и Рон Френсис (№10).

Хит-парад, как положено, ведем снизу вверх. Вот краткое содержание трех предыдущих серий (в скобках указаны места в классификации НХЛ):

16 (1). УЭЙН ГРЕТЦКИ (Канада);

15 (22-24). МАЙК МОДАНО (США);

14. (-) ВИКТОР ЖЛУКТОВ (СССР);

13 (-). НИЛ БРОТЕН (США);

12 (22-24). ПАТРИС БЕРЖЕРОН (Канада);

11 (11). ПЕТЕР ФОРСБЕРГ (Швеция);

10 (7). ДЖО САКИК (Канада);

9 (29). ПАВЕЛ ДАЦЮК (Россия);

8 (6). ФИЛ ЭСПОЗИТО (Канада);

7 (14). ЕВГЕНИЙ МАЛКИН (Россия);

6 (4). СИДНИ КРОСБИ (Канада);

5 (28). СЕРГЕЙ ФЕДОРОВ (СССР/Россия).

Переходим к Fab Four, как когда-то прилепили ярлык к великолепной четверке из портового города.

4 (-). ИГОРЬ ЛАРИОНОВ (СССР/Россия)

Долго размышлял, на какое место поставить Профессора. Думал даже отдать ему первенство.

В третьей части нашего беспрецедентного исследования мы все согласились: россияне в НХЛ изначально в неравном положении. Если – не в проигрышном. В сравнении с аборигенами. Те выступают на своей территории в привычной обстановке – как житейской, так и игровой. Им по определению всегда будут отдавать приоритет. Что совершенно справедливо: интересы отечественного производителя – превыше всего. Насколько сложно даже звездам как-то проявить себя на чужбине, легко судить по локаутам. Лично я не припомню, чтобы кто-то из заокеанских светил типа Хитли и Ричардса, Лекавалье и Элиаша зажгли в нашем чемпионате. Даже Ягр за четыре сезона в Омске так ничего и не выиграл.

А вот Ларионов прожил в хоккее в прямом смысле две жизни, причем обе в спортивном отношении – триумфальные! В первой половине – 11 сезонов в чемпионате СССР, во второй – 14 в НХЛ! При этом энхаэловскую командировку пришлось на год прервать десантированием в Швейцарию, чтоб избавиться от загребущих рук Совинтерспорта.

26 лет на высшем уровне! Только Горди Хоу может сравниться. И еще кое-кто, о ком ниже. Но Мистер Хоккей играл на краю, то есть отвечал только за себя, ну и защитника противника с его фланга. В то время как Ларионов всю карьеру оттрубил в центре, а это ключевая, основополагающая позиция в хоккее, требующая присутствия на обеих сторонах площадки в самых ее горячих точках и определяющая всю игру звена, а если оно ударное – и команды в целом.

В этом смысле тот же Гретцки к Профессору близко не стоит. Уэйн загнулся, стоило ему вылететь из монстроподобного «Эдмонтона». Ларионова не выбил из колеи, в отличие от Крутова, невыдающийся дебют в «Ванкувере», не потерял он кондиций и тогда еще в среднем чемпионате Швейцарии, чтобы в 35 лет выдать умопомрачительный сезон, когда в чемпионате-1995/96 Скотти Боумен сформировал порвавшую НХЛ в клочья Русскую пятерку.

В итоге в 36, 37 и 41 год воскресенец взял три Кубка Стэнли?! Что в его годы делал Грейт Ван? А ничего! Еще в 38 лет из-за абсолютной профнепригодности канадца выгнали из «Рейнджерс», с почестями отправив на пенсию. Еще бы: с его вечно отрицательной полезностью. Сравните: у Ларионова после возвращения в 1993 году в НХЛ из «Лугано» «плюс 105» в 711 матчах, у Гретцки на этом отрезке – «минус 80» в 443 играх. По результативности в плей-офф за эти сезоны россиянин с 86 (26+60) очками на 13-м месте во всей НХЛ. И все они добыты по достижении 33-летнего возраста!

Ощутите разницу: Гретцки после 33 лет в пяти из семи его финальных сезонов до плей-офф вовсе не добрался! Ау, горе-эксперты НХЛ, с какого перепуга вы этого безнадежного лузера в своем смешном топе на пик водрузили?! Учите матчасть, двоешники.

Не менее уникальны достижения Ларионова в сборной. Мало того, что он выиграл все существующие турниры, включая Кубок Канады в 1981 году. Игорь – единственный хоккеист в истории, который не менее двух раз побеждал на молодежном ЧМ, взрослом ЧМ, Олимпиаде и в Кубке Стэнли!

Почему я не отдал Профессору первое место? Все-таки он не был доминирующим игроком. Большую часть успехов добился в лучшей в летописи мирового хоккея пятерке ЦСКА, а также в той самой Russian Five «Детройта». Хотя если вы настаиваете, что именно Ларионов – номер 1 всех времен, возражать наотмашь не стану.

3 (2). МАРИО ЛЕМЬЕ (Канада)

Как хорошо, что о канадских глыбах распинаться не надо. Пропагандистская машина НХЛ работает отлично – вся планета о Супер-Марио, его титулах и достижениях осведомлена досконально.

Остановлюсь на нескольких личных впечатлений.

Впервые канадец потряс меня до глубины души в 1985 году на чемпионате мира в Праге. Сборная СССР к тому турниру не знала поражений четыре года, выиграв в одну калитку три ЧМ и Олимпиаду-1984 в Сараево. На первом этапе Красная машина Тихонова катком прошлась по всем соперникам – выиграла семь матче из семи, разгромив США – 11:1, Швецию – 6:2, Канаду – 9:1, Чехословакию- 5:1. Однако в финальном раунде четырех лучших сборных все изменилось.

Сперва наши капитулировали перед хозяевами, которые восхитительно сыграли от обороны – 1:2. Точно такую же тактику антихоккея избрал Дейв Кинг. Канадцы постоянно держали четырех игроков сзади и терпеливо искали шанса в контратаке. И дождались! 3:1, а 19-летний Марио открыл и закрыл счет. Я не верил своим глазам. Откуда в нежном возрасте этого еще не до конца сформировавшегося прогонистого юниора непоколебимая уверенность в себе, степенность в каждом движении, эталонная техника?!

Второй шок – финальная серия Кубка Канады-1987. Да, там и местные судьи начудили, и состав у нас был детсадовский, и вратари не выручали. Но все это еще надо было использовать.

Наши умыкнули в овертайме первую игру – 6:5. Во второй встрече при счете 0:1, 1:3, 3:4, 4:5 четырежды настигали хозяев. Но не сумели в овертайме на 11-й минуте второго дополнительного периода сдержать Лемье, который оформил хет-трик, забросив три последние шайбы «Кленовых». В решающем поединке, в котором к 9-й минуте мы повели 3:0, Марио отметился одним голом. Но он на 59-й минуте оказался золотым – опять 6:5.

Лемье стал лучшим снайпером турнира с 11 шайбами, опередив на четыре Макарова и Крутова. А самым результативным с 21 (3+18) очком оказался Гретцки. Кстати, я давеча утверждал, что он ни разу не удостаивался MVP. Признаю свою ошибку: на КК-1987 организаторы признали Уэйна самым ценным.

В активе Марио два Кубка Стэнли (1991, 1992) и оба раза его называли MVP плей-офф. Однако у меня есть одно «но». Если с первым титулом все ясно – 44 (16+28) очков в 23 кубковых матчах говорят сами за себя, то со вторым – имеются вопросы.

Кубок Стэнли-1992 показывали по нашему ТВ, а потому могу судить предметно. Во второй игре второго раунда нападающий «Рейнджерс» Адам Грейвз ударом клюшки сломал капитану «Питтсбурга» запястье. «Пингвины» в отсутствие вожака проиграли эту встречу и следующую. Неимоверными усилиями на своем льду «Питтсбург» восстановил равновесие в серии – 5:4 в овертайме. Вот тут на авансцену и вышел 20-летний Ягр. В пятом матче оформил дубль – 3:2, а затем забил победный гол и в шестой игре – 5:1.

Лемье вернулся в состав только во второй встрече полуфинала с «Бостоном». Первую игру с «Брюинз» тоже сделал Ягр, забросив решающую шайбу в овертайме – 4:3. Говорю все это к тому, что без подвигов юного Ярдо далеко не факт, что «Питтсбург» не вылетел бы из плей-офф еще во втором круге. Тогда не было бы у Супер-Марио и второго кряду кубкового MVP.

2 (3). МАРК МЕССЬЕ (Канада)

Сколько сезонов мы насчитали в профессиональном хоккее у Ларионова? 26? Параллельным курсом все эти годы следовал Мессье, родившийся на полтора месяца позже россиянина. Завершил карьеру так же, как Профессор, в 2004 году. Правда, в последние семь сезонов в плей-офф вообще не участвовал. Но сделанного ранее вполне достаточно, чтобы возвести Мессье на трон среди канадских центрфорвардов.

В начале 90-х меня ударила током публикация в американском ежемесячнике The Hockey Digest. В журнале была постоянная рубрика: по десяти показателям сравнивали двух игроков – скорость, техника, лидерство, бросок и так далее. Так вот, в одном из выпусков героями стали Гретцки и Мессье. Каково же было удивление человека, ударно зомбированного пропагандистской машиной НХЛ, когда мне популярно объяснили: Великий - отнюдь не первый!

Аргументация была простейшая и предельно наглядная. О чем и я постоянно твержу в нашем сериале. Все достижения Уэйна – в «Эдмонтоне». После переезда в 1988 году в Калифорнию он переродился в узкоспециализированного мастака по раздаче передач, неспособного решать задачу-максимум.

А вот Мессье после расставания с Гретцки быстренько доказал обратное. Причем – трижды!

В 1990 году в ранге капитана помог «Эдмонтону» выиграть пятый Кубок Стэнли. Впрочем, он показал, что Гретцки в «Ойлерз» отнюдь не незаменимый еще в 1984 году, когда «нефтяники» впервые добыли главный трофей лиги, а Марку вручили «Конн Смайт Трофи» как самому ценному в плей-офф.

На следующий год Мессье истово повел за собой «Кленовых» в Кубке Канады, после того как в первом матче финала американский защитник Гари Сутер в кои-то веки упаковал у борта Гретцки по-мужски. В результате – больничный на полтора месяца. Марк, до того не забросивший ни одной шайбы, забил по голу в ворота США в обеих играх финала – 4:1 и 4:2, чем обеспечил общую победу.

Наконец, прорыв, за который его прозвали Мессией. Более полувека с 1940 года Манхэттен грезил о Кубке Стэнли. И вот вершитель судеб мира спустился на Землю транзитом через Эдмонтон.

Павел Буре в плей-офф-1994 играл бесподобно. Но втащить «Ванкувер» на вершину в одиночку было просто нереально. Мессье - единственный капитан в истории НХЛ, взявший с двумя командами Кубок Стэнли. А всего их в его карьере – шесть штук! Он – второй по очкам в плей-офф (295) и играм в регулярном чемпионате (1756), третий – по очкам в регулярке (1887).

Канада вполне могла вернуть себе олимпийское золото еще в 1998 году. Но генменеджер «Кленовых» Бобби Кларк решил не перегружать состав ветеранами. Выбирая из 37-летних одногодков Гретцки и Мессье, предпочел первого, о чем, надо полагать, неоднократно пожалел. Без слез смотреть в Нагано на неуклюжего тихохода под номером 99, было просто невозможно.

1 (-). ВЛАДИМИР ПЕТРОВ (СССР)

Не верьте тем, кто утверждает, что при СССР, когда шайбу гоняли в каждом дворе огромной страны, у нас было изобилие классных хоккеистов. Взять 70-е годы. Назовите, кроме Петрова, другого центра мирового класса.

Шадрин? Нет. Катание – не его тема.

Анисин? Хватило в сборной на четыре сезона. Да и то – на подсобных работах, хотя в «Крыльях» был король.

Жлуктов? Возможно. Но он всегда был в лучшем случае вторым.

Старшинов? Да, в 1978 году первым в чемпионате страны выбил 400 шайб, опередив Михайлова. Но в Супесерии-1972 в канадской части выглядел откровенно слабо и был выведен из состава.

О чем говорить, если Мальцеву за 18 лет в «Динамо» так и не сумели найти достойного центра, с которым Александр смог бы играть и в сборной! Потому ему самому приходилось выходить на этой позиции, в том числе с Харламовым.

Как итог - в 70-е годы в ЦСКА и сборной альтернативы Петрову не было. Борис Кулагин после победы на Олимпиаде-1976 попытался было обойтись без него в Катовице на ЧМ-1976. Мало того, что советская сборная опозорилась так, как никогда в истории – уступила Польше (4:6). Мы и золото чехословакам отдали.

В том же 1976-м Петрова вкупе с Михайловым, Якушевым, Шадриным не позвали осенью на первый Кубок Канады. Результат был предсказуем – финал прошел без нас.

Никто не спорит, Харламов – легенда. Но когда Валерия перевели к Фирсову и Викулову, а потом – Мальцеву и Викулову, ударным в сборной всегда оставалось трио Петрова. С Михайловым и Блиновым.

Все помнят, кто забросил у нас первую шайбу в Супересерии-1972 при счете 0:2. Ну а кто восстановил равновесие? Петров! Когда в меньшинстве (!) убежал с Михайловым на одного защитника. Эта шайба незадолго до конца первого периода окончательно вернула гостей в чувство, заставила игроков поверить, что с профи НХЛ можно играть и побеждать.

Все помнят, что на чемпионате мира-1973 в Москве Мартынюк забросил в одной игре 8 шайб, а Михайлов – 7. Но кто стал лучшим бомбардиром турнира, установив рекорды нашей сборной? Петров! 18 голов и 16 передач.

Все помнят, что Анатолий Тарасов угодил в жуткую опалу после скандального увода ЦСКА в раздевалку в решающем матче чемпионата страны-1969 со «Спартаком». Но кто забил тот самый спорный гол в третьем периоде, из-за которого разгорелся сыр-бор? Петров! Кстати, шайба была абсолютно чистая – влетела в сетку красно-белых абсолютно точно до истечения десяти минут, после которых команды тогда менялись воротами. Об этом мне доверительно поведали люди непосредственно из судейской бригады. Просто у Тарасова было много врагов, а у «Спартака» - много влиятельных болельщиков…

Все помнят, как в Суперсерии-1974 после второго матча в Москве, которую наши выиграли 5:2, а Харламов забил и отдал, канадец Лей накинулся с кулаками на Валерия и превратил его лицо в кровавое месиво. Кто первым бросился на выручку? Петров!

Кто-то, наверное, помнит и скандал в Канаде, когда местный рефери не засчитал в игре №2 в Торонто стопроцентный гол гостей. Кто его забил? Петров! Шайба ударилась в верхнюю сетку внутри ворот и отскочила в поле. Арбитр Том Браун вернул нам долг в Москве, когда не зафиксировал чистейший гол Бобби Халла, дескать, время игры вышло. Наши судьи убедительно повторили трюк 1969 года из игры ЦСКА – «Спартак». Ничья 4:4 в седьмом матче означала досрочную победу СССР в серии-1974.

Из-за ершистого характера Петров постоянно конфликтовал с тренерами – Тарасовым, Бобровым, Кулагиным, Тихоновым. Но те вынуждены были искать подход к строптивому нападающему, ибо Владимир Владимирович был незаменим. Даже когда после фиаско на Олимпиаде-1980 в Лейк-Плэсиде Тихонов устроил чистку и омоложение ЦСКА и сборной, на ЧМ-1981 в Швеции без 33-летнего Петрова обойтись не смог. Уже без Михайлова и Харламова центрфорвард умудрился набрать 10 (4+6) очков и вошел в топ-5 бомбардиров турнира.

Петров не обладал статью и скоростью Малкина, хитроумными приемами Дацюка, размашистым катанием Федорова, интеллигентской утонченностью Ларионова. Он был обыкновенным русским мужиком, вставать на пути которого - себе дороже. При этом харизму подкреплял высочайшим мастерством во всех компонентах. После Фирсова у него был сильнейший щелчок в стране. Обводка, пас – все исполнял идеально на автомате. А еще слыл большим хитрованом.

Помните победный гол Харламова на Олимпиаде-1976 в решающем поединке в ворота чехословако? На вбрасывании в зоне атаки Петров не стал отбрасывать шайбу назад или в сторону, а подыграл сам себе влево на ход вперед, после чего скинул на средний пятак Харламову на пустые ворота. Как мне Владимир Владимирович рассказал, подсмотрел он этот прием в Супересрии-1972 у Эспозито, на который несколько раз попался. Перед вбрасыванием Фил нарочито громко говорил партнерам, размашисто манипулируя клюшкой, кому где расположиться. Но вместо того, чтобы откинуть шайбу, пробрасывал сам себе на ход и выкатывал на пятак к Третьяку.

Напоследок глянул еще раз рейтинг экспертов НХЛ – кто из центров 70-х годов набрал хотя бы одно очко? Эспозито, Дионн, Кларк, Перро, Микита, Лемер, Ратель, Беливо.

Не-а. Мелко. Разве что Эспозито можно вровень поставить. Но, как мы установили в третьей серии, финальные годы карьеры Фил выглядел совсем бледно. В отличие от Петрова. За 15 лет в «Крыльях Советов» и ЦСКА ни единого спада!