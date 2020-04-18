Незадачливые эксперты НХЛ подтвердили профнепригодность: Бродо – такой же эрзац-король, как Гретцки - Советский спорт
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18 апреля 2020 20:00ХоккейСлавин Виталий

Незадачливые эксперты НХЛ подтвердили профнепригодность: Бродо – такой же эрзац-король, как Гретцки

Виталий Славин снова разоблачает заокеанских экспертов.

Пока НХЛ на карантине, официальный сайт лиги продолжает веселить планету своими абсурдными, за гранью какого-либо здравого смысла дилетантскими историческими экзерсисами. На сей раз не поздоровилось голкиперам.

Напомню, как определяют лучших из лучших. Голосуют 14 штатных колумнистов НХЛ. Каждый называет 16 игроков: за 1-е место – 16 очков, за 2-е – 15… за 16-е место – 1 очко.

Снова за точку отсчета взят 1967 год, когда НХЛ с шести клубов расширилась до 12. Но, если при оценке центрфорвардов в первом топ-16, вышедшем на прошлой неделе, еще можно было проследить какую-то логику, то почему сейчас выкинули на свалку моего кумира детства Терри Савчука, мне совершенно непонятно.

Все-таки вратари, в отличие от полевых игроков, штучный продукт. Если, рассуждая о центральных нападающих, действительно, должно быть какое-то временное ограничение – на мой взгляд, это однозначно 1972 год, когда НХЛ впервые в прямом бою сошлась с европейскими грандами СССР, Швецией, Чехословакией, то, пренебрегая голкиперами до 1967 года, НХЛ своими руками кощунственно искажает летопись мирового хоккея. Ведь реально достойных топ-16 голкиперов, если отслеживать с 1967 года, просто не набирается!

Что нынешний список безапелляционно и зафиксировал.

Что в нем делает, например, Хенрик Лундквист (10-е место, 92 очка)? Где за 14 лет карьеры в НХЛ хоть один Кубок Стэнли? Нет-у! А как мы все условились при раздаче слонов центрам, без серебряной чаши в топ-16 делать нечего априори. Ну да, одну Везину в 2012 году швед зацепил. Но у нашего Боба их две и гораздо свежее: 2013 и 2017 годы. Однако у Бобровского три очка статистической погрешности, ибо вспомнил о Сергее только Nicholas J. Cotsonika: соизволил водрузить сибиряка в своей номинации на 14-ю позицию.

Или взять Роберто Луонго (11-е место, 85 очков). Вообще – умора! Мало того, что за 19 лет в НХЛ лишь однажды доковылял до финала Кубка Стэнли, где в 2011 году в решающем матче слил «Бостону» 0:4, у канадца нет Везин в принципе! А прошлым летом получил под зад коленом во «Флориде», где его заставили досрочно – за три года до конца действовавшего соглашения! завершить карьеру, чтоб высвободить деньги под 70-миллионнный контракт того же Бобровского.

Ну и еще пара забавных персонажей – Кэри Прайс (13-е место, 51 очко), Кертис Джозеф (14-е место, 35 очков). Аргументация НХЛ при этом сражает наповал своей запредельной беспринципностью. Да, выдают страшную тайну составители: «Джозеф никогда не брал Кубок Стэнли и никогда не удостаивался индивидуального трофея». За что же такая честь? Вы не поверите! Ни много ни мало за долговечность?! Выступал, мол, в НХЛ 20 лет. Но глумливо умолчали, что канадец в плей-офф вовсе не попадал пять раз и еще шесть не провел и 10 матчей.

Но нас-то, истиной жизни в разнообразной дистанции стреляных воробьев, на мякине не проведешь, так ведь, друзья? Я понял, за что такая слава Джозефу! За то, что под моим контролем с трибуны E-Center слил шведам (2:5) на старте Олимпиады-2002 в Солт-Лейк-Сити. «Тре Крунур» угодила в четвертьфинале на белорусов, где благополучно и спалилась, а Канада вернула себе олимпийское золото после 52-летнего перерыва.

Что касается еще одного безлошадного лауреата – Прайса, то у него в архиве как Везина лучшего голкипера сезона, так и Харт самого ценного игрока (оба – 2015 год). Но его «Монреаль» за последние пять лет лишь однажды просочился в плей-офф. В чем канадец – властелин Солнечной системы, так это в умении вышибать кэш из наивных боссов «Канадиенс»! Летом 2017 года с какого-то жуткого перепуга либо лютого бодуна монреальцы сделали своего средненького воротчика самым высокооплачиваемым среди коллег в НХЛ – 84 млн долларов за восемь лет?!

…Однако давайте потихоньку закругляться. Свой вариант топ-16 я предложу на ваш судьбоносный народный контроль позже. А пока снова утвердим критерии отбора в сонм великих, принятые нами при расстановке центров во главе с Владимиром Петровым. Тем более что я решил первый пункт слегка изменить.

1. Все должны быть в равных условиях, а потому считаю неправильным начинать отсчет с 1967 года. Впервые мы получили возможность предметно сравнить себя с сильными хоккейного мира сего на ЧМ-1954. Тогда в НХЛ на постоянной основе могли играть лишь шесть вратарей, а значит, на ЧМ приезжали отнюдь не лузеры типа Джозефа, Прайса или Луонго. Эту дату и принимаем за временной порог.

2. Если игрок не брал Кубок Стэнли, он всегда неполноценен и не заслуживает нашего внимания.

3. Доминирующая роль в команде. Другими словами, без этого игрока клуб не взял бы Кубок.

Из обнародованного реестра НХЛ, помимо Лундквиста, Луонго, Прайса и Джозефа, эти условия не выдерживают:

Мартин Бродо (1-е место, на которое его поставили 11 выборщиков из 14; 218 очков);
Тони Эспозито (5-е место, 139 очков);
Грант Фюр (6-е место, 137 очков);
Марк-Андре Флери (12-е место, 70 очков);
Тим Томас (16-е место, 27 очков). О чем говорить, если человек шесть лет назад забил гвоздь для коньков, но никому и в голову прийти не может предложить его кандидатуру увековечить в Зале хоккейной славы в Торонто!

ИТОГО

Знатоки НХЛ подтвердили свой донный уровень. Как и у центрфорвардов, из 16 лауреатов девятерым, как вы все видите, делать в топе просто нечего!

Кто же вошел в него по праву:

Патрик Руа (2-е место, 205 очков);
Доминик Гашек (3-е место, 188 очков);
Кен Драйден (4-е место, 164 очка);
Берни Парент (7-е место, 123 очка);
Эд Белфор (8-е место, 108 очков);
Билли Смит (9-е место, 94 очка);
Роги Вашон (15-е место, 29 очков).

Как и положено – что я всегда тотально приветствую! – приоритет отдан отечественному производителю. Причем в той же, как и у центров, пропорции: 13 канадцев, швед Лундквист, американец Томас, а вместо русского (Малкин) – чех Гашек.

За пределами топ-16 из европейцев, кроме Бобровского, остались финны Туукка Раск (17 очков) и Пекка Ринне (4 очка), а также Евгений Набоков (2 очка).

Напоследок, чтобы вы не подумали, что я ерничаю или придираюсь к выбору НХЛ, вот мнения двух экс-профи НХЛ, опубликованные бонусом в том же рейтинге вратарей на сайте НХЛ.

Майк Джонсон (661 матч в НХЛ):
1. Гашек
2. Бродо
3. Руа
4. Драйден
5. Белфор

Брайан Лоутон (483 игры в НХЛ):
1. Гашек
2. Руа
3. Бродо
4. Драйден
5. Эспозито

Вот вам отличие профанов от специалистов.

Брайана, кстати, я знаю лично более четверти века. Он работал агентом и стал приезжать в Россию еще в 90-х годах в поисках новых клиентов. Я с ним пересекался на массе турниров по всему миру, включая Кубок мира-2004 в Миннесоте, где он тогда жил.

На молодежном ЧМ-1998 впервые узнал, что доллар принимают по всему миру. Мы взяли в Хельсинки в прокате авто. Брайан сел за руль, мы двинулись в Хяменлинну на четвертьфинал Россия – Канада. Перед ста с гаком километрами пути тормознули перекусить на выезде из столицы у Макдональдса. Каково же было мое удивление, когда за 20 баксов, будто это валюта Финляндии, он принес пару гигантских бумажных пакетов с картошкой и бургерами. Да еще со сдачей…

Лоутон знаменит тем, что был первым американцем, выбранным на драфте НХЛ под №1. Стал фанатом советского хоккея после Суперсерии-1972. Под ее впечатлением, видимо, и включил в свою пятерку обоих голкиперов, защищавших тогда ворота Канады. Хотя, на мой взгляд, и Драйден, и Эспозито сыграли слабо. В отличие от 20-летнего Третьяка, который провел от звонка до звонка все восемь матчей Суперсерии.

Но об этом в следующий раз.

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