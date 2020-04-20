«Ак Барс» сохранил костяк. Нужен ли Зарипов? Оцениваем кадровые изменения в клубах

МИНУСЫ

Потери «Ак Барса» минимальные. Клуб покидает силовой форвард Мэтт Фрэттин. В концовке регулярного чемпионата 32-летний канадец помог команде, заметно упростившей игру. Блеснул он результативностью и в плей-офф, набрав в серии с «Нефтехимиком» 5 (3+2) очка в четырех матчах. Однако потолок зарплат не позволит клубу из Казани сохранить нападающего. Он может вернуться в «Барыс».

Вряд ли задержатся в команде Дмитрия Квартальнова и российские форварды-силовики Степан Санников и Владимир Галузин, контракты у которых заканчиваются 30 апреля 2021 года. Тренер хотел их видеть еще в период работы в ЦСКА, но с тех пор много воды утекло. Карьера обоих пошла на спад.

Пока не продлил соглашение с клубом ведущий защитник Альберт Яруллин. Под вопросом новый контракт габаритного защитника Андрея Педана, зарабатывавшего 75 миллионов. Таких денег в новых экономических условиях он в Казани точно не получит. Поэтому и делает вид, что смотрит в сторону НХЛ, несмотря на желание остаться в «Ак Барсе».

А с 28-летним финским защитником Ессе Виртаненом клуб расстается.

Ведет переговоры о новом контракте и капитан команды, лидер раздевалки Данис Зарипов. Он желает остаться на прежних условиях – 100 миллионов, клуб же предлагает зарплату в 2,5 раза меньше. В прошлом сезоне ветеран играл с перерывами, а в плей-офф и вовсе на лед не выходил. Так что переговоры ожидаются долгими и трудными. Еще неизвестно, нужен ли Зарипов Квартальнову. В ЦСКА, например, Дмитрий Вячеславович не особенно желал видеть самого Александра Радулова, а также Джеффа Плэтта. Медленный Зарипов при всем своем мастерстве вряд ли вписывается в тренерскую концепцию.

Итого: ставим «барсам» «минус 1» по десятибалльной системе. Потери точечные, более того, приобретения могут их перевесить.

ПЛЮСЫ

«Ак Барсу» удалось удержать еще на один сезон своего лидера Джастина Азеведо. Причем с понижением зарплаты – с 105 миллионов до 85. Канадский форвард может не зажигать в регулярном чемпионате, но в плей-офф его не остановить. Так было еще в пражском «Льве», исчезнувшем с хоккейной карты. Недаром же первый президент КХЛ Александр Медведев потребовал наградить Азеведо «золотым шлемом», забыв, что лауреаты определяются голосованием тренеров. В чемпионском для «Ак Барса» сезоне-2017/18 именно канадец стал MVP плей-офф.

Новичок Стефан Да Коста должен придать красок бригадам большинства. Француз провел хороший сезон в Ярославле, где получил признание болельщиков. Но почему он пришел к тренеру, с которым очень неуютно чувствовал себя в ЦСКА? Ответ прост – из-за перспективы завоевать Кубок Гагарина.

Еще на сезон остаются в Казани форварды Виктор Тихонов, Михаил Глухов, а также Патрис Кормье. У внука легендарного тренера, который заработает 35 миллионов, было более выгодное предложение от «Спартака», но желание выпить шампанского из Кубка перевесило. Зарплата Глухова, универсального солдата «армии» Зинэтулы Билялетдинова, составит 40 миллионов. Столько же предлагают Зарипову.

Продолжаются переговоры с мощным форвардом Кириллом Петровым, который расцвел в творческой лаборатории Квартальнова. В 52 матчах регулярного чемпионата он набрал 31 (13+18) очков при показателе полезности «+19». Речь идет о двухлетнем контракте.

На два ближайших сезона задержится в Казани защитник Роман Рукавишников. Его зарплата составит 40 миллионов.

Сохранил «Ак Брас» и вратарскую бригаду. Рекордсмен отечественных чемпионатов по продолжительности «сухой» серии (316 минут 9 секунд) Тимур Билялов продлил контракт на два сезона, а его сменщик Адам Рейдеборн – на год. Удивило, что в серии плей-офф с «Нефтехимиком» шведский голкипер не попадал в заявку из-за лимита на легионеров. Впрочем, в ЦСКА у Квартальнова весь кубковый раунд провел на лавке другой швед – Виктор Фаст, чемпион мира, между прочим.

Выводы: Костяк команды удалось сохранить. Более того, состав должен усилить Да Коста. Поэтому «Ак Барс» в новом сезоне слабее не станет и будет одним из главных претендентов на Кубок Гагарина.