«Он на два года старше, но не ведет вперед». Каким запомнился Михаил Григоренко

– Григоренко на два года старше партнеров, но не ведет их вперед, – заявил в интервью государственному информагентству Александр Семак, чемпион мира и СССР.

Дело было в разгар молодежного чемпионата мира 2013 года в Уфе. Григоренко по паспорту был на год моложе большинства своих партнеров по команде. Намек все поняли, да только посмеялись. Пресс-атташе нашей команды предложил автору этих строк поговорить с отцом Михаила – мол, пусть он внесет ясность. Я отказался: «Зачем мне опровергать то, что вышло не из-под моего пера». Григоренко и впрямь выглядел в команде мужиком – с бородой, редко улыбался, держался солидно.

ИИХФ заказала мне для их официального сайта заметку про игрока сборной России.

– Напишу о Кучерове, – предложил я.

– Может, о Григоренко? – мне ненавязчиво возразили.

И все-таки вышел материал о Кучерове, который выстрелил на том турнире. В отличие от Григоренко, который сыграл и на МЧМ-2014 в шведском Мальме.

В 2017-м году Михаил вернулся в родной клуб под Олимпиаду-2018 в Пхенчхане и провел в КХЛ три запоминающихся сезона. Вот хроника его трех последних лет.

Сезон-2017/18

– Стал олимпийским чемпионом.

– В 45 матчах регулярного чемпионата КХЛ набрал 23 (10+13) очка при показателе полезности «+15».

– Финалист Кубка Гагарина, в 21 игре плей-офф набрал 13 (9+4) очков при «+9». Столько же у ветерана Попова, но у него всего два гола.

– Забил победный в овертайме шестого матча финала Запада гол в ворота СКА, который вывел ЦСКА в главный финал.

– В финальной серии с «Ак Барсом» разжился всего 1 (0+1) результативным баллом при «-1».

Сезон-2018/19

– Завоевал Кубок Гагарина.

– Стал самым результативным игроком в плей-офф, набрав в 20 матчах 21 (13+8) очков.

– Стал автором первого в истории КХЛ хет-трика в финальной серии (с «Авангардом»).

– В регулярном чемпионате набрал 52 (17+35) очков.

– Забил победный гол в ворота СКА 24 ноября 2018 года в Москве (3:1), причем в меньшинстве.

– Забил победный гол в первом матче серии со СКА (2:1), в котором гости владели преимуществом.

– Не забил в пустые ворота в третьем матче финала Запада со СКА (1:2 ОТ) при счете 1:0 в пользу ЦСКА, вратарь Шестеркин в падении клюшкой отбил шайбу. Этот сэйв помог питерским армейцам продлить серию.

– На чемпионате мира в Братиславе завоевал бронзу, выходил в звене с Малкиным и Дадоновым, забил четыре гола, два из которых победные.

Сезон-2019/20

– В 47 матчах регулярного чемпионата набрал 41 (19+22) очка при «+16», став четвертым бомбардиром команды.

– 25 декабря в домашнем дерби с «Динамо» не забил после выхода один на один с вратарем Бочаровым при счете 0:0, в итоге ЦСКА уступил 0:3.

– В четырех матчах плей-офф с «Торпедо» набрал 2 (1+1) очка.

– Сыграл за сборную на Кубке Первого канала. Тройка Григоренко – Шипачев – Капризов была лучшей в нашей команде и могла в полном составе выступить на чемпионате мира в Швейцарии, но…

Изначально было мало шансов на то, что Григоренко останется в ЦСКА. «Коламбус» его обхаживал весь сезон. Для Михаила это шанс вернуться в НХЛ. Ныне деньги для него далеко не на первом месте. Он подписал контракт с «Блю Джекетс» на один год не на самых выгодных условиях. Зарплата грязными каких-то 1,2 миллиона долларов. В ЦСКА он мог иметь куда больше. Выбор был сделан в пользу мечты детства. Вернуться в КХЛ форвард всегда успеет.

В «Коламбусе» легкой жизни у Григоренко не будет. Тренер Джон Торторелла требует действовать на разрыв аорты в каждой смене. В ЦСКА же Михаил производил впечатление меланхоличного игрока, умеющего в нужный момент выйти из тени. Этакий решала, с убойным броском, как у Овечкина, только из правого круга.

В прошлый понедельник агент игрока поспешил объявить о заключении контракта, однако в НХЛ договор вступает в силу 1 июля. А вдруг ЦСКА воспользуется паузой-заминкой и сделает своему воспитаннику предложение, от которого нельзя будет отказаться? Верится в это с трудом. Армейцы не дали новый контракт плеймейкеру Вею, с которым Григоренко играл в одной тройке. Игорь Никитин будет строить новую команду, без прежних лидеров – Капризова, Сорокина, Григоренко…