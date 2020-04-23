Александр Овечкин: До рекорда Гретцки мне как до Китая пешком 

Разговор проходил в прямом эфире инстаграма Абросимовой. Вот главные фрагменты.

О КАРАНТИНЕ В ВАШИНГТОНЕ

– Нахожусь дома с женой, нашим ребенком, братом Мишей, моим персональным тренером. Вот еще собака рядом сидит, скулит… Занимаюсь ОФП примерно час в день. Скоро пойдем играть в футбол с тренером и Кузей (Евгением Кузнецовым, нападающим «Вашингтона». – прим. ред.). Здесь закрыты только детские площадки, а на общественных заниматься можно, соблюдая безопасную дистанцию. Народ вокруг бегает, на велосипедах катается. Паники нет… Работаю по нашей с тренером программе. Надо же быть в форме, когда сезон возобновят.

О ХОККЕЕ БЕЗ БОЛЕЛЬЩИКОВ

– Леброн Джеймс сказал, что не будет играть при пустых трибунах? Мне тоже было бы неприятно, непривычно. Но если скажут играть – буду играть. Я же не один в команде.

О 894 ШАЙБАХ ГРЕТЦКИ

– В Америке все повернуты на статистике. Следят за каждым голом, за каждой передачей. Когда я долго не мог забросить 700-ю шайбу, ко мне микрофон прикрепили, сделали из этого большое событие. Мне все это приятно. Получаю от этого кайф. Как отношусь к погоне за рекордом Уэйна Гретцки? Конечно, ставлю такую задачу. Но пока мне до этого рекорда как до Китая пешком.

О ЖЕНСКОМ БАСКЕТБОЛЕ

– Я рос на баскетбольной площадке. С мамой (легендарной советской баскетболисткой Татьяной Овечкиной. – прим. ред.) ходил на матчи «Динамо», ездил на соревнования. Помню, как мальчишкой болел за женскую сборную в финале чемпионата мира в Берлине. У меня был барабан. Так сильно переживал, что после поражения от американок плакал. И после переезда в Штаты продолжал следить за «Динамо».

О ПЕРВЫХ ХОККЕЙНЫХ ТРЕНИРОВКАХ

– Отец привел меня в хоккей довольно поздно – в 8 лет. Пришлось догонять ребят, я тогда еле на коньках стал. Папа ради меня бросил работу, вложил всю душу. Тренировался я в режиме нон-стоп. К счастью, работа не пропала даром. Дала результат. Хотя, из моего возраста, 85-го года рождения, наверх мало кто пробился. Считаю, мне повезло. С родителями, с тренерами, которые со мной возились.

О ВЛИЯНИИ НА ТРАНСФЕРНУЮ ПОЛИТИКУ КЛУБА

– Смотрел фильм о Майкле Джордане. Понравилось. Вот это отношения с генменеджером! Но у нас в «Вашингтоне» такого нет. Вокруг меня строили команду. Но я ни на что не влиял и до сих пор не влияю.

О КАПИТАНСТВЕ

– Когда меня назначили капитаном «Вашингтона», я по-английски еще говорил не так хорошо. Да и сейчас язык знаю неидеально. Конечно, было сложно. Когда ты просто игрок, можешь особо не следить за речью. А капитану нельзя ляпнуть что-то лишнее. Это ответственность. Мне повезло. Рядом были ребята, которые капитанствовали в других командах. Они помогали в сложных моментах.

О СТИЛЕ ИГРЫ

– Говорят, я играю более агрессивно, чем другие российские хоккеисты. Не знаю, со стороны виднее. Но я ничего в своей игре не менял после отъезда за океан. У меня всегда был такой стиль. Назову его динамовским. Не задумываюсь о том, кому и что я сломал. Это хоккей. Ты заводишься и от голов, и от того, что кого-то припечатал к борту.

О «ЛОЖЕ ОВЕЧКИНА»

– Почему никто не может перекрыть мой бросок из левого круга вбрасывания, хотя все знают, что я оттуда много забиваю? Это как в баскетболе. Команда разыгрывает комбинацию. Всю пятерку же не закрыть… Но, на самом деле, когда тебя плотно держат, больше 1-2 шансов за матч получить сложно. Просто надо этими шансами пользоваться.

О ПИТАНИИ

– Ем все подряд. Жена отлично готовит. Обожаю биточечки. Вот борщ недавно сделала сумасшедший. Часто меня балует.

О ВТОРОМ РЕБЕНКЕ

– Скоро у нас родится второй мальчик. Будет целая банда. Бабушка с дедушкой кайфуют, когда занимаются с нашим первым. Очень подвижный. Любит клюшки. Обожает танцевать вместе с мамой.

О ЗНАКОМСТВЕ С СУПРУГОЙ

– Первый раз увидели друг друга на летней Олимпиаде в Пекине в 2008 году. Со временем нашел ее в инстаграме, написал, она ответила. И пошло – поехало. (Жена Овечкина – Анастасия Шубская, дочь известной актрисы и кинорежиссера Веры Глаголевой. – прим. ред.).

О МАТЧЕ С ГРЕТЦКИ

– Уже скоро – матч с Гретцки. В компьютерный хоккей. Я сыграю за «Вашингтон», он – за «Эдмонтон». Это благотворительная акция. (Овечкин и Гретцки обменялись победами, а от решающего поединка отказались, и была зафиксирована ничья. - прим. ред.)

О ПЕРВОЙ ЗАРПЛАТЕ

– Когда попал во вторую команду «Динамо» получал 400-500 долларов. В первой команде подняли ставку до тысячи. Но бонусы не платили, они появились, когда уже полноценный контракт подписал. Все деньги отдавал родителям.

О 13-ЛЕТНЕМ СОГЛАШЕНИИ С «ВАШИНГТОНОМ»

– Как не потерять мотивацию, получая гарантированный доход на такой длительный период? Для меня такой проблемы вообще нет. На каждый матч выхожу как на последний. Жена говорит, что я счастливый человек. Занимаюсь любимым делом, получаю от этого кайф, и еще деньги за это хорошие платят.

О ПЛАНАХ ПОСЛЕ НХЛ

– Решение, где жить, будет приниматься на семейном совете. Но почти наверняка мы вернемся в Россию. Это мой дом. Я патриот своей страны.

О ПОХОДЕ В ШЛЕПАНЦАХ К ПРЕЗИДЕНТУ

– Это было после нашей победы на чемпионате мира в 2008 году. Понятно, не специально. Просто мы не успели заехать на базу в Новогорск переодеться. Отправились к Дмитрию Анатольевичу Медведеву в том, в чем вышли из самолета. На мне были шлепки. Не думаю, что президент обратил на это внимание.

О СБОРНОЙ

– Разумеется, хотелось бы еще поиграть за сборную. Главная цель – стать олимпийским чемпионом. Радовался за ребят, когда они победили в Пхенчхане. Было бы здорово пережить такие же эмоции. Надеюсь, шанс будет.