НХЛ, как тебе не стыдно – неужели Орр сильнее Фетисова в 224 раза? - Советский спорт
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23 апреля 2020 20:01ХоккейСлавин Виталий

НХЛ, как тебе не стыдно – неужели Орр сильнее Фетисова в 224 раза?

Официальный сайт НХЛ в вынужденную паузу продолжает потчевать скучающих болельщиков историческими рейтингами, взрывающими мозг дилетантизмом и ангажированностью.

Теперь пришла очередь защитников. Североамериканские эксперты не изменили себе – на сей раз, не моргнув глазом, смешали с грязью лучшего защитника за всю историю отечественного хоккея.

Сразу хочу успокоить преданных читателей «Советского спорта»: к топ-16 вратарей НХЛ мы обязательно вернемся. По нашей Stairway to Heaven в ближайшее время поднимемся до самой вершины. Но сегодня вслед за центрами и голкиперами НХЛ расставила от первого до 16-го защитников, взяв за точку отсчета 1967 год, когда лига расширилась с шести до 12 клубов.

Третий рейтинг НХЛ оказался настолько предвзятым и гадким, что у меня просто нет сил молчать!

Кто бы сомневался: лучшим из лучших признан Бобби Орр. Возражать тут сложно. Хотя, кроме Кубка Канады-1976, он за «Кленовых» больше не выступил. Иначе говоря, наши волшебники типа Харламова и Якушева ни разу Орра на вшивость не проверили. Ибо на КК-1976 из Союза прибыла экспериментальная сборная во главе с тренером-новичком Виктором Тихоновым.

Ну да ладно. Когда мы доберемся до нашего рейтинга тыловиков, поговорим о знаменитой четверке подробнее. Сейчас речь о другом.

Пробежимся по лестнице с небес на землю. Напомню, голосуют 14 штатных авторов сайта НХЛ. За 1-е место начисляют 16 очков, за 2-е – 15… за 16-е место – 1 очко. Орр получил максимум – 14 первых мест и 224 очка.

2. Никлас Лидстрем (Швеция) – 198 очков

3. Рей Бурк (Канада) - 196

4. Ларри Робинсон (Канада) – 162

5. Пол Коффи (Канада) – 160

6. Денис Потвен (Канада) – 156

7. Крис Челиос (США) – 130

8. Брайан Литч (США) – 105

9. Скотт Нидермайер (Канада) – 84

10. Бред Парк (Канада) – 79

11. Эл Макиннис (Канада) – 72

12. Скотт Стивенс (Канада) – 59

13. Крис Пронгер (Канада) – 48

14. Здено Хара (Словакия) – 31

15. Ларри Мерфи (Канада) – 30

16. Эрик Карлссон (Швеция) – 26

Как видите, в Северной Америке предельно тщательно отслеживают публикации «Советского спорта». На нашу дружескую, но жесткую и объективную до неприличия критику списков НХЛ по центрам и голкиперам ответили делом. Если в предыдущих двух амплуа канадцам щедро выписали по 13 путевок в отряд небожителей, то теперь родину хоккея представляют лишь 11 оборонцев. Плюс по два шведа и американца, ну и, разумеется, словацкий Гулливер – как обойтись без самого высокого хоккеиста в истории шайбы!

Однако конфетку нам из-за океана отгрузили отравленную. Формально вроде не придраться – канадцев подвинули. Но и четкую весточку России выслали – не, ребята, не надейтесь; НХЛ – наша лига, а ваши защитники – дерьмо, делать им в нашем топе нечего – бай!

Всего выборщики назвали 27 защитников. Среди невошедших в основной реестр 5 канадцев, 3 американца, швед Сальминг (ха-ха, по любому с этой глыбой-первопроходцем его земляк Карлссон близко не стоит!) и два россиянина.

Гончар? Малахов? Константинов?

Нет.

Зубов и Фетисов! Два единственных наших защитника, включенных в Зал славы НХЛ, соответственно в 2019 и 2001 годах. К слову, Сальминг там прописался еще раньше – в 1996-м.

О Сергее вспомнили аж два знатока - ADAM KIMELMAN (12-е место), TRACEY MYERS (10-е) – в сумме 12 очков. А вот многолетнего капитана сборной СССР, выигравшего в хоккее абсолютно все, что возможно, удостоил вниманием один WILLIAM DOUGLAS?!

Как думаете, какую позицию смельчак-революционер определил двукратному чемпиону Европы среди юношей, трехкратному чемпиону мира среди молодежи, семикратному чемпиону мира, двукратному олимпийскому чемпиону, победителю Кубка Канады, двукратному обладателю Кубка Стэнли? Неужели догадались? Конечно, вы правы! Впрочем, ошибиться с этими недоразвитыми экспертами невозможно – Вячеслава Александровича катапультировали на первое место с конца!

Эх, дамы и господа с сайта НХЛ. Жаль мне вас, убогих. Хотели сделать нам больно, но только опять - в третий раз! - всю планету насмешили, снова расписались в своей абсолютной несостоятельности – как профессиональной, так и чисто человеческой.

Стыдобища:

ОРР – 224

ФЕТИСОВ – 1

Вы там все с ума сошли, что ли!!!

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