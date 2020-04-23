Овечкин, не возвращайся! Зачем «Динамо» хочет пробить потолок и побороться за капитана «Вашингтона»

ОСТРОВОК ВЕЗЕНИЯ

«Мы считаем, чтобы держать ребят и платить им достойно, 900 – мало», - заявил в ходе онлайн-конференции в четверг гендиректор московского «Динамо» Евгений Кровопусков. Девятьсот, кто не в теме, это миллионов рублей, такова величина потолка зарплат для команд КХЛ в следующем сезоне. Заявление, что и говорить, неожиданное на фоне всеобщего тренда сокращаться кто в чем может. Но это, как оказалось, была только прелюдия к главной фразе выступления. А прозвучала она так: «Мы попробуем побороться с «Вашингтоном» за Овечкина в следующем сезоне».

Не знаю, как у вас, а у меня двоякое чувство от услышанного.

Не так давно автор этих строк и сам выступал за то, чтобы не ограничивать в сложное с точки зрения экономики и финансов время клубы лиги в размере платежной ведомости. Потому что в противном случае из КХЛ уедут все более или менее приличные игроки. С учетом того, что рубль упал, удержать хороших мастеров, у которых есть альтернатива поиграть за океаном, крайне проблематично. Так пусть те клубы, у кого есть возможность, оставят в нашем чемпионате хоть каких-то звезд. Потому что это лучше, чем лига равных возможностей (которая, правда, декларируется лишь на бумаге), но абсолютно серая и неинтересная. Таковы были мои доводы.

Однако та колонка была написана еще до того, как эпидемия обрушилась на Россию и страна села на карантин. Тогда еще не понятен был размер финансовой задницы: невозможно было предсказать, насколько долго нас ждет самоизоляция, остановка спорта и каковы будут последствия пандемии. Более того, нефть в то время была еще в цене, которая гарантировала прибыль ее продавцам. А нефть, как известно, главный барометр нашей сытой или не очень жизни.

Сегодня все резко поменялось. И не в лучшую сторону. Уже понятно, что спорт вернется без зрителей, которых еще долго не пустят на стадионы. Доходов от билетов у клубов не будет. Одни сплошные расходы и убытки. Нефть быстро не восстановится, и экономика страны может войти в глубокое пике. Растет безработица, падают доходы населения, для которого все актуальнее встает задача выживания. Как на этом фоне относиться к тому, что вдруг появляется островок везения и благоденствия, и у живущих на нем граждан возникает желание устроить пир во время чумы, пригласив на него супердорогущую суперзвезду?

«БЕЛО-ГОЛУБОЙ ХОЛОДИЛЬНИК»

В прошедшем сезоне платежка «Динамо» была под миллиард, но аппетиты клуба из-за коронавируса ничуть не уменьшились, наоборот, «бело-голубой холодильник» все последние дни не закрывается. Несколько дней назад был подписан на новый контракт Дмитрий Яшкин, лучший форвард клуба сезона-2019/20. Его удержали деньгами от отъезда в НХЛ, дав под сто миллионов на год. Тренер Владимир Крикунов, справивший в четверг 70-летие, не теряет надежды «проглотить» и другого нападающего ударной тройки - шведа Андре Петерссона. Но тут как раз и возникает проблема с потолком, так как в случае, если клуб и легионер ударят по рукам, одна тройка сожрет треть платежки. Потому и озвучивает Кровопусков свое пожелание: «Мы выступаем за поднятие потолка зарплат до 1,1 - 1,3 млрд рублей. Лига нас выслушала, но вопрос открытый. На данный момент мы играем под потолком в 900 миллионов».

При подсчете жесткого потолка учитываются доходы хоккеистов, находящихся в заявке основной команды клуба (это 25 человек) и заявленных в числе командированных в команду клуба ВХЛ (еще до 40). Но понятно, что игроков с высокими контрактами в «вышку» отправляют не часто. Если грубо округлить, то сумма в 900 миллионов делится на три десятка хоккеистов. Получается, в среднем по 30 миллионов на брата! И вот этих денег, по мнению гендиректора «Динамо», сегодня, в наше чумное время, мало для достойной оплаты ребятам. А потолка в 900 миллионов – для удержания всех звезд.

ПОТОЛОК ДЛЯ ОДНОГО ОВЕЧКИНА

Допускаю, конечно, что гендир «Динамо» с тем же Овечкиным пошутил, находясь просто в приподнятом настроении, благо повод для этого вчера был отменный – юбилей главного тренера. Если же все было сказано на полном серьезе, то приличных слов, честно говоря, остается не так много.

Контракт Овечкина с «Вашингтоном» действует до 2021 года, и это в среднем 9,5 млн за сезон. Новое предложение от «столичных», можно не сомневаться, будет достойным. С учетом того, что многолетний партнер Алекса по команде швед Никлас Бэкстрем получил в январе соглашение на 5 лет и 46 миллионов долларов, то есть 9 млн за год, наш легионер вполне может раскатывать губы на 11,5-12 млн.

Переводя на российскую валюту по нынешнему курсу, это почти вписывается в потолок зарплат. Только в этой бело-голубой команде Овечкин должен быть единственным хоккеистом. Если, конечно, он не готов выступать за свой родной клуб бесплатно.

В последнее не верится как-то совсем. Еще можно порассуждать о том, что Ови грезит мечтой сыграть и победить на Олимпиаде. И готов вернуться только ради этого, а КХЛ сделает очередное исключение из правил и выведет суперзвезду за пределы потолка. Однако пока не понятно, поедет ли Россия на Игры-2022 или получит бан за свою богатую допинговую историю. Вы вот верите, что мечта об олимпийском золоте в форме непонятной команды атлетов из России перевесит семейное благополучие, достаток и шанс обогнать Великого Гретцки по голам за карьеру?

РЕКОРД ГРЕТЦКИ КРУЧЕ ОЛИМПИАДЫ

Что же касается аппетитов руководителей «Динамо», то призывать «посмотрите, как живет простой народ в тот момент, когда вы сосете деньги госкорпораций» - порядком поднадоело. Все и так все знают. Бесполезно взывать к состраданию к ближним, когда людей интересует в первую очередь собственное благополучие и успех.

Поэтому обратиться хочется прежде всего к Овечкину: «Александр, не возвращайтесь в родной чемпионат как можно дольше. И продолжайте радовать своих многочисленных поклонников в России, играя в лучшей лиге мира».

Тем более все мы так увлеклись соперничеством Великой Восьмерки с Великим Уэйном Гретцки, что даже их виртуальное противостояние на хоккейном симуляторе NHL-2020 в ночь со среды на четверг вызвало большой ажиотаж. Что уж говорить про интерес к живой погоне капитана «Кэпиталз» за рекордом Гретцки по голам на настоящем льду.

Побить вечный рекорд - разве это не круче Олимпиады без энхаэловцев?