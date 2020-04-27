Потолок ледяной – тьма колючая. Кто бунтует против принятой в КХЛ величины зарплатной ведомости

ВОПРОС – ОТКРЫТЫЙ?

Казалось бы, лига все уже утвердила, а коронавирус сбил мартовские порывы желания у сторонников повышения отметки платежной ведомости пересмотреть вопрос. Но, как выясняется, это действительно только казалось.

Примерка клубов на новый сезон идет полным ходом. Не все, как выясняется, влезают в костюмчик. На днях заикнулся о необходимости повысить потолок до 1,1–1,3 миллиарда рублей гендиректор московского «Динамо» Евгений Кровопусков. Очевидно, финансовая ситуация в клубе на редкость хорошая, денег даже больше, чем можно потратить по новым правилам.

Всех игроков, которых москвичи хотят видеть в составе, не получается упихнуть в 900 миллионов. А раз так, то почему бы не забросить удочку на повышение. Не случайно в СМИ просочилась цитата гендира бело-голубых: «Лига нас выслушала, но вопрос – открытый». Кровопусков же не сказал, что «мы предложили подняться до 1,1–1,3 млрд, но лига ответила категорическим нет». Значит, варианты продавить повышение все же имеются.

ЗАЧЕМ МОЗЯКИН ВЗЯЛ ПАУЗУ?

О том, что это так, подтверждают слова другого клубного руководителя. Директор «Магнитки» Сергей Ласьков на прошлой неделе рассказывал о продвижении переговоров с нападающим Сергеем Мозякиным по новому контракту. И подчеркнул, что стороны пришли к пониманию по зарплате и в понедельник-вторник все вопросы должны быть улажены. Мозякин, напомним, отказался от предложения «Металлурга» по новому соглашению, так как игрок не хочет идти на резкое понижение оклада. Первоначально клуб предлагал 40 млн, что по сравнению с прошлогодними 180 млн, конечно, серьезное сокращение. Потом речь шла о сумме 60 плюс бонусы.

Мозякин уже было согласился на то, что дают. И тут новый поворот в деле. В понедельник Ласьков сообщил, что в переговорах возникла пауза. И связана она с тем, что на текущую неделю запланировано внеочередное заседание совета директоров КХЛ по поводу потолка зарплат. Предположительно, оно может пройти 30 апреля, в день официального окончания сезона.

«Магнитка» находится в числе клубов, которые одобряют принятые размеры потолка. И серьезно увеличивать свое предложение 39-летнему игроку не будет. Но сторона хоккеиста паузу взяла не просто так: если сторонникам увеличения платежки удастся настоять на своих требованиях, у Мозякина появляются варианты заключить контракт на бОльшие деньги с другим клубом, который сегодня скован отметкой 900, а потому не может взять игрока себе.

Большинство участников чемпионата утвержденный размер зарплатной ведомости устраивает. Как и саму лигу. Президент КХЛ Алексей Морозов еще раз подтвердил, что считает оптимальным размер потолка, который будет действовать со следующего сезона. И что это позволит клубам сохранить на высоком уровне доходы тех игроков, которые того заслуживают. Кто тогда стоит за пересмотром решения?

Из топ-клубов поменять правила могут попытаться трое – «Динамо», которое уже заявило об этом в открытую, а также СКА и ЦСКА.

У армейцев Питера и Москвы все в порядке с деньгами, но возникают проблемы с составами на новый сезон. Часть лидеров уехали в НХЛ, особенно сильно пострадал из-за этого ЦСКА. У СКА ситуация в целом лучше, чем у одноклубников, но она осложняется тем, что ряд игроков, которые клуб не устраивают, подписаны на долгосрочные соглашения. Чтобы убрать их, придется либо выкупать контракты, либо проводить обмены. Но кому можно сосватать Кагарлицкого, Каблукова и Якупова, на троих съедающих более 200 млн рублей? Правильно, только тем, у кого есть большие деньги. Это, прежде всего, те же «Динамо» и ЦСКА. Возможно, появился бы кто-то еще из покупателей, но всех держит потолок.

И в СКА, и в ЦСКА, конечно, осознают, что без усиления составов их безоговорочному лидерству в лиге может наступить конец. На фоне армейских потерь бело-голубые столь умело удержали лидеров, что уже метят в фавориты Запада. А на Востоке ничуть не хуже, по крайней мере, на бумаге выглядят «Ак Барс» с «Авангардом». Если срочно не поменять правила, гегемонии красно-синих сильно угрожает целый ряд команд.

НУЖНО ЛИ НАМ ОЛИМПИЙСКОЕ ЗОЛОТО ЗА МИЛЛИАРДЫ РУБЛЕЙ?

Наверняка поддержит бунтарей и ФХР. Одним из спонсоров «Динамо» является Фонд поддержки национального спорта, культуры и образования бизнесмена Аркадия Ротенберга, председателя правления Федерации хоккея России. Президент хоккейной организации Владислав Третьяк ранее уже высказывал свое негативное мнение по поводу введения жесткого потолка в 900 млн и предлагал повысить его как раз до 1,3 млрд. Его позиция вполне ясна и наверняка поддержана Ротенбергом (не случайно толчок новому обсуждению дало «Динамо»): чемпионат может потерять из-за лимита по зарплате сильных хоккеистов, которых и так в КХЛ осталось немного, но кого-то можно удержать деньгами. Если денег для этого не хватает, а НХЛ не поедет на Олимпиаду в Китай в 2022 году, то собирать приличную сборную будет не из кого. А ФХР отвечает за результат. В том числе перед высшим руководством страны.

Опасения ФХР понятны, но в нынешнее время не совсем корректны. Глядя на то, что творится за окном, какие экономические трудности встают перед большинством населения, кому, извините, сдалось олимпийское золото ценой в миллиарды потраченных на это рублей?

Так или иначе, но если вопрос с величиной платежки снова встанет на повестку дня, решение о пересмотре может быть принято только с согласования на самом верху. Олимпиада – единственный довод, который может быть использован сторонниками увеличения потолка. О других причинах в наше коронавирусное время в высоких кабинетах неудобно даже заикаться.

ЗАРПЛАТУ ОВЕЧКИНУ ГАРАНТИРУЮ

Морозов, кстати, на днях напоминал, что потолок зарплат необходим в том числе для того, чтобы исполнить поручение президента страны Владимира Путина о снижении доли государственного финансирования в профессиональном спорте. Почему бы в таком случае не закрепить законодательно предельный размер этого финансирования для отдельно взятого клуба. Все что выше этого – отдать на усмотрение лиги и клубов. Если найдутся желающие платить игрокам в России сумасшедшие деньги, пусть это делают исключительно за личный счет. С документальным подтверждением данного факта.

Я, такой-то такой, гарантирую, что из своих личных средств буду платить зарплату Александру Овечкину в размере 1 млрд рублей по его контракту с клубом. Прошу вывести контракт данного игрока за величину потолка зарплат.

В таком случае пусть хоть всю русскую НХЛ возвращают в Россию. Но не за государственный, т е наш счет. Мы можем и по телеку за Овечкиным посмотреть. Переживем.