Страна голодает, а хоккеисты рубят миллионы. Крик души нашего обозревателя

Вот что, как это всегда в КХЛ бывает – не моргнув глазом, в проброс, озвучил в СМИ на всю мучащуюся второй месяц на карантине страну гендиректор ХК «Салават Юлаев» Александр Курносов:

– Была задержка по зарплате, около недели. Она носила технический характер. На данный момент все задолженности погашены. Надеемся, в будущем этого не повторится, финансирование будет носить устойчивый характер. Республика нас очень сильно поддерживает. Всегда говорит, что «Салават Юлаев» был, есть и будет и никаких трудностей в дальнейшем не будет.

Что тут сказать… Остается только порадоваться за здоровенных бугаев, что им пришлось без своих миллионов – изъятых, точнее, тихой сапой у нас с вами – давиться черным хлебом без масла аж целую неделю?! Хотя кто говорит, что они получили миллионы? Наверное, все хоккеисты КХЛ, став не по своей вине безработными, обнаружили на карточке, как положено в нашей стране, минимальный прожиточный минимум в размере 12130 рублей? Или я не прав?

И еще… Даже стесняюсь спросить у господина Курносова… А у «Республика» фамилия, имя, отчество имеются? Кто конкретно все это пообещал? Кто конкретно решил, что хоккеисты, зарабатывающие рубль, должны получать 100 долларов? Пожалуйста – фамилия, имя, отчество человека, который все это гарантировал? Кто его знает, может, он – сверхуспешный бизнесмен уровня Билла Гейтса, а все эти миллиарды достает из своего глубокого кармана и с вертолета сбрасывает на хоккейный клуб?

Если «Республика» употреблена в прямом смысле, тогда хотелось бы прояснить другую страшную тайну. Кто его знает, не исключено, я что-то пропустил. Может, в Республике Башкортостан состоялся референдум, на котором большинство жителей высказалось за финансирование за их счет профессионального хоккея с зарплатами игроков, которые в благополучных странах Европы никому даже не снятся?

Как я смею догадываться, ответа не будет ни на первый, ни на второй вопрос.

А еще в эту люто «сложную ситуацию», как на днях выяснилось, угодили выдающиеся хоккеисты московского «Динамо», боссы которого срочно потребовали поднять потолок зарплат в КХЛ и без того с баснословной, ничем не обоснованной суммы в 900 млн рублей, до 1,1-1,3 миллиарда!

Мне как честному налогоплательщику СССР и РФ, непрерывный трудовой стаж которого почти 40 лет, хотелось бы узнать – позвольте мне эту вызывающую бестактность! – за чей счет банкет?!

В СМИ просочилась информация о новых контрактах калюжных (сорри, Алексей) никому не нужных. Если кто еще не в курсе, выпейте валидола и крепче держитесь за стул или за стену.

Михал Чайковски, Даниил Тарасов – по 82500 рублей;

Михаил Григорьев – 87900 рублей;

Юусо Хиетанен – 151100 рублей;

Дмитрий Яшкин – 261000 рублей;

Вадим Шипачев – 329700 рублей.

Вижу ваше разочарование: «Ну, Славин, ты дал – разбег на рубль, а удар на копейку!»

Да кто же спорит: у половины зарплата меньше, чем средняя по Москве, которая по последним официальным данным достигла 89 тысяч рублей.

Вот только хоккеисты, как и весь наш эрзац профессиональный спорт, не заметили наступления развитого капитализма и давным-давно припеваючи живут в параллельной реальности! А именно:

- указанные выше суммы бело-голубые зарабатывают не в месяц – слышу вашу реплику: разве они стоят больше! – а в день!!!

ТРИСТА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТЬ ТЫСЯЧ СЕМЬСОТ РУБЛЕЙ. В ДЕНЬ!

Еще раз. С позором изгнанный из НХЛ Шипачев имеет в день треть миллиона рублей. Или 13700 рублей в час! Недалеко отстал с 10900 рублями в час российский чех, отставленный в «Вашингтоне». Поспал Яшкин на динамовской базе на всем готовом свои законные восемь часов, и на карточку от бесконечных щедрот госбанка капнула нехилая по меркам России средняя московская месячная зарплата в те самые 89 тысяч…

Вот это все нормально?! Кто эти сумасшедшие деньги без ведома ЦБ печатает в подпольных цехах Уфы и Москвы, и, никого не остерегаясь, год за годом скидывает мешки банкнот с вертолета на наших забубенных профессионалов, которые к западу от Смоленска даром никому не нужны?!

Не верите мне, послушайте председателя совета директоров ХК «Авангард» Александра Крылова:

– Особенный диссонанс у меня вызывают завышенные зарплаты у игроков третьих-четвертых звеньев клубов КХЛ. Будем откровенны: ни в одном другом чемпионате такие деньги эти хоккеисты не получили бы. Ну какой условный Фисенко за 45 миллионов в год? В какой еще другой лиге мира, по обе стороны океана, он бы получил такую зарплату?

Всем понятно, что господин Крылов по должности не может высказаться жестче, а нам правду рубить ничто не мешает:

– 45 миллионов в год ни один игрок КХЛ не заслуживает, потому что он столько своим трудом элементарно не зарабатывает. Господа хоккейные деятели, у вас совесть в принципе есть?! Вам не стыдно ни за что получать миллионы, когда полстраны скоро голодать будет?!

330 тысяч рублей в месяц – вот реальный потолок зарплаты на игрока в КХЛ. Больше вы не стоите! Или отвяжитесь, наконец, от государства с «очень средними доходами» – и зарабатывайте сами.

ФОТО ХК «Динамо»