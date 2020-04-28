Виталий Славин отказывается платить за хоккей. Открытое письмо нашего автора

Сегодня в сети появилось интервью президента КХЛ Алексея Морозова, в котором он раскрыл долю государства в финансировании клубов лиги – 7 процентов поступают из бюджетов, 52 процента – от госкомпаний. Эта информация дала мне повод и основания обратиться к главе КХЛ с открытым письмом.

Честно, я устал каждый день читать душераздирающие стенания людей из параллельной реальности - хоккейной.

На сей раз изысканно подставился генеральный менеджер казанского «Ак Барса» Рафик Якубов. Привожу некоторые его высказывания из вчерашнего интервью с комментариями человека, смею на это надеяться, из реальной жизни. Гражданина России, первый раз заплатившего налоги летом 1979 года с моей двухмесячной зарплаты в стройотряде и второй месяц сидящего на жестком домашнем карантине.

«Сейчас мы попадаем под потолок, хотя, понятно, есть проблемы. Некоторые агенты выходят на нас, просят, чтобы мы подняли зарплату их клиентам».

Если у нас хоккеисты почти на 60 процентов - госслужащие, я бы хотел знать, из каких средств они оплачивают услуги этих пресловутых агентов? Что-то я не слышал, чтоб учителя или врачи устраивались на работу через своих персональных агентов. Да еще качали права. Типа «миллиона рублей в месяц мне мало, хочу – два, а лучше - три».

Кстати, у этих нищих пролетариев клюшки и шайбы, оказывается, целый отдел персональных адвокатов! По словам Якубова, «у некоторых игроков по несколько представителей, и мы на финальном этапе встречались либо в Казани, либо в Москве и все детально обговаривали».

Сказка! Коммунизм! И что самое главное - все за наш с вами счет!

Вообще, а как можно в принципе просить поднять зарплату, когда она и без того в разы завышена?! Я оставляю за скобками пандемию и всеобщий развал народного хозяйства и бизнеса по всему миру. Рафик Якубов – он кто, хозяин «Ак Барса», что ли? А потому легко – по желанию агента! – может достать из своего кармана десяток миллионов рублей и «поднять зарплату их клиентам»?

Что это, если не чудовищный театр абсурда?! Но буду всем постоянно напоминать, за наши с вами, честных налогоплательщиков, деньги.

Читаем дальше.

«Но мы объясняем, что так не получится. Ситуация заставляет нас экономить – есть потолок зарплат, никуда от него не деться».

Это вообще песня. То есть если бы не потолок, господин Якубов легко выписал бы этим просителям прибавку к их миллионным месячным зарплатам? То есть все дело только в том, что «ситуация заставляет нас экономить».

Но из этого я делаю простейший вывод: если эти «несколько представителей» соглашаются-таки на то, что им дают сегодня, значит, их клиенты не стоили того, что имели вчера.

Значит, потолок зарплат и сейчас – с 900 млн рублей на команду с нового сезона – чрезвычайно завышен.

Значит, потолок необходимо радикально снизить, ибо игроки тихо согласятся минимум на двукратное урезание окладов. Ибо больше они все равно нигде не получат.

Ну а каким потолок зарплат должен быть конкретно, поговорим ниже.

Еще цитата.

«Если быть честным, конечно, мне сейчас сложно вести переговоры, убеждать ребят. С другой стороны, учитывая всю ситуацию в мире, 900 миллионов – нормальные деньги».

Что значит – «убеждать ребят»? В чем убеждать? Что они переоценены в десятки раз? Ну не нравится в КХЛ ни за что из госкармана получать от миллиона рублей в месяц, можно пойти класть асфальт или на металлургический комбинат сталь лить. Ну а если эти горе-профи спекулируют переходом в другой клуб, тогда это вопрос к регламенту лиги. Хотя в конечном счете опять же все сводится к потолку зарплат, который с 900 млн рублей должен быть в разы сокращен.

Вы, господин Якубов, говорите, что это нормальные деньги, «учитывая ситуацию в стране». То есть если бы не пандемия, вы считаете, государство и дальше должно тратить миллиарды народных рублей на здоровенных бугаев-профиспортсменов, которые уже не знают, куда им вбухать очередной с неба упавший миллион долларов – в Мазерати или Бугатти?

Из той же оперы следующее откровение.

«У нас сейчас заняты все пять легионерских позиций, держать в запасе шестого – это слишком жирно в нынешней ситуации».

Иначе говоря, мы снова и снова слышим от топ-менеджера невольное признание в том, что бюджеты в КХЛ феноменально, просто невообразимо завышены. И только вирус заставил так называемый профессиональный хоккей хоть как-то умерить наглый и циничный грабеж страны.

Спрашивается, а как же поручение президента РФ еще от 2016 года о сокращении финансирования профессионального спорта и об увеличении финансирования массового спорта из бюджетов и средств государственных корпораций?!

Еще одно откровение управленца «Ак Барса»:

«Надеюсь, что профессиональный хоккей не умрет, как это происходит сейчас с малым или средним бизнесом».

Я поражаюсь, как люди своими репликами в проброс не устают подтверждать, что существуют в параллельном мире! Где люди деньги не зарабатывают изнуряющим ежедневным трудом на свой страх и риск, как в малом или среднем бизнесе, а тупо изымают миллионы долларов из бездонных закромов родины.

Что значит - «надеюсь»? На кого вы надеетесь? На налогоплательщиков? В частности, на меня и на мою семью? В которой из восьми работающих взрослых и четырех детей только трое сохранили – пока! - занятость. Да и то частично и на удаленке.

Но какой тогда, к черту, это профессиональный хоккей?! Если это профессиональный спорт, то, как во всем мире, вы вправе надеяться исключительно НА СЕБЯ! Неужели это еще кому-то непонятно?!

И заключительный шедевр из Казани. На вопрос, почему некий нападающий четвертого звена Михаил Глухов получает 40 миллионов рублей в год, я удостоился вот такого сокрушительного удара под дых:

«Глухов и до потолка зарплат несколько сезонов получал свои деньги. Миша своим отношением к делу и преданностью команде заслужил эту сумму. По нему вообще вопросов не было. В прошлом сезоне он был нашим лидером. Да, он не бомбардир, но универсальный солдат. Он может сыграть и с краю, и в центре, всегда готов бороться за шайбу, закрывать броски. За одну смену может поймать на себя три броска. По итогам сезона тренерский штаб сказал, что этот игрок очень нужен команде. Да, в третье-четвертое звено, но вы же понимаете, что благодаря таким игрокам и выигрываются кубки».

Вот так, наивные труженики малого и среднего бизнеса, научитесь ловить шайбу на себя – минимум три раза за смену! – и будете год за годом получать от такого же наивного, но бесконечно щедрого государства, несмотря ни на какие коллизии и пандемии, свои законные ровно 3 миллиона 333 тысячи 333 рубля в месяц!!! Иначе, фанатики малого и среднего бизнеса, шагом марш в службу занятости за вашими законными 12 тысячами 130 рублями!

После всех этих откровений из Казани, других городов и весей, о чем я сигнализирую ежедневно, Родное Государство, какие тебе еще нужны аргументы, чтобы прекратить выбрасывать миллионы народных рублей в топку ничем необоснованных желаний узкой группки так называемых профессиональных спортсменов?!

Как только до тебя достучаться, Родное Государство… Попробую зайти с другой стороны. Обращаюсь с открытым письмом непосредственно к президенту Континентальной хоккейной лиги Алексею Морозову, который, как я понимаю, самой своей должностью обязан отстаивать государственные интересы.

По словам Алексея Алексеевича, «в минувшем сезоне доля финансирования клубов из бюджетов составляла 7%. Эта цифра сопоставима с той, что была в позапрошлом чемпионате. Гораздо более существенную долю составляют средства госкомпаний — 52%».

Так вот, я как честный и законопослушный налогоплательщик СССР и РФ впредь отказываюсь финансировать профессиональный хоккей.

Требую изъять 59 процентов государственных средств из потолка зарплат клубов КХЛ, снизив его с 900 млн рублей до 370 млн.

Требую вынести этот вопрос на утверждение на ближайшем совете директоров КХЛ. Снижение потолка зарплат до 370 млн рублей будет полностью отвечать поручению президента РФ от октября 2016 года.