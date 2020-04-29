Клубы КХЛ, не нужны вам сотни тысяч долларов от НХЛ, отдайте их детским тренерам

Но я, как всегда, все вижу и фальши не пропущу. Сегодня – речь о новых соглашениях между НХЛ и европейскими странами о трансферах.

Цитирую вчерашний пресс-релиз с официального сайта НХЛ:

«Совет директоров НХЛ одобрил следующие соглашения на сезон-2020/21, которые вступают в силу незамедлительно:

* Однолетние текущие соглашения о трансферах игроков со следующими федерациями/лигами членов ИИХФ: Австрия, Белоруссия, Чехия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Латвия, Норвегия, Словакия, Швеция и Великобритания.

* Новое однолетнее соглашение о переходах игроков со Швейцарской хоккейной ассоциацией и лигой Швейцарии.

* Однолетние текущие соглашения с Канадской хоккейной лигой и ее организациями (Хоккейная лига Онтарио, Главная юниорская хоккейная лига Квебека, Западная хоккейная лига)».

На этом, в общем-то, мой очередной крик души можно было бы и завершить. Все, кто хоть чуть-чуть разбирается в хоккее, меня уже понял.

Но есть и другие, которые в комментариях на мое вчерашнее открытое письмо президенту КХЛ с требованием изъять из финансирования команд 59 процентов госсредств и снизить потолок зарплат с 900 млн до 370 млн рублей, написали мне всякие глупости. Типа вот этой от Светланы Воротниковой:

- Говоришь, научитесь ловить три шайбы за смену? Молись о том, что бы она тебе в зубы не прилетела. Не думал, сколько здоровья хоккеисты оставляют на льду? Сколько они потратили сил, времени и здоровья, прежде чем начать зарабатывать эти миллионы.

Читаешь эту донную галиматью и понимаешь: есть она параллельная – хоккейная! – реальность, есть! Где в безумной роскоши давно потеряли всякие ориентиры порядочности и благоразумия не только игроки, но и их жены со всей многочисленной челядью.

Во-первых, шайба мне в зубы прилетала – и неоднократно! – когда вы еще не родились.

Во-вторых, говорите, здоровье эти бездари на льду оставляют? А как быть с шахтерами, металлургами – им работа в нечеловеческих условиях здоровья прибавляет?

Стыдно за вас перед нашими верными долгу, отважными врачами и медсестрами, которые в мирное время, спасая планету, жизни отдают в красной зоне. За гроши! По сравнению с оскорбительными для всего трудового народа России зарплатами российских горе-профи. Замечу при этом: чтобы тебе доверили пациента, после средней школы нужно, между прочим, еще восемь лет отучиться!

Позор вам и презрение, Светлана Воротникова. Но вы далеко не одна такая. Поэтому продолжу свой очередной разоблачительный спич. Для непонятливых. Или притворяющихся таковыми. Что еще отвратительнее.

Непосвященный прохожий, не обнаружив Россию в списке стран, с которыми НХЛ продлила соглашение по трансферам, возмутится:

- Проклятые североамериканские барыги! Никак с санкциями не угомонятся!

Еще бы: какой может быть еще реакция, если договор подписала даже самая богатая европейская страна Швейцария. Не говоря уже о куда более благополучных, чем мы, Германии, Швеции, Дании, Финляндии, Франции, Австрии и далее по списку, которые давно в доле.

Именно - в доле! Ибо суть этого соглашения – в прямом получении денег от НХЛ за переход туда игрока. НХЛ сейчас не указала порядок сумм. Раньше было за одного европейца от 230 тысяч долларов и ниже в зависимости от номера драфта. Разумеется, максимум выплачивали за выбранных в первом раунде.

История с этим трансферным договором – долгая. Я в деталях знаю, как все начиналось, а первый договор был заключен еще при СССР, после того как весной 1989 года сбежал в США Могильный. Не было бы этого договора, не было бы в Канаде суда по Буре, когда он сорвался с действующим контрактом - по нему клуб гарантировал Павлу аж «Жигули»! - в «Ванкувер». Судья обязал североамериканцев выплатить ЦСКА 250 тысяч долларов.

Московское «Динамо» в начале 90-х годов вообще продавало игроков пачками, на что в те нищие времена и существовало. Так, по данным заокеанских СМИ, за Алексея Ковалева бело-голубым из НХЛ капнуло 600 тысяч долларов, за Алексея Яшина – 400 тысяч. Тогдашний босс москвичей Александр Стеблин умело наладил торговлю напрямую.

Все было более или менее тихо-мирно до 2004 года. К примеру, по словам Бориса Майорова, «Спартак» в 2001 году за Ковальчука получил 211 тысяч долларов от НХЛ да еще сотню - от подписавшей Илью «Атланты». Как думаете – за что? Это был штраф! Ибо в договоре ФХР с НХЛ был пункт: если клуб до 15 августа, но позже 15 июля заключает контракт с задрафтованным игроком, выплачивает 100 тысяч долларов.

Вот как мы прекрасно жили без всяких КХЛ! По честным взаимовыгодным законам, а не по мерзким понятиям.

Но наступил 2004 год, и управленец «Магнитки» Геннадий Величкин устроил дебош на совещании руководителей клубов Суперлиги. Дескать, пошла эта НХЛ со своим соглашением в дальние дали – нам, умным и богатым, не нужна ее жалкая подачка в 200 тысяч баксов за игрока.

Договор тогда разорвали. Живем без него и по сей день.

Сколько миллионов долларов по примитивной дурости наемного работника, ни за что по большому счету не отвечающего, потерял отечественный хоккей за более чем 15 лет, не сосчитать! За одного Малкина, как меня уверял Владислав Третьяк, ФХР собиралась получить миллион, а потом вроде сговорились на 700 тысяч долларов. Но Джино сбежал в Питтсбург – и федерация с «Магниткой» долго потом изучали конфигурацию дырку в бублике…

Позже КХЛ заключила с НХЛ меморандум о взаимном уважении действующих контрактов. Но что толку? По истечении контракта российские звездочки уезжали за океан по-прежнему бесплатно! Более того, КХЛ даже гордилась этим. Мол, мы – сами с усами, не нужны нам копейки от нашего главного конкурента, у нас этих долларов самим девать некуда!

К счастью, эта шизофреническая вакханалия публичного измерения причиндалов процветающей за свой счет частной лиги (НХЛ) и паразитирующей на нас с вами государственной (КХЛ) после двух беспрецедентных провалов на Олимпиадах в Ванкувере и Сочи закончилась. В 2014 году КХЛ подчинили ФХР и сборной. Но инерция чудовищного транжирства народных денег по-прежнему в тренде. Либо о существовании трансферного договора Европы с НХЛ в нашей стране элементарно забыли?

Вот я и напоминаю. Не буду в миллионный раз апеллировать к совести наших выдающихся хоккейных топ-менеджеров, напоминая им о том, что спекулировать за государственный счет, удовлетворяя дешевые личные амбиции, по меньшей мере – аморально, а по большей – преступно.

Я прекрасно понимаю, что для наших по факту расхитителей госсобственности в особо крупных размерах, которые легко выписывают игрокам четвертого звена по 40-45 миллионов, 200 тысяч долларов – не деньги. Пусть так. Родное Государство на мои вопли души о вопиющей социальной несправедливости никак не реагирует. Не ответил мне на открытое письмо и президент КХЛ Алексей Морозов. Пока не ответил.

Но у меня есть последний аргумент. Побить который невозможно. Клубы КХЛ, сладко пирующие во время пандемии на деньги налогоплательщиков, ибо, как сообщил Морозов, на 59 процентов ваши бюджеты состоят из госсредств! Если вам не нужны 200 тысяч долларов – за одного условного Капризова! - отдайте их детским тренерам!

Которые воспитали, в частности, Капризова и Сорокина, Барабанова и Зуба, Григоренко и Алтыбармакяна, Денисенко и Романова, Шалунова и Мельничука, Сергеева и Трямкина… Тех, кто планирует отправиться прославлять наш хоккей по ту сторону океана в следующем сезоне.