«Салават» возглавил «повар». Чем он лучше Козлова?

Руководство клуба осталось, а главный тренер, снявший с пробега вице-чемпиона России и финалиста Кубка Гагарина, уходит. Не нонсенс ли?

Впрочем, подобное для КХЛ – норма жизни. Причины разные. Еще не забыта отставка Вячеслава Быкова, совершившего в СКА то, о чем Санкт-Петербург мечтал 60 с гаком лет.

Так почему ушел из «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин? Его ведь совсем недавно нахваливал (и по делу!) один из российских лидеров команды. Говорил, что он в плей-офф умеет раскрепостить своих подопечных, не упрощает игру команды, как делают многие тренеры. Думается, дело в деньгах. Не так давно модный блогер подбросил инсайд: мол, Цулыгин зарабатывал 11 миллионов рублей, а Игорь Ларионов просит целых 30. На что босс клуба заявил, что в этом сезоне он не вел переговоры с Профессором.

Не исключено, после успешного, но досрочно завершившегося сезона Цулыгин попросил прибавки к зарплате, а руководство клуба решило сэкономить на тренере и пригласить финского ноунейма – ассистента Эркки Вестерлунда в период его работы в Уфе.

Что мы знаем о Томи Ламсе? Да толком ничего. Я связался с игроками, работавшими в Уфе под руководством Вестерлунда. Они не под диктофон вспомнили его ассистента.

– Этакий колобок, толстячок, больше похож на повара, чем на спортсмена, отвечал в команде за нападающих и большинство, – рассказали мне.

А еще вспомнили, что при Вестерлунд доверял исключительно легионерам, создал для них комфортные условия, почти что вольницу, а российских игроков откровенно «душил». У маститого финского специалиста, который вывел свою сборную в финал Олимпиады-2006, команда играла бессистемно. Однажды его уже было отправили в отставку, спасла победа в «зеленом» дерби в Казани (1:0).

Вряд ли кто-то удивиться, если при новом финне опять установится режим благоприятствования легионерам – Хартикайнену и Метсоле, Маннинену и Ларсену.

Помощником Ламсы приглашен Виктор Козлов, капитан чемпионского «Салавата» второго созыва. Именно он, а не Александр Радулов вел уфимцев к Кубку Гагарина в 2011-м. Раду тогда накрыла 18-матчевая серия без голов. Козлова помнят и уважают в Уфе. Он имел опыт, пусть и не совсем удачный, работы главным тренером в Магнитогорске, многое почерпнул у Майка Кинэна и сменившего канадца Ильи Воробьева. Спрашивается, Козлов он хуже Ламсы? Или его взяли в качестве подстраховки, запасного аэродрома? На случай, если у финна не заладится в старой новой команде?

Интересно, что другой Козлов – Вячеслав (однофамилец Виктора) – работает ассистентом в «Авангарде». Но не ноунейма, а одного из элитных тренеров НХЛ Боба Хартли, у которого есть чему поучиться.

И совсем свежая новость: форвард-гренадер Александр Кадейкин продлил контракт с «Салаватом» еще на сезон. Хотя раньше было объявлено о его уходе в НХЛ. Кандидат в сборную России принял взвешенное решение – стоит ли ловить рыбу в мутной заокеанской воде, когда в Уфе реально завоевать Кубок Гагарина и прогрессировать.