«Младшая дочка не хотела уезжать из Лос-Анджелеса». Интервью с Николаем Прохоркиным

«ЧАРТЕР В ЛОС-АНДЖЕЛЕС МНЕ НЕ ПО КАРМАНУ»

– Первый вопрос традиционный: чем занимаетесь во время самоизоляции? Вы же сейчас в России?

– Да, я в России – уже второй месяц. С 12 марта на карантине официально. Ничем не занимаемся. Дома с детьми проводим время. Смотрим фильмы, играем на PlayStation. Хорошо, что есть собака – можно сходить на улицу погулять. И еще один плюс – то, что у нас в доме есть «Азбука вкуса». Никаких пропусков особо не надо – пешком две минуты и ты в магазине. Прямо в доме. Очень удобно.

– Как-то поддерживаете форму, тренируетесь?

– Да, заказал себе не тренажер, а коврики, мячи, резинки. Занимаемся, благо квартира позволяет. Просторно, есть место, где можно потренироваться.

– Руководство «Лос-Анджелеса» с вами связывалось? Спрашивали, как дела, чем занимаетесь, где находитесь?

– У нас на телефоне есть специальное приложение, которая сделано по заказу клуба. Это специальные тренировочные программы. Каждый день нам присылают упражнения, мы по ним занимаемся. Потом там оценки выставляют. Тренеры по физподготовке постоянно в контакте – следят за здоровьем, физической формой. Доктор команды каждый день интересуется, все ли в порядке. Кроме того, у нас есть групповой чат, куда все отправляют данные о своем состоянии и что мы не заболели. Каждый день все отписываются. Группа называется Good – так что, все хорошо, все здоровы, – смеется Николай.

– В НХЛ, вроде, намерены возобновить сезон 1 июля. А уже 1 мая игроки могут начинать проводить групповые занятия. У вас есть более подробная информация?

– Пока нет, все узнаю только из интернета и новостей. Понятно, что все хотят уже поскорее начать играть. Но тут важен вопрос, насколько будет возможно игрокам из Европы перебраться обратно в США. Границы-то закрыты! Говорят, вроде есть чартеры, но я думаю, это будет стоить космических денег. Клуб явно на такие расходы не пойдет, а игроки с двусторонними контрактами, вроде меня, вряд ли потянут самолет до Лос-Анжелеса. Слышал, что час полета стоит от 10 до 30 тысяч евро, а мне 12 с лишним часов лететь. Это баснословные деньги, которые не у каждого игрока НХЛ даже с хорошим контрактом есть!

«АХЛ – БЕСТОЛКОВАЯ ЛИГА»

– Давайте вернемся в начало сезона. Вас отправили в АХЛ, и главный тренер «Кингс» Тод Макелен сказал, что это пойдет вам на пользу. Хотя особого энтузиазма такое решение у вас вовсе не вызвало. Сейчас как-то изменилось отношение к той ситуации?

– Да, это позади – прошло и хорошо. Просто в «Лос-Анджелесе» такое правило – все игроки должны сперва поиграть в АХЛ. Практически все прошли через эту систему. И Слава Войнов там очень долго играл. Так что, я не был первым. Тут главное не раскисать. Хотя, конечно, отличия есть. Когда я играл в АХЛ в 2012 году, во время локаута, там было много ребят из НХЛ, и были очень серьезные матчи.. А сейчас лига стала очень молодой. Она чуть бестолковая, если честно. Все бегут, все хотят доказать, что готовы играть в основе. Командных действий мало, преобладает частно-собственническое, и каждый тянет одеяло на себя. Очень тяжело играть, когда каждый борется исключительно за свою статистику. А мы всегда играли в коллективный хоккей. Что в МХЛ, что в КХЛ. И вот забьешь ты, скажем, 8-10 шайб, а что толку, если твоя команда проиграла? Тем более у нас команда в АХЛ была не очень сильная.

– Заметил за Макеленом одну такую особенность: вы можете начать в четвертом звене, а через пару-тройку смен играете уже во втором. Насколько тяжело перестраиваться вот так, по ходу матча?

– Частенько такое происходило. Я не сторонник того, чтобы дергать команду, тем более по ходу игры, а тут прямо в начале первого периода начинаются подобные изменения. Но это ведь его видение. Он главный тренер, он так решает. Тем более, Макелен уже не первый год работает в НХЛ. Когда повышают, это, конечно, хорошо. Начинаешь в четвертом, через пару смен уже во втором – игровое время прибавляется, появляется уверенность в себе. А вот когда наоборот… Начал во второй тройке, а через пару смен оказался в четвертой – это уже не очень. Но твое дело играть, давать результат. Приходится справляться. Тем более, на тренировках успеваешь со всеми покататься, знаешь, кто и что может, так что к подобным изменениям привыкаешь быстро.

– Есть команды, против которых очень сложно играть?

– Их достаточно. Тот же «Бостон» – очень неприятная команда. Ребята, которые в сезоне реально бьются. С ними всегда крайне непросто. Вроде тебе все объяснили, что надо делать на льду, а выходишь – и они тебя просто сминают! А есть команды, как «Тампа» или «Флорида», с которыми играть куда приятнее. Они в силовую не особо работают, стараются брать за свое за счёт мастерства. Скажем так – дают тебе раскрыться. Мол, хочешь – поиграй в наш хоккей, если, конечно, у тебя получится… Мне с такими командами интереснее. С ними больше пространства, больше индивидуальности, и результат больше зависит от твоего мастерства, чем от схемы.

– Кто у «Кингс» лидер в раздевалке? Понятно, что есть Картер, есть Даути, Копитар… Кто из них может что-то сказать в перерыве, после матча, перед матчем?

– Дрю Даути постоянно общается с командой. И в перерывах, и во время игры он все время подсказывает, говорит, как лучше сыграть. Он пытается завести или наоборот, успокоить ребят. А вот в обычные дни все по-другому. Там такой «химии», как любят говорить у нас, особой нет. Все профессионалы: пришли, поработали, ушли. Никого ничего не заставляют, никто за тобой не смотрит. У тебя есть тренажерный зал – ты зашел, у тебя программа на телевизоре висит, ты ее сделал. За тобой никто не считает, не следит. Можешь и не делать, в принципе, эту программу – всё на твое усмотрение. Понятно, ты должен показаться: если не будешь ходить в зал, тебе сразу предъявят за это. На льду смену не выложился – считай, попал. Ты должен приходить на тренировку, и выкладываться по полной. Вне зависимости от того, какое у тебя настроение. Но, повторюсь, никто над душой не стоит, все больше сами по себе.

В России же делают акцент на команде. Ты живешь в этом коллективе, постоянно со всеми общаешься. И до сих пор всех контролируют – у всех общие занятия, в тренажёрный зал невозможно зайти без тренера и пока все не соберутся. Вот это немного напрягает. Потому что тебе нужно больше времени на работу или наоборот, меньше, а тебе приходится всех ждать и работать не индивидуально над собой, а командно…

«ДАУТИ ПОХОЖ НА РАДУЛОВА»

– Когда только приехали в Америку, как были дела с языком?

– Тут интересный момент... По Европе путешествуешь, пытаешься на английском языке разговаривать – в отелях, на улице, в ресторанах. И думаешь: ну, у меня разговорный более-менее! Но когда в Штаты приезжаешь и погружаешься в жизнь, понимаешь, что ничего не знаешь вообще, – смеется Николай.

– Тяжело было?

– Тяжело, честно. Но меня был огромный плюс в лице Ильи Ковальчука. Я просто отдыхал в раздевалке – общался в основном с ним и по-русски. В плане адаптации Илья мне очень помог. Когда его обменяли, уже с другими ребятами начал – на английском, и это тоже было полезно. Я за три месяца начал говорить не то, чтобы свободно, но по сравнению с сентябрем – небо и земля.

– С главным тренером часто о чем-то разговаривали?

– Общение, конечно, было, но ничего особо конкретного. Он говорил – просто играй и все. Нас, мол, все устраивает. Я не очень понимал, что они вообще хотят от меня, что будет дальше... Волновался – вдруг не так что-то делаю, и мной недовольны. Пару раз задавал вопрос, почему не ставят в центр – я ведь никогда до этого не играл на позиции крайнего. Объясняли, что ребята, которые играют в команде, не могут играть с краю. А тебя вот поставили, начало получаться, забил, что-то отдал, и мы приняли решение, что ты будешь на фланге. Понятно, это не очень-то меня устраивало…

– Было сложно?

– Очень. Потому что начинаешь думать на площадке не о хоккее. Когда ты играешь на своей позиции, не думаешь, куда тебе нужно прибежать – ты знаешь все на автомате, что нужно делать. А когда поставили на фланг, то просто постоянно забывал, с какой я стороны играю! Частенько прибегал не на свою позицию. Тратил лишнее время, лишние секунды на то, чтобы сообразить – справа я должен быть, или слева? Но потом как-то стало получаться и все успокоилось.

– Как в команде восприняли разрыв контракта с Ковальчуком?

– Первая реакция была… ну нет, не шоковая, но близкая к тому. Он со многими дружил, и для некоторых это стало неприятным сюрпризом. Когда есть такой большой контракт, его так просто не расторгает. Но, наверное, все к этому шло. Мы с Ильей общались, я знал кое-какие подробности. И все равно это случилось внезапно. В тот день, когда это всё объявили, я хотел пообщаться с тренером по поводу того, что пропустил много матчей. Хотел узнать, в чём проблема. И планировал попросить Илью с переводов. Захожу, значит, в раздевалку – а его нет. Ну, нет и нет – может, опаздывает? Хотя за ним такого никогда не наблюдалось. И вдруг он приходит, переодевается. Я говорю: «Куда собрался?» Он в ответ: «Все, наигрался». И тут у меня даже глаза округлились. Вот, мол, как вышло – хотел я сходить к тренеру, а поговорил ты… Переживали все очень, конечно. Илья оставил свой след в команде. Он такой человек, что он не может просто прийти и незаметным остаться. К нему всегда люди тянутся, потому что он очень открытый и добрый.

– У вас не было переживаний или каких-то мыслей, что вот и с вами так могут сделать? Разорвать контракт или обменять куда-нибудь.

– Я как-то спокойно к этому отношусь. Готов ко всему. В том числе – играть в любом городе. Без разницы, где именно, какие условия. Единственный город, который мне не очень нравится – Детройт. Он страшноватый немножко – первое что бросилось в глаза, так это мрачные постройки. Про Виннипег частенько говорят, что там зимой ужасная погода, что ветер сдувает с ног, что очень холодно... Мы как раз зимой два раза там были – город тоже показался нормальным.

– С кем из игроков особенно сдружились и чаще общаетесь, в том числе – на выездах?

– С Дрю Даути сблизились хорошо. И с Джеком Кемпбеллом, которого обменяли в «Торонто». Это вот ребята, с которыми мы на ужин ходили и так обычно часто пересекались.

– Какой Дрю Даути не на площадке, а в жизни?

– Если вкратце, очень чем-то похож на Радулова. Такой же энергичный. Не такой шальной, как Саша был в молодости, но, в принципе, тоже очень заводной, энергичный и веселый. Пошутить над любым может, причем без обид. Плюс он же европеец – у него мама из Португалии, папа – англичанин. Корни дают о себе знать. Многие в США, даже в нашей команде не особо про Европу в курсе, некоторые вообще там никогда не были. А с Дрю всегда интересно общаться. Он очень хотел в Россию приехать – как раз Евро должен был в этом году проходить. Говорил – приеду, мол, в Санкт-Петербург и Москву, на футбол сходим! Но с этой пандемией все планы поменялись.

«ИЗ НХЛ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПОКА НЕТ»

– Какие у вас планы на будущее?

– Планы строить, конечно, нужно, но сейчас это вдвойне сложнее. Потому что непонятно, что будет. Надеюсь, что будет все хорошо, это быстрее всё закончится. И даже не для хоккея, а просто для обычных людей. Потому что видно уже – все начинают уставать, да и деньги заканчиваются. Может, у кого-то уже и закончились. Не хочется, чтобы это все продолжалось дальше. Чтобы не было мародерства и спокойно жилось в нашей стране. А если в хоккейном плане… Я открыт для предложений. Мы общаемся с тем же СКА, которому принадлежат права на меня. Было приятно, что они вышли на разговор, рассказали, что хотят. А в НХЛ пока молчат. Предложений нет никаких. Не знаю, связано это с моей игрой или с пандемией.

– Сами бы хотели там остаться?

– Сложный вопрос. Конечно, хочется в НХЛ поиграть для дальнейшей карьеры. Но ясности нет, пока просто надо подождать.

Как вам жизнь в Америке?

– Понравилась. Не прямо «Вау!», но много хороших моментов. Продукты шикарные – если написано, что органические, значит так и есть. Там огромные штрафы и если обманешь – отнимут лицензию, которую потом никогда в жизни не получишь. Очень понравились фермерские рынки у нас возле дома. Фрукты – целый год. Я, честно говоря, за всю жизнь таких не пробовал. Это космос просто!

– Плюс солнце.

– Тут даже и добавить нечего. Надо с собакой погулять – я даже не переодевался, брал тапочки и шел в шортах и футболке гулять. От жары не устаёшь. Говорят, что в Лос-Анжелесе 365 дней в году жара, но это неправда. Там зимой по калифорнийским меркам прохладно. Когда ты привыкаешь к тому, что у тебя плюс 25-30 и потом раз – и плюс 8, ощущается холод. Ко мне их России приезжали друзья, из Словакии – родственники. Как раз зимой. Градусов 15-18 было– они купаться ходили в бассейн. И загорали постоянно. А я уже не мог. Холодновато было. Привык к теплу, – смеется Прохоркин.

– Дети легко адаптировались к жизни в Лос-Анджелесе?

– Мы еще поселились удачно – не в русском районе, но очень много было русских. На детскую площадку выходишь – одни русские дети, американские там были в диковинку. Одна площадка была прямо на пляже, где мы рядышком снимали квартиру. Правда, мы поздно приехали, старшую не успели в школу отдать, плюс с языком проблемы – тяжело было в первое время. Но им очень нравилось в Лос-Анджелесе. Тем более у нас столько друзей постоянно приезжало – ни одного месяца свободного не было, чтобы кто-нибудь не погостил. Было весело.

– Дочки обратно не просятся?

– Младшая не хотела оттуда уезжать – ей очень нравилось в Лос-Анджелесе. И сейчас гулять с собакой выходим, она говорит: ой, сейчас бы в Лос-Анджелес, там тепло… А вот старшая, наоборот, очень любит зиму. Как-то мы ездили на выездную игру в Денвер, матч проходил в Колорадо-Спрингс. Прекрасный город, шикарная гостиниц, плюс разрешили взять с собой семьи. И вот старшая была без ума от города! Она любит очень снег, холод. Говорила – давай мы в Денвере останемся. Для нее теперь Денвер и Колорадо-Спрингс – это самые любимые города.