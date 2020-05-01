НХЛ, не надо Ови льстить: Халл намного круче Овечкина – в СССР он был такой же иконой, как Роллинги - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
01 мая 2020 22:00ХоккейСлавин Виталий

НХЛ, не надо Ови льстить: Халл намного круче Овечкина – в СССР он был такой же иконой, как Роллинги

Обозреватель «Советского спорта» Виталий Славин об очередном рейтинге лучших хоккеистов, составленном в США.

Понятно, за океаном под лупой исследуют публикации «Советского спорта» о рейтингах топ-16 по амплуа НХЛ, и уже сделали выводы – канадцы теперь не доминируют, как было у центрфорвардов и вратарей. Но нам и дешевых подачек не надо: пусть наш Александр и Великий, но до Бобби Халла динамовцу еще ой как далеко!

Вчера штатные сотрудники официального сайта НХЛ выдали очередную порцию своих умозаключений на предмет лучших из лучших с 1967 года, когда лига расширилась с шести до 12 клубов. После центров, вратарей и защитников пришла очередь левых нападающих. Этот топ-16 выдался на редкость скучным – звонких имен раз, два и обчелся. Что говорит об одном: даже в НХЛ за 53 минувших года с настоящими звездами – напряженка.

Всего в список вошли 11 канадцев, по два россиянина и американца - Кит Ткачук и Джон Леклер, швед Даниель Седин. Возглавил гонку предсказуемо капитан «Вашинтона». Ибо, как мы уже давно установили, североамериканские знатоки, собранные на сайте НХЛ по уличному объявлению или по банальному блату, ни черта в хоккее не смыслят и руководствуются в выборе тупо голой статистикой. Всем ясно, что самый переоцененный хоккеист в истории Гретцки априори не может быть лучшим центром, куда Уэйна пристроили рабы НХЛ: его максимум – 16-е место. Равно как Орр не может быть в 224 раза сильнее Фетисова: канадцу горе-аналитики дали 224 очка, в то время как самому титулованному защитнику планеты – одно?!

Напомню, за первое место игроку начисляют 16 очков, за второе – 15… за шестнадцатое – 1 очко. В предыдущих голосованиях участвовало 14 корреспондентов, в отчетном почему-то – 13. Овечкин получил 12 первых мест и одно – четвертое. В итоге – 205 баллов. Илья Ковальчук с 54 очками удостоился 12-й позиции.

Между двумя яркими россиянами - тьма откровенного шлака. Нет, все игроки, конечно, добротные. Но результат они не делали, а зачастую и Кубок Стэнли – что это за светило без главного приза НХЛ! - не выигрывали. Хотя очки в целом набирали исправно и на повышенную пенсию, безусловно, наработали.

Ну какой Робитайл – номер 2, а Гуле – номер 5?! Первый такой же заморыш, как тот самый так называемый Великий. Второй – рядовой тугодум-тихоход.

Вообще, как в топ-10 могут быть сразу четверо нападающих, никогда не бравших Кубок Стэнли – помимо Гуле, это Кария (№7), Ткачук (№8), Седин (№10)?!

Места в десятке однозначно заслуживают, кроме Ови, лишь Шенахэн (№3) – 168 очков (у Робитайла – 185) и Халл (№4) – 153 балла. Вот о Роберте Мервине и поговорим.

Не знаю, все эти выборщики от НХЛ – дети, что ли, ни фига не знающие свою историю и своих героев, либо НХЛ элементарно мстит Халлу за вероломное предательство, когда в 1972 году он с оглушительной помпой сбежал в ВХА, но факт налицо – Бобби публично нагло унизили.

Какое, к лешему, четвертое место?! Золотая ракета, бесспорно, сильнейший левый край за всю летопись мирового хоккея!

Не хочу утомлять вас цифрами его разнообразных достижений. Считаю самым ценным – непосредственно личные впечатления.

халл1

В Суперсерии-1974 скромный канадец под №16, о котором Николай Озеров раз сто сказал, что он играет в парике, настолько впечатлил московского тинейджера, что его портрет провисел над моим письменным столом до женитьбы в 1982 году. Не менее интересно и показательно, откуда этот портрет взялся. С обложки «Футбола/Хоккея»! Не помню другого случая, чтобы в СССР на первую страницу самого популярного еженедельника ставили огромное фото нашего классового противника да еще с жвачкой во рту! В этом направлении еще более мощно умудрился выступить «Крокодил», подаривший всем советским мальчишкам цветное фото Мика Джаггера, который на моей стенке составил достойную пару Халлу, с разоблачительной от сатириков подписью: «Обратите внимание, как скромно он одет, как сдержанны и приятны его манеры… Право, непонятно, отчего беснуются в зале девочки и мальчики».

00

Вот какова была популярность в Советском Союзе Бобби Халла – наравне с Роллингами и Битлами!

Чем покорил он персонально меня? Да всем! Внешним видом. Спокойствием. Корректностью – в предыдущей сборной Канады в Суперсерии-1972 таким джентльменом без страха и упрека предстал защитник Бред Парк. Тоже мой кумир.

Но главное, конечно, сама игра. Неповторимая. Космическая. Тем более, мы были готовы к свиданию с выдающимся канадцем: в 1971 году в издательстве «Физкультура и спорт» вышла его книга «Моя игра – хоккей». Не помню, как она мне досталась, ибо 100 тысяч экземпляров, кажется, даже до магазинов не дошли, но зачитал я книжицу с черно-белой обложкой в мягком переплете реально до дыр. А самыми ошеломляющими и ценными для нас были последние 16 страниц с игровыми фото Халла и – о, чудо! – волшебными эмблемами клубов НХЛ! Добыть их где-то еще в советское время было просто нереально.

В заокеанской части Суперсерии-1974 Халл потряс меня скоростью и броском – как кистевым, так и щелчком. Любой его выстрел был потенциальным голом. Как позже признался сам Владислав Третьяк, отразить бросок канадца было невозможно чисто физически. Единственный способ – при замахе мгновенно выкатывать вперед, сокращать угол обстрела и надеяться, что шайба попадет в корпус.

В последнем четвертом матче в Канаде Халл уже в первом периоде сделал хет-трик, на что ему хватило ровно пяти минут! Хозяева повели 5:2. Во второй трети наши одну шайбу отквитали, до 57-й минуты держался счет 5:3. Спасли Мальцев и шальной залп от синей Гусева – 5:5. Тем не менее в первой части мы сыграли хуже, чем в 1972 году – одна победа вместо двух, и только помощь домашних судей помогла вытащить эту Суперсерию в Москве.

О том, как ценили Халла на родине, лучше всего говорит тот факт, что осенью 1976 года под давлением болельщиков его – единственного из ВХА! – НХЛ амнистировала на месяц и разрешила выступить за Кленовых.

Позже наши хоккеисты в различных вариантах еще неоднократно пересекались с Халлом, в том числе в Лужниках на Призе «Известий», и каждая такая встреча становилась Событием с большой буквы.

После развала ВХА Золотая ракета еще сезон отыграл в НХЛ и в 41 год завершил блистательную карьеру.

халл2

Для меня абсолютно ясно, что Бобби Халл еще в 70-х годах выбил бы 900 голов и стал бы лидером НХЛ на века, если бы ВХА не соблазнила канадца первым миллионным контрактом в истории хоккея. НХЛ, конкурируя с ВХА и теряя ведущих игроков, здорово ослабла. Так что, свои законные 50+ шайб за сезон Роберт Мервин, если бы остался в «Чикаго», штамповал бы без особого труда.

Он эту десятую сотню в принципе и разменял – 610 шайб в НХЛ и 303 в ВХА. Но за океаном о банкротах быстро забывают, да и какой смысл НХЛ раскручивать бывшего конкурента? Потому все подвиги Халла в ВХА всячески замалчивают, а цифры вовсе нигде не упоминают.

Еще один щелчок по носу главному новатору мирового хоккея – Халл первым стал играть с загнутым крюком и первым выходил в большинстве на месте защитника четвертым нападающим - постыдное четвертое место в позорном рейтинге крепостных отстоев НХЛ.

Но мы-то ничего не забываем и знаем, кто лучший левый край всех времен и народов!

Даниил Медведев: Смолов играет в Counter-Strike по 12 часов в день? Я играл больше Сильнейший теннисист России стал гостем прямого эфира инстаграма журналистки Марии Командной, рассказав о Смолове и Дзюбе, Надале и Федерере. 29.04.2020 00:00 Теннис Григорьевская Юлия
ТЩК-3. Мы обожали Трусову, потом Косторную, но последнее слово осталось за Щербаковой Это третий материал, посвященный первому «взрослому» сезону вчерашних юниорок, ставших лучшими в России и мире. Сегодня очередь Анны Щербаковой. 22.04.2020 19:30 Фигурное катание Тигай Лев
Коронавирус убивает теннис. И это не фигура речи Отмена множества турниров, включая Уимблдон, и вынужденная пауза в Туре ведет к тяжелейшим последствиям. Большинству теннисистов сейчас просто не на что жить. 16.04.2020 20:00 Теннис Мысин Николай
Александр Тихонов: Правление СБР понимает, что им труба – вот и собирает конференцию Правление Союза биатлонистов России приняло решение о созыве внеочередной отчетно-выборной конференции. 23.04.2020 14:30 Биатлон Волохов Юрий
Еще по теме:
Александр Тихонов: «Иностранный специалист» Королькевич разве что в Африке не работал Александр Тихонов: Думаю, Минспорта не будет больше финансировать СБР Александр Тихонов: На счету СБР ноль рублей, куча долгов - полная финансовая задница
Алена Леонова: Во время карантина распадаются семьи? Нам с мужем это точно не грозит Вице-чемпионка мира в одиночном фигурном катании Алена Леонова – о жизни в условиях карантина. 21.04.2020 08:30 Фигурное катание Волохов Юрий
Помочь девушкам в ущерб себе. Зачем мужской теннисный Тур хочет объединиться с женским? Пока теннисный сезон остановлен до середины июля, возникла горячая тема – ATP и WTA могут объединиться. «Советский спорт» – о том, что это им принесет. 24.04.2020 18:00 Теннис Мысин Николай
Из Нью-Йорка – сразу в Париж. «Ролан Гаррос» пройдет после US Open Организаторы заявили – в конце весны турнир не состоится. Но отменен не будет! «Ролан Гаррос» впервые в истории пройдет в конце сезона – через неделю после US Open. 17.03.2020 21:00 Теннис Мысин Николай
Коронавирус убил надежды Федерера и Серены. Им уже не светит «Большой шлем» Уимблдон отменен. Непонятно, состоится ли US Open. Это ударит по всем игрокам. Но больше всех – по главным теннисным легендам. 02.04.2020 22:00 Теннис Мысин Николай
Блин комом. Великие чемпионы, проигравшие дебютный бой (видео) Вспоминаем легендарных боксеров, которых не сломили поражения в дебютных поединках. 28.04.2020 21:00 Бокс Усачев Владислав
Пас Роналдиньо, удар, гол! 15 лет назад Месси впервые забил за «Барселону» (видео) 1 мая 2005 года Лионель Месси положил начало своему уникальному каталонскому голо-представлению, которое продолжалось бы и по сей день, если бы не коронавирус. 01.05.2020 12:00 Футбол Сергеев Иван
Новости
22:20 Хоккей «Металлург» переподписал соглашения с Кошечкиным и Дроновым
22:04 Хоккей ЦСКА объявил о подписании контрактов с Шарыченковым и Локтионовым
21:49 Футбол Тиаго Силва: Посвящаю чемпионство врачам и всем работникам здравоохранения
21:32 Хоккей «Сочи» подписал двух нападающих сборной Швеции
21:13 Футбол ПФЛ: Обстоятельства затрудняют возобновление соревнований
21:00 Бокс Эдди Хирн: Поединок Поветкин - Уайт пройдет без зрителей
20:39 Хоккей «Металлург» подписал двухлетнее соглашение с Кулеминым
20:26 Хоккей Агент Жафярова: Дамир уезжает в НХЛ
20:14 Хоккей Вишневский продлил контракт со «Спартаком»
19:58 Хоккей «Монреаль» подписал контракт с нападающим «Нефтехимика»
19:46 Хоккей «Локомотив» официально объявил о заключении контракта с защитником Охтамаа
19:31 Футбол Гарет Бэйл: Когда за тобой приходит один из самых больших клубов в мире, ты не можешь отказаться
19:12 Футбол Пол Инс: Мы не знаем, способен ли Сульшер вывести Санчо на новый уровень
18:56 Футбол Клубы АПЛ подтвердили намерение доиграть сезон-2019/20
18:39 Футбол Роман Павлюченко: Соглашусь, если пригласят в «Ротор» поработать с нападающими
18:28 Футбол Роман Павлюченко: «Ротор» достоин премьер-лиги
18:14 Хоккей СКА подписал контракт с нападающим Галимовым
18:00 Хоккей Гэри Беттмэн: Рассмотрим варианты старта следующего сезона НХЛ в ноябре или декабре
Living worms in the canned fish: that's how the Department of Education helped the low-income families
В Оренбургской области число заразившихся COVID-19 выросло до 794
«Мир не станет прежним». Готов ли бизнес Нижнего Тагила остаться на «удаленке»
«Счёт идёт на сотни». Губернатор Приморья обратился к жителям края
Контроль и вседозволенность в Башкирии: как заканчивается первый месяц самоизоляции
Сборная РФ вышла в четвертьфинал чемпионата мира по пляжному футболу
Полиция Испании задержала подозреваемых в организации договорных матчей
Ольга Богословская: Россия страдает из-за борьбы за власть между МОК и ВАДА
Вице-президент WADA опасается давления по делу российских спортсменов
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика