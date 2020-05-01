НХЛ, не надо Ови льстить: Халл намного круче Овечкина – в СССР он был такой же иконой, как Роллинги

Понятно, за океаном под лупой исследуют публикации «Советского спорта» о рейтингах топ-16 по амплуа НХЛ, и уже сделали выводы – канадцы теперь не доминируют, как было у центрфорвардов и вратарей. Но нам и дешевых подачек не надо: пусть наш Александр и Великий, но до Бобби Халла динамовцу еще ой как далеко!

Вчера штатные сотрудники официального сайта НХЛ выдали очередную порцию своих умозаключений на предмет лучших из лучших с 1967 года, когда лига расширилась с шести до 12 клубов. После центров, вратарей и защитников пришла очередь левых нападающих. Этот топ-16 выдался на редкость скучным – звонких имен раз, два и обчелся. Что говорит об одном: даже в НХЛ за 53 минувших года с настоящими звездами – напряженка.

Всего в список вошли 11 канадцев, по два россиянина и американца - Кит Ткачук и Джон Леклер, швед Даниель Седин. Возглавил гонку предсказуемо капитан «Вашинтона». Ибо, как мы уже давно установили, североамериканские знатоки, собранные на сайте НХЛ по уличному объявлению или по банальному блату, ни черта в хоккее не смыслят и руководствуются в выборе тупо голой статистикой. Всем ясно, что самый переоцененный хоккеист в истории Гретцки априори не может быть лучшим центром, куда Уэйна пристроили рабы НХЛ: его максимум – 16-е место. Равно как Орр не может быть в 224 раза сильнее Фетисова: канадцу горе-аналитики дали 224 очка, в то время как самому титулованному защитнику планеты – одно?!

Напомню, за первое место игроку начисляют 16 очков, за второе – 15… за шестнадцатое – 1 очко. В предыдущих голосованиях участвовало 14 корреспондентов, в отчетном почему-то – 13. Овечкин получил 12 первых мест и одно – четвертое. В итоге – 205 баллов. Илья Ковальчук с 54 очками удостоился 12-й позиции.

Между двумя яркими россиянами - тьма откровенного шлака. Нет, все игроки, конечно, добротные. Но результат они не делали, а зачастую и Кубок Стэнли – что это за светило без главного приза НХЛ! - не выигрывали. Хотя очки в целом набирали исправно и на повышенную пенсию, безусловно, наработали.

Ну какой Робитайл – номер 2, а Гуле – номер 5?! Первый такой же заморыш, как тот самый так называемый Великий. Второй – рядовой тугодум-тихоход.

Вообще, как в топ-10 могут быть сразу четверо нападающих, никогда не бравших Кубок Стэнли – помимо Гуле, это Кария (№7), Ткачук (№8), Седин (№10)?!

Места в десятке однозначно заслуживают, кроме Ови, лишь Шенахэн (№3) – 168 очков (у Робитайла – 185) и Халл (№4) – 153 балла. Вот о Роберте Мервине и поговорим.

Не знаю, все эти выборщики от НХЛ – дети, что ли, ни фига не знающие свою историю и своих героев, либо НХЛ элементарно мстит Халлу за вероломное предательство, когда в 1972 году он с оглушительной помпой сбежал в ВХА, но факт налицо – Бобби публично нагло унизили.

Какое, к лешему, четвертое место?! Золотая ракета, бесспорно, сильнейший левый край за всю летопись мирового хоккея!

Не хочу утомлять вас цифрами его разнообразных достижений. Считаю самым ценным – непосредственно личные впечатления.

В Суперсерии-1974 скромный канадец под №16, о котором Николай Озеров раз сто сказал, что он играет в парике, настолько впечатлил московского тинейджера, что его портрет провисел над моим письменным столом до женитьбы в 1982 году. Не менее интересно и показательно, откуда этот портрет взялся. С обложки «Футбола/Хоккея»! Не помню другого случая, чтобы в СССР на первую страницу самого популярного еженедельника ставили огромное фото нашего классового противника да еще с жвачкой во рту! В этом направлении еще более мощно умудрился выступить «Крокодил», подаривший всем советским мальчишкам цветное фото Мика Джаггера, который на моей стенке составил достойную пару Халлу, с разоблачительной от сатириков подписью: «Обратите внимание, как скромно он одет, как сдержанны и приятны его манеры… Право, непонятно, отчего беснуются в зале девочки и мальчики».

Вот какова была популярность в Советском Союзе Бобби Халла – наравне с Роллингами и Битлами!

Чем покорил он персонально меня? Да всем! Внешним видом. Спокойствием. Корректностью – в предыдущей сборной Канады в Суперсерии-1972 таким джентльменом без страха и упрека предстал защитник Бред Парк. Тоже мой кумир.

Но главное, конечно, сама игра. Неповторимая. Космическая. Тем более, мы были готовы к свиданию с выдающимся канадцем: в 1971 году в издательстве «Физкультура и спорт» вышла его книга «Моя игра – хоккей». Не помню, как она мне досталась, ибо 100 тысяч экземпляров, кажется, даже до магазинов не дошли, но зачитал я книжицу с черно-белой обложкой в мягком переплете реально до дыр. А самыми ошеломляющими и ценными для нас были последние 16 страниц с игровыми фото Халла и – о, чудо! – волшебными эмблемами клубов НХЛ! Добыть их где-то еще в советское время было просто нереально.

В заокеанской части Суперсерии-1974 Халл потряс меня скоростью и броском – как кистевым, так и щелчком. Любой его выстрел был потенциальным голом. Как позже признался сам Владислав Третьяк, отразить бросок канадца было невозможно чисто физически. Единственный способ – при замахе мгновенно выкатывать вперед, сокращать угол обстрела и надеяться, что шайба попадет в корпус.

В последнем четвертом матче в Канаде Халл уже в первом периоде сделал хет-трик, на что ему хватило ровно пяти минут! Хозяева повели 5:2. Во второй трети наши одну шайбу отквитали, до 57-й минуты держался счет 5:3. Спасли Мальцев и шальной залп от синей Гусева – 5:5. Тем не менее в первой части мы сыграли хуже, чем в 1972 году – одна победа вместо двух, и только помощь домашних судей помогла вытащить эту Суперсерию в Москве.

О том, как ценили Халла на родине, лучше всего говорит тот факт, что осенью 1976 года под давлением болельщиков его – единственного из ВХА! – НХЛ амнистировала на месяц и разрешила выступить за Кленовых.

Позже наши хоккеисты в различных вариантах еще неоднократно пересекались с Халлом, в том числе в Лужниках на Призе «Известий», и каждая такая встреча становилась Событием с большой буквы.

После развала ВХА Золотая ракета еще сезон отыграл в НХЛ и в 41 год завершил блистательную карьеру.

Для меня абсолютно ясно, что Бобби Халл еще в 70-х годах выбил бы 900 голов и стал бы лидером НХЛ на века, если бы ВХА не соблазнила канадца первым миллионным контрактом в истории хоккея. НХЛ, конкурируя с ВХА и теряя ведущих игроков, здорово ослабла. Так что, свои законные 50+ шайб за сезон Роберт Мервин, если бы остался в «Чикаго», штамповал бы без особого труда.

Он эту десятую сотню в принципе и разменял – 610 шайб в НХЛ и 303 в ВХА. Но за океаном о банкротах быстро забывают, да и какой смысл НХЛ раскручивать бывшего конкурента? Потому все подвиги Халла в ВХА всячески замалчивают, а цифры вовсе нигде не упоминают.

Еще один щелчок по носу главному новатору мирового хоккея – Халл первым стал играть с загнутым крюком и первым выходил в большинстве на месте защитника четвертым нападающим - постыдное четвертое место в позорном рейтинге крепостных отстоев НХЛ.

Но мы-то ничего не забываем и знаем, кто лучший левый край всех времен и народов!