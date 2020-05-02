НХЛ пора смириться с потерей миллиардов долларов: у лиги нет шанса возобновить хоккейный сезон

Следующий регулярный чемпионат может начаться в декабре. Однако, как мне сейчас представляется, и этот прогноз слишком смелый. Судя по всему, большого спорта в этом году вообще не будет.

Как я теперь понимаю, заголовок заметки в «Советском спорте» от 19 марта «Финал Кубка Стэнли-2020 – в декабре, чемпионат мира-2020 – в ноябре» был неоправданно оптимистичным. Просто, как всегда это бывает, хотелось верить в лучшее. Но вирус оказался чрезвычайно живуч, и вот уже 1 мая комиссар НХЛ Гари Беттман сделал вынужденное признание:

- Никто не знает наверняка, когда клубы смогут открыть тренировочные базы. Что касается следующего сезона, мы достаточно гибки относительно сроков его начала. Едва ли возможно, чтобы мы стартовали в октябре, как обычно. Если это придется сделать в ноябре или декабре, мы эти варианты рассмотрим. Мы собираемся принимать правильные, взвешенные и осторожные решения. Это не гонка, где надо прийти первыми. Надо, чтобы возвращение произошло в правильное время и при правильных обстоятельствах.

Что такое «правильное время и правильные обстоятельства», теперь ясно всем. Если сказать коротко – должна быть абсолютная гарантия, что возобновление тренировок, контрольных и официальных матчей не обернется даже хотя бы одним новым заражением. Потому необходимо решить массу задач, с которыми мировой спорт никогда не сталкивался.

Во Франции – на мой взгляд, совершенно правильно! - уже выбросили белый флаг, когда власти страны в ультимативном порядке завершили национальный чемпионат по футболу, пожертвовав миллионами евро.

Дальше всех продвинулись в Германии, где вроде бы на 9 мая наметили возобновить сезон. Но еще даже ничего не началось, как из «Кельна» вчера вечером пришло грустное известие – после тотального клубного тестирования у троих обнаружены положительные результаты. Что это означает? Вся команда должна сесть на карантин на две недели. Но разных условий для клубов в одной лиге быть не может, а значит, все теперь должны ждать разрешения ситуации в «Кельне».

Бундеслига, однако, быстро подсуетилась и объявила о намерении стартовать 15 мая. Но стоило Германии на этой неделе смягчить карантинный режим, как в стране снова зафиксировали вспышку заболеваний. Почти наверняка ограничительные меры будут усилены, о чем Ангела Меркель сообщит предположительно 6 мая. Не исключаю, федеральный канцлер по пример Франции закроет футбольный сезон и в Германии. Слишком велик риск. При этом оградить всех от заразы - а как высчитали, на каждом матче без зрителей будут задействованы около 300 человек - просто нереально. Учтите, что в это число нужно добавить еще работников отелей и тренировочных баз, поваров, секьюрити, водителей. Угроза может прийти откуда угодно. Но при первом же случае заражения, как это случилось в НБА и НХЛ, остановиться придется всем. Минимум на две недели. Или вовсе завершить чемпионат.

Казалось бы, НХЛ по сравнению с футболом и баскетболом в лучшем положении. Игрокам по крайней мере не нужно будет, как в футболе, играть в защитных медицинских масках. НХЛ может обязать всех игроков выходить на лед в пластиковом визоре, закрывающем все лицо. А также запретить снимать перчатки от выхода из раздевалки до возвращения. Да и сама форма практически полностью исключает прямой контакт с другими игроками.

Но тут опять же загвоздка в том, что критически много людей будет вовлечено в процесс, и без единого – даже микроскопического! - права на ошибку. Взять, к примеру, самую простую ситуацию - с бутылочками с водой, которые должны быть строго индивидуальными: где гарантия, что в пылу борьбы хоккеист не хлебнет из чужой фляги?! Нет такой гарантии! А подобных засад – масса на каждом углу!

И еще один крайне важный момент – общечеловеческий, государственный. Об этом сегодня прямо сказал вице-комиссар НХЛ Билл Дейли:

- Нам нужно тестирование, но мы не будем стремиться к нему даже в частном порядке, если с этим есть проблемы в конкретном регионе. Мы не намерены проводить тестирование хоккеистов с подозрительными симптомами вне очереди, если такое тестирование недоступно для других людей.

По словам Дейли, несколько городов и арен, входящих в НХЛ, в частности – Эдмонтон, вышли на руководство лиги с предложением проводить матчи у них, если будет принято решение доиграть сезон на нескольких стадионах. Дейли уточнил, что в таком городе должны быть созданы условия для тестирования. Помимо этого лиге необходима первоклассная арена, тренировочный лед, гостиницы и возможность контролировать доступ на стадион и в отели.

- Не в каждом городе есть все необходимое для того, чтобы проводить выборочное тестирование игроков, - посетовал Дейли. - Еще один необходимый пункт - поддержка местной системы здравоохранения. Согласятся ли на это местные жители, посчитают ли они этот вариант благоприятным выходом из ситуации, в которой мы оказались?

Ключевые фразы – «согласятся ли местные жители» и «мы не намерены тестировать хоккеистов вне очереди». Если первый пункт чисто теоретически еще выполним, то что-то сделать без очереди при нынешнем развитии пандемии – невозможно от слова никогда. Ибо количество тестов ограничено, а обследовать каждый день требуется сотни тысяч граждан США и Канады.

Но больше всего меня насторожили реплики правой руки Беттмана о «выборочном тестировании игроков» и «подозрительных симптомах». Как это понимать? Если не будет фронтального тестирования – причем регулярного! - решительно всех людей, причастных к возобновлению сезона НХЛ – от игроков и сотрудников клубов до работников арен и отелей, судей на льду и за бортом, журналистов и полицейских, водителей и уборщиц, словом, всех-всех-всех, начинать все это дело абсолютно бессмысленно. А тестировать хоккеистов с «подозрительными симптомами» - даже вне очереди, тоже совершенно бесполезно. Ибо попросту поздно – всех, кого могли, они уже заразили. Надежда на авось – что это только симптомы, а не вирус! – крайне опасна, если не сказать, что преступна.

Вместе с тем я прекрасно понимаю руководителей НХЛ, ибо при таком колоссальном, а главное – ежедневном! - количестве хоккейных анализов у системы здравоохранения США и Канады элементарно не хватит ни тестов, ни медиков, ни лабораторий. Скорее даже не так: их может хватить, но тогда ради профилактики здоровья хоккейных - то есть нишевых! - миллионеров тесты и все остальное потребуется отнять у тех простых граждан-налогоплательщиков, кто уже испытывает симптомы болезни. За полгода до перевыборов президента США – это не комильфо. Что и имеет в виду Дейли, говоря о реакции жителей и возможностях местного здравоохранения.

Как мне представляется, решения в этом уравнении с 31 клубом НХЛ и десятками тысяч людей, так или иначе вовлеченных в хоккейный процесс, нет в принципе. А значит, единственный вариант – остановиться, не строить замков на песке и вслед за футбольной Францией признать очевидное: большого спорта в Северной Америке в этом году не будет.