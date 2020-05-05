Он унизил Канаду так, как это не удалось ни Третьяку, ни Гашеку, и покорил Эверест и Пик Коммунизма

После небольшого перерыва, вызванного необходимостью реагировать на оперативные события, продолжаем наш альтернативный рейтинг в ответ на список топ-16 голкиперов НХЛ с 1967 года, опубликованный на официальном сайте лиги.

Путешествуя снизу вверх, мы добрались до 13-й позиции, оставив позади (в скобках - место в рейтинге НХЛ):

16 (-). ЕРАН ХЕГЮСТА (Швеция)

15 (-). ДЖИМ КРЕЙГ (США)

14 (9). БИЛЛИ СМИТ (Канада)

Итак, встречайте!

13 (30). ЕВГЕНИЙ НАБОКОВ (Казахстан/Россия)

Да, одному обязательному критерию отбора – они перечислены в конце этой заметки – усть-каменогорец не соответствует: Кубок Стэнли не брал. Но есть в его карьере подвиги покруче. Только Третьяк в нашей стране и Гашек с Рихтером в остальном мире могут похвастать подобным.

Я люблю обдумывать этот рейтинг – кого куда поставить, кто достоин, а кто нет – во сне. Хорошо отвлекает в карантин от дня сурка за окном. Да и вообще вдруг оживают в памяти такие детали, о которых давным-давно забыл, казалось бы, навсегда. Так получилось и с Набоковым. Знакомство с ним – конечно, заочное – у меня оказалось крепко-накрепко связано с Харламовым.

Осенью 1991 года я отправился в Федерацию хоккея СССР на Лужнецкой набережной делать материал о только что сформированной юношеской сборной 1975 года рождения. Меня радушно встретил главный тренер Владимир Богомолов. Помню, за соседним столом нас внимательно слушал молоденький Александр Черенков.

Кто мог тогда представить, что через несколько месяцев рухнет Советский Союз, на его обломках возникнет единственная спортивная структура, объединившая бывшие республики – Межнациональная хоккейная лига, возглавит ее Роберт Черенков, которого позже обвинят в организации убийства президента ФХР Валентина Сыча, а Черенков-младший сделает блестящую судейскую карьеру…

Не ведал я тогда и кто такой мой собеседник. Нет, я, разумеется, знал его фамилию по игре за московский «Локомотив». Следили в 70-е годы за этим клубом все особо пристально, потому что за него выступал – все свои 25 лет в большом хоккее! – знаменитый могильщик Свена «Тумбы» Юханссона, на днях включенного ИИХФ в Олл Старз «Тре Крунур» всех времен, пятикратный чемпион мира, олимпийский чемпион-1964 Виктор Якушев. После того как железнодорожники в 1972 году вылетели в первую лигу, «Советский спорт» ограничивался только статистикой – кто забрасывал шайбы. Но мне и этого с лихвой хватало. В матчах рижского «Динамо» я всегда искал фамилию много забивавшего Балдериса, в казанском СК имени Урицкого меня интересовали проделки Столбуна, Шалахина и Маслова, а «Локомотива» - Якушева и… почему-то Богомолова.

Но я как-то совершенно упустил, что передо мной сидел первый партнер самого Харламова – и не просто по юношеской команде ЦСКА, а по звену! Когда в армейской школе выяснилось, что Валерий убавил себе год – иначе в секцию не взяли бы, худосочного парня перевели к пацанам 1948 г.р. и поставили в первую тройку к центру и капитану Богомолову! Тогда он мне об этом ничего не сказал, зато я – возможно, первым среди непосвященных во всем СССР! – сделал грандиозное открытие. И построил на этом всю заметку – кажется, фамилию даже в заголовок вынес.

Когда я принялся переписывать в блокнот с листка состав, напечатанный на пишущей машинке – вот времена-то были! – среди привычных фамилий типа Козлов (который – Виктор) и заковыристых – Цулыгин, Заварухин, Шарифьянов вдруг споткнулся:

- Харламов? - не веря глазам, переспросил тренера. – Неужели это он, сын Валерия Борисовича?

- Да…

- И как?

- Ну в сборной я поставил его в первое звено. На отца мало похож. Хотя бы потому, что играет не на краю, а в центре. Но работяга. Толк должен быть.

В офисе Федерации хоккея СССР в тот вечер никому даже в кошмарном сне не могло привидеться, что менее чем через год 17-летний Харламов будет выходить в ударном звене ЦСКА. Лишившись поддержки армии, угробленной перестройкой, Виктор Тихонов очутился у разбитого корыта – все его птенцы, на которых находился хоть какой-то спрос, спасаясь от нищеты и беззакония, разлетелись по заграницам. На Сашу сразу обратили внимание скауты НХЛ. «Вашингтон» даже задрафтовал его в первом раунде. В 1995 году в 20 лет он перебрался за океан. Однако дальше низших заокеанских лиг дело не пошло.

Но вернемся к списку, когда компьютеры еще были в диковинку. Обнаружилось там для меня и еще одно откровение – конечно, несравнимое с Харламовым. Тем не менее в память врезалось крепко. Записывая клубы вратарей, я слегка опешил:

- Как это? – опять не мог я поверить. – У вас оба кипера из одной команды? Да еще только перешедшей в высшую лигу!

- Ну да. Из Устинки. А что, там отличная вратарская школа.

Как вы поняли, это были одногодки и воспитанники «Торпедо» (Усть-Каменогорск) Евгений Набоков и Виталий Еремеев. Как они тогда у меня на подкорке отложились дуэтом, так я их вместе потом и воспринимал. Сейчас, к слову, школу голкиперов Усть-Каменогорска в НХЛ прославляет Антон Худобин.

В 1994-м обоих в дальних раундах поставили на драфт – на Еремеева положил глаз «Рейнджерс» под общим номером 209, на Набокова – «Сан-Хосе» под №219. Но для нас они, к сожалению, уже были отрезанными ломтями, хотя играли за ЦСКА и московское «Динамо». Оба засветились в сборной Казахстана на ЧМ-1994 в группе С, откуда бывшая союзная республика начинала путь наверх вместе с Белоруссией, Украиной, Латвией и отделившейся от ЧССР Словакией.

Однако вскоре дороги земляков разошлись. Набоков прекрасно зарекомендовал себя в «Динамо», стал чемпионом МХЛ/России-1995, в 1997 году отправился штурмовать НХЛ и больше за Казахстан не выступал. А вот Еремеев оставался ему верен до конца – сыграл на двух Олимпиадах и десяти чемпионатах мира. Дважды стал чемпионом России (2000 и 2005 годы), с успехом заменив Набокова в «Динамо». Но в НХЛ ограничился всего четырьмя матчами.

Зато Набоков стал истинной легендой «Сан-Хосе», куда в конце прошлого года его пригласили тренировать вратарей. Евгению принадлежат все рекорды «Шаркс» по амплуа. Нет смысла их перечислять – интернет вам в руки. Отмечу самые мощные, свидетельствующие о классе и незаменимости игрока – 77 матчей (из 82) при 46 победах в регулярке-2007/08 и 9 игр на ноль в 2003/04.

Среди наших у Евгения больше всего побед – 353 (21-е место в НХЛ), сухих матчей – 59 (19-е в НХЛ), наименьшая пропускаемость – 2,44 шайбы в среднем за игру. Он – первый вратарь из Европы, забивший гол – 10 марта 2002 года в ворота «Ванкувера». Четвертым из воспитанников отечественного хоккея после Сергея Макарова, Павла Буре и Сергея Самсонова признан лучшим новичком НХЛ-2001.

Эверестом и Пиком Коммунизма (высшая точка СССР; ранее – Пик Сталина, сейчас – Пик Исмоила Самони) стали два его достижения вне НХЛ, благодаря которым Набоков и заслужил путевку в клуб самых великих за всю историю. Оба вам прекрасно известны, а потому ограничусь сухой констатацией.

1) Олимпиада-2006 в Турине. Четвертьфинал. Россия – Канада – 2:0

С 1972 года, когда на Суперсерию против СССР Канада впервые выставила сильнейший НХЛ-состав, в плей-офф мы только дважды обыграли Кленовые листья:

- в финале Кубка Канады-1981 с Третьяком в воротах (8:1);

- в четвертьфинале Олимпиады-2006 с Набоковым в воротах.

Да, есть еще Кубок Вызова-1979 – 6:0 в решающей встрече с Мышкиным в воротах и Рандеву-1987 – 5:3 в решающей встрече с Белошейкиным в воротах. Но то были выставочные игры против сборной звезд НХЛ, а не против национальной команды Канады.

Кроме нас, Канаду в идеальном составе смогли еще остановить только американцы на Кубке мира-1996 с Рихтером в воротах (в финальной серии – 3:4ОТ, 5:2, 5:2) и чехи в полуфинале Олимпиады-1998 (2:1 по буллитам) с Гашеком в воротах.

Но ТОЛЬКО Набоков сумел оставить свои владения в неприкосновенности! И не его вина, что в дальнейшем россияне даже за бронзу Турина зацепиться не сумели.

2) Чемпионат мира-2008 в Квебеке

Спустя два года он с лихвой реабилитировался, когда команда Быкова и Захаркина после 15-летнего перерыва вернула России золото ЧМ. Да еще на родине хоккея и в юбилейный сезон столетия ИИХФ! Набокову хватило пяти матчей, чтоб его признали лучшим вратарем турнира и включили в Олл Старз. Четвертьфинал против Швейцарии (6:0) и полуфинал против Финляндии (4:0) он отыграл насухо. Что было в финале все, кто хоть чуть-чуть следят за спортом, не забудут никогда.

Ну а лично мне сразу вспоминается, как мы с коллегой Павлом Лысенковым до начала четвертого ночи на втором этаже мотеля в пригороде Квебек-Сити смотрели прямую трансляцию из Сан-Хосе. «Шаркс» в полуфинале Запада Кубка Стэнли против «Далласа» доиграли до четвертого овертайма! На 9-й минуте гости все-таки пробили Набокова и пролезли в финал конференции, а Женя утром вылетел в Канаду. На ЧМ к тому моменту из-за травм мы потеряли первого и второго вратарей – Еременко и Варламова. В обойме оставался один Бирюков. За два тура до конца группового этапа, где нас ждали поединки со Швецией и Швейцарией…

КРИТЕРИИ ОТБОРА

1. Все должны быть в равных условиях, а потому неправильно начинать отсчет с 1967 года, когда НХЛ расширили с шести до 12 клубов. Впервые мы получили возможность предметно сравнить себя с грандами хоккейного мира на ЧМ-1954. Тогда в НХЛ на постоянной основе могли играть лишь 6 вратарей, а значит, на ЧМ приезжали отнюдь не лузеры типа Джозефа, Прайса или Луонго, ненароком угодившие в нынешнюю классификацию НХЛ. Эту дату и принимаем за временной порог.

2. Если игрок не брал Кубок Стэнли, он всегда неполноценен и не заслуживает нашего внимания.

3. Доминирующая роль в команде. Другими словами, без этого игрока команда не взяла бы Кубок Стэнли либо главный трофей турниров сборных – ЧМ, ОИ, КК/КМ.

Продолжение следует