…И Ови их в бой поведет. Составляем российскую дрим-тим на Олимпиаду-2022

Популярное за океаном специализированное хоккейное СМИ предложило версию российской команды, собранной из НХЛ, для Олимпийских игр в Пекине. «Советский спорт» отвечает своим вариантом состава. Формат ростера из 25 игроков: 3 вратаря, 7 защитников, 15 нападающих.

ВРАТАРИ: Василевский, Бобровский, Шестеркин. Резерв: Самсонов.

Это самая беспроблемная позиция в составе. Выбор богатый. Если не заладится у одного, на лед выйдет другой. Без потери качества. Верится, что Бобровский решит проблему денежного похмелья во «Флориде». Нельзя сбрасывать со счетов Георгиева, Худобина и Сорокина.

ЗАЩИТНИКИ: Проворов, Сергачев, Задоров, Гавриков, Зайцев, Орлов, Войнов. Резерв: Зуб.

Усматриваете перекос в сторону созидателей? Возможно. Но таковы тенденции современного хоккея. Чистые разрушители уже не в тренде, вымирают как класс. Варианты пар? Пожалуйста: Проворов – Гавриков, Сергачев – Задоров, Орлов – Зайцев, Войнов. Почему семь защитников? Больше и не нужно. В случае чего переведем в оборону… Овечкина (шутка). В резерве оставим новичка мусорной «Оттавы» Зуба. Романов? Слишком зеленый и сырой. Хотя за сезон в «Монреале» должен прибавить, если, конечно, получит шанс. В матчах Евротура (ШХИ-2020) герой двух МЧМ (2019, 2020) сильного впечатления не произвел.

НАПАДАЮЩИЕ: Гусев – Прохоркин (Анисимов) – Кучеров, Панарин – Шипачев – Дадонов, Капризов – Малкин – Тарасенко, Овечкин, Михеев, Барбашев, А. Свечников, Ничушкин.

Как решить проблему с центральными нападающими, усугубленную дисквалификацией кокаинщика Кузнецова? Только введением в состав наигранных сочетаний. Габаритный Анисимов прилично цементировал связку Кучеров – Гусев на ЧМ-2019 в Братиславе. Прохоркин (если удержится в «Лос-Анджелесе») играл с этими парнями еще в «Красной Армии» (молодежной команде ЦСКА) десять лет назад. Шипачев зажигал с Панариным и Дадоновым на ЧМ-2016 в Москве. Капризов способен усилить любое звено, даже инертного Тарасенко расшевелить. На крайняк можно к Малкину поставить Овечкина, забыв об их больше надуманной игровой несовместимости. Знарок же сводил их в одну тройку на Кубке мира-2016…

Универсал Михеев силен в бригадах меньшинства, у него есть скорость, бросок, ловкие руки. Главное – чтобы не было травм. Свечникова-младшего берем на вырост. Впрочем, через полтора года он может превратится из звездочки в звезду. Барбашев способен и умеет грызть лед. А Ничушкин должен добавить атаке габаритов и пробивной мощи. Как в Сочи-2014.

«Что же ты, паскуда, задвинул Ови в четвертое звено? Он же стопудово будет капитаном нашей пекинской дрим тим!», – предвкушаю гневный вопрос болельщиков. Ничего страшного. Наш кэп Ларионов на Олимпиаде-2002 в Солт-Лейк-Сити не считал зазорным выходить в четвертой «линии», кстати, с Дацюком. Александр Великий обязательно получит уйму игрового времени в большинстве.

КАПИТАН: Овечкин. Помощники: Малкин, Тарасенко.

Вряд ли кто-то оспорит-раскритикует такой выбор.

ТРЕНЕРЫ: Валерий Брагин, Игорь Ларионов, Алексей Жамнов, Владимир Малахов, Николай Хабибулин.

Кто из них станет главным? Я бы назначил Брагина. Он подержал в руках почти всю команду, включая Овечкина и Малкина. Валерия Николаевича любят и уважают, за него будут умирать (на льду, разумеется). Кстати, с Ничушкиным Брагин не пересекся в молодежной сборной, поскольку в Уфе-2013 ее возглавлял Михаил Варнаков.

Ларионов будет отвечать за нападающих, большинство и переход из обороны в атаку. Жамнов станет отличным помощником на лавке во время матчей, он тонко понимает игру, решителен и быстро реагирует на ее изменения. Зона ответственности Малахова – защитники, Хабибулина – вратари. Впрочем, Василевскому и Бобровскому он вряд ли что-то способен насоветовать, разве что Брагину.