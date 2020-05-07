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07 мая 2020 17:02ХоккейКузютина Елена

Почему Абдул? Я бы и сам хотел знать! 

Лидер-бомбардир чемпионата Словакии перебирается в КХЛ. Кто этот парень? 

В КХЛ в период межсезонья начинается пора новых знакомств – менеджмент и тренерские штабы работают изо всех сил, чтобы качественно заполнить легионерские позиции. Финн Ере Карьялайнен, шведы Маркус Нильссон и Линус Юханссон – новички лиги в составе «Сочи». А череповецкая «Северсталь», с которой сочинцы частенько «бодаются» за турнирную строчку, подписала лучшего бомбардира чемпионата Словакии.

Чех Йиндржих Абдул в прошедшем сезоне набрав 62 (23+39) очка в 53 матчах в составе братиславского «Слована» при показатели полезности +41. Кроме того, хоккеист выступал за сборную Чехии. Определенно, будет интересно посмотреть на форварда в играх КХЛ.

Несмотря на то, что подписываемые Череповцом в последние несколько сезонов легионеры нередко подвергались критике, в словацком чемпионате «Северсталь» «рыбачит» довольно удачно. Нападающий первого звена желто-черных Адам Лишка тоже из тех краев. Молодой форвард неплохо проявлял себя, на раскрыть в сезоне потенциал полностью не давали обидные травмы. Однако, это не мешало других клубам заметить Лишку – был период, когда ходили упорные слухи, что Адама вот-вот отдадут «Барысу». Но не случилось. А сейчас Лишка подписал новое соглашение. С Абдулом они знакомы, рады, что будут играть в одной команде, а словацкая пресса хайпует на том, как же поделят форварды любимый обоими игроками 23 номер. Предлагают Йинрджиху воспользоваться «методом Ковальчука» – перейдя в «Монреаль» Илья подарил Бретту Кулаку часы Rolex за 17 номер. На эту тему ребята пока отшучиваются.

Как проявит себя на льду Абдул узнаем в новом сезоне, а пока предлагаем познакомиться с новым лицом в КХЛ.

ВОСТОК – ДЕЛО ТОНКОЕ

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Йиндржих, как только появилась новость о вашем подписании, болельщики в соцсетях шутливо стали желать удачи комментаторам. И если имя у вас вполне себе чешское, то откуда такая необычная восточная фамилия?
– Я бы сам очень хотел знать ответ на этот вопрос (смеется)! Фамилия у меня действительно необычная. Сестра несколько раз предпринимала попытки разгадать эту тайну, но попытки не увенчались успехом.

– Предложения от клубов КХЛ стали для вас неожиданностью или были готовы к такому повороту событий?
– Не скажу, что я прямо ждал этого. Но знал о том, что мои агенты работают в этом направлении.

– В одном из интервью вы рассказывали, что интерес был от трех клубов этой лиги?
– Да, но обстоятельственный разговор на тот момент был только с череповецким клубом. Думаю, не стоит называть остальные команды. Могу только сказать, что в день подписания контракта, я получил предложение еще от одного клуба, не российского. Но уже полностью настроился на «Северсталь», где условия и контракт меня абсолютно удовлетворяют. Кроме того, я советовался с Ондржеем Немец (хоккеист, защитник, выступал в КХЛ, в том числе и за «Северсталь» – прим. ред.) – мы из одного города и хорошо знаем друг друга. Он заверил меня, что в Череповце отличная организация.

– Главный тренер желто-черных Андрей Разин в сезоне 2016/17 приезжал в словацкий клуб «Попрад» в качестве тренера-консультанта. Там же в то время играли и вы…
– Андрей Владимирович был там всего около двух недель, поэтому у нас не было достаточно времени, чтобы узнать друг друга. Но такая возможность появится в «Северстали». Думаю, что это будет интересно.

НЕ ТОЛЬКО ТАЛАНТ

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– Какие надежды связываете с КХЛ? Следили за играми?
– Прекрасно знаю, что в этой лиге быстрый, техничный, качественный хоккей. Но это же та самая игра, которую я так люблю. Очень надеюсь, что смогу быть полезен своей команде. Точно приложу к этому максимум усилий.

– Кто из российских игроков в КХЛ, на ваш взгляд, наиболее талантлив?
– Я не могу сказать, что хорошо знаю многих из них. У вас достаточно отличных, мастеровитых ребят. Но почему-то одно имя у меня сразу закрутилось на языке – Вадим Шипачев.

– Вы провели в Словакии четыре сезона. Крайний был завершен досрочно, но, несмотря на это, у вас уже прекрасные показатели – 62 очка в 53 матчах. В чем секрет такой результативности?
– В «Словане» я чувствовал себя отлично. Благодарен команде за то, что она мне дала. Для хорошей игры мало обладать лишь талантом. В профессиональном хоккее на твою результативность влияет куча факторов. В прошедшем сезоне я хорошо чувствовал себя физически, поймал химию с партнерами на льду, ощущал тренерскую уверенность во мне. В личной жизни тоже все было хорошо. Отсюда и такой итог.

БОЛЬШОЙ ЧЕРЕПОВЕЦ

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– Обычно в это время кто-то из хоккеистов отправляется на ЧМ, кто-то восстанавливает силы в отпуске. Но пандемия внесла свои существенные коррективы в привычный ход жизни. Где вы пережидаете это неспокойное время?
– Я нахожусь в Чехии с родными.

– Кстати, слышала, что Чехия уже начинает выходить из режима карантина – открываются кафе, магазины, а с 25 мая и музеи заработают…
– Это правда. Меры начинают послабляться, постепенно все открывается. Думаю, что в России в ближайшее время тоже все наладится. Хотелось бы, чтобы мир наконец-то справился с эпидемией, и все было бы хорошо.

– Как ваши родные отнеслись к новости о вашем переезде в Россию?
– Родители обрадовались и поздравили, а вот с любимой девушкой у нас были долгие дискуссии – ведь ей придется бросить работу, дом, привычный образ жизни, пожертвовать этим ради меня. Но решение уже принято – едем в Россию вместе.

– Череповец – маленький провинциальный город. Не будет ли вам там скучно в свободное от хоккея время? Есть у вас какие-то неспортивные увлечения?
– Я родом из города с 25 тысячами жителей, поэтому Череповец для меня большой город (улыбается)! Мы с моей девушкой очень любим животных, особенно собак. В свободное время мы, вероятно, будем посещать приюты.

– У вас своей собаки еще нет?
– Пока нет, но я очень хотел бы. Просто понимаю, что сейчас не самое лучшее время – постоянного дома еще нет. Для собаки – это не совсем хорошо. Но я точно знаю, что в будущем обязательно заведу ее.

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