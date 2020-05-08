ИИХФ, а слабо прокатить Гретцки так, как ты это сделала с Фирсовым?

Да, уважаемые дамы и господа, нельзя нам даже на минутку отлучиться. Взяли мы под жесточайший форчекинг рейтинг игроков НХЛ и к концу сериала – топ-16 правых нападающих с 1967 года – заокеанские эксперты-дошколята вошли в разум. Стоило вашему корреспонденту пустить на самотек выборы ИИХФ Олл Старз национальных команд, приуроченные к столетию чемпионатов мира, как Международная федерация всей планете показала, что и Европа в хоккее ни черта не смыслит.

Долбили мы с вами, долбили НХЛ, дескать, при всем дилетантизме штатных обозревателей официального сайта лиги, голосующих за лучших по амплуа с момента расширения НХЛ с шести до 12 клубов, нужно быть объективными, чтоб весь мир над ними не смеялся - и добились-таки своего! Мало того, что сильнейшим правым форвардом признан чех Яромир Ягр. Хотя занявший второе место канадец Майк Босси, по моему эталонному мнению, вполне мог претендовать на номер 1. В топ-7 в этой номинации лишь два канадца – помимо Босси, это Ги Лефлер - №3. Столько же, сколько американцев – Бретт Халл (№4), Патрик Кейн (№7) и финнов – Яри Курри (№5), Теему Селянне (№6).

Невероятно!

Всего же в опубликованном вчера заключительном списке североамериканских выборщиков, под нашим мудрым руководством все-таки одолевших программу начальной школы, аж восемь лауреатов не из Канады, в том числе шесть европейцев! На 11-м месте Павел Буре, на 12-м – словак Мариан Госса, на 16-м – Александр Могильный.

Конечно, принимаю ваш упрек – как Русская ракета может не попасть в десятку? Но тут что есть то есть: за четыре класса обучения мальчики и девочки успевают освоить лишь азы хоккейных наук. Для того и придумано среднее и высшее образование. Тем не менее мы имеем полное основание похвалить себя – наши совместные усилия не прошли даром. Прогресс у наших младших школьников по мере сдачи пяти домашних заданий налицо:

1) Центрфорварды – 13 канадцев, швед Форсберг (№11), американец Лафонтен (№13), Малкин (№14).

2) Вратари – 13 канадцев, чех Гашек (№3), швед Лундквист (№10), американец Томас (№16).

3) Защитники – 11 канадцев, швед Лидстрем (№2), американцы Челиос (№7), Лич (№8), словак Здено Хара (№14), швед Карлссон (№16).

4) Левые нападающие – 11 канадцев, Овечкин (№1), американец Ткачук (№8), швед Д.Седин (№10), Ковальчук (№12), американец Леклер (№15).

5) Правые нападающие – 8 канадцев, Ягр (№1), Халл (№4), Курри (№5), Селянне (№6), Кейн (№7), Буре (№11), Госса (№12), Могильный (№16).

13, 13, 11, 11, 8 – молодцы, девочки и мальчики! Передайте родителям, что всех вас я перевожу в пятый класс!

А прогульщиков и двоечников с официального сайта ИИХФ, возможно, придется оставить на второй год – переходить к среднему образованию им еще рановато.

Ведь что несмышленыши-то удумали – Анатолия Фирсова и Сергея Макарова проигнорировали?! Это тоже самое, что канадцам выкинуть на свалку истории Бобби Халла и так называемого Великого, позывные которого зашифрованы в заголовке.

Честно скажу, хотел я написать свой прогноз Олл Старз нашей сборной, дабы удостовериться, что «при всем богатстве выбора другой альтернативы нет», да поленился. Ну зачем зря бензин жечь, рассуждал я, какие могут быть еще варианты, кроме как Третьяк - в воротах, Фетисов и Рагулин - в защите, Фирсов, Харламов и Макаров - в нападении?

Однако Международная федерация рассудила иначе. В обнародованном сегодня предпоследнем списке исторических Олл Старз национальных команд символическая сборная всех времен СССР/России выглядит так: Третьяк, Фетисов – Рагулин, Бобров – Малкин – Харламов.

Что самое вопиющее: если Сергей Макаров в постоянном разделе этих рейтингов ИИХФ «Почетные грамоты» все-таки упомянут – еще бы, челябинец в 2008 году в столетний юбилей ИИХФ самой Международной федерацией включен в Олл Старз за всю историю (вместе с Третьяком, Фетисовым, шведом Сальмингом, Харламовым и тем самым наиболее переоцененным спортсменом Солнечной системы из заголовка), то об Величайшем – и это не только мое мнение, но и Скотти Боумена! – Анатолии Васильевича ни слова?!

Фирсов, разумеется, заслуживает отдельного подробного повествования. Это эпоха в мировом хоккее. Когда я покончу-таки с нашим топ-16 вратарей НХЛ, доберемся общими усилиями, надеюсь, и до нападающих. Пока ограничимся фиксацией возмутительного факта непрофессионализма ИИХФ, забывшей о нападающем:

- который приносил сборной СССР победы во всех турнирах с его участием – три Олимпиады, девять чемпионатов мира;

- которого трижды признавали лучшим форвардом ЧМ;

- который четырежды становился лучшим бомбардиром ЧМ;

- который четырежды становился лучшим снайпером ЧМ;

- который первым в Европе стал использовать гнутый крюк;

- который первым в Европе в большинстве стал выходить четвертым нападающим;

- который владел самым мощным щелчком в Европе.

Фирсов реально творил историю. Остается только сожалеть, что Всеволод Бобров не включил капитана ЦСКА в состав сборной СССР на Суперсерию-1972. Как мне объяснил сам Анатолий Васильевич, Бобров отцепил его как любимчика Тарасова, а Давыдова - как птенца Чернышева. Не помог изменить мнение даже провал на весеннем ЧМ-1972 в Праге, куда после триумфа в Саппоро на февральской Олимпиаде-1972 и отставки дуэта Чернышев – Тарасов новый главный тренер сборной не взял лидеров ЦСКА и «Динамо». В итоге Харламов у нас оказался по сути незаменимым, и когда Кларк сломал Валерия, взять инициативу на себя никто не смог.

А ведь Харламов в звене с Фирсовым и Викуловым на Олимпиаде-1972 провел, пожалуй, лучший турнир в составе сборной. Вы только представьте, какие могли у нас быть три звена:

- Фирсова - Харламова;

- Петрова - Михайлова;

- Шадрина – Якушева!

Сказка! Настоящая сборная мечты отечественного хоккея всех времен. Причем все пребывали в самом соку. В частности, Фирсову в сентябре 1972 года шел только 32-й год, он доминировал в ЦСКА еще несколько сезонов.

Так вот, ИИХФ назвала уже 15 своих вариантов Олл Старз национальных команд. Осталась последняя – сборная Канады.

Не сомневаюсь, что деятели Международной федерации, по обыкновению, досконально изучат наш разоблачительный пост. Предлагаю всем нам проявить добрую волю и предоставить Международной федерации последний шанс исправиться.

ИИХФ, неужели ты включишь в символическую сборную Кленовых листьев некоего Гретцки, который завалил все турниры под твоей эгидой, в которых участвовал – молодежный ЧМ, ЧМ, Олимпиада?!

Уважай себя, ИИХФ. Тебе все-таки 112 лет стукнуло. Пора уже хотя бы чуть-чуть в людях разбираться…