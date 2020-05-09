День Победы со слезами на глазах. Хроники ЧМ-2000 в Санкт-Петербурге - Советский спорт
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09 мая 2020 09:30ХоккейДомрачев Владислав

День Победы со слезами на глазах. Хроники ЧМ-2000 в Санкт-Петербурге

Ровно 20 лет назад российская дрим тим завершила чемпионат мира, который должен был стать триумфом отечественного хоккея.

9 мая наша сборная красиво победила шведов 4:2. Однако в плей-офф не попала и заняла антирекордное 11-е место. Предлагаем окончание рассказа о тех событиях.

В первой части хроник мы рассказали, как мы ждали этот турнир, готовились к триумфу, какую звездную команду собрали. Ее капитаном стал герой Нагано-98 Павел Буре, забивший в олимпийском полуфинале пять голов финнам.

К домашнему турниру построили чудо-арену, способную вместить 12500 зрителей. В стартовом матче российская дрим тим накидала 8 шайб в сетку французов, пропустив только одну. Максим Сушинский разразился хет-триком, Буре-старший – дублем. Через день нас ждали американцы, которые приехали в Питер далеко не звездным составом. Ту-то начались чудеса в решете. Героя разгрома Франции Су-33 попросили посидеть в… запасе. Дело в том, что на чемпионат мира приехал Алексей Яшин, и его надо было впихнуть в состав. Сушинский возмутился. В результате 13-м нападающим сделали Андрея Коваленко.

Звездно-полосатым наши влетели 0:3, мало что создав у ворот Роберта Эша, несмотря на перевес по броскам 44-30. Никакой трагедии в осечке (как тогда считалось) не было. Чтобы выйти во второй групповой турнир, надо было не оказаться на последнем месте в своем квартете «D». Эта задача де-факто была решена после разгрома французов.

3 мая хозяева, перетасовав состав, проиграли Швейцарии 2:3, хотя дважды вели в счете. В ворота Ильи Брызгалова залетела какая-то нереальная шайба.

Россияне вышли во второй групповой турнир – так называемый квалификационный раунд – с нулем очков. Впереди нас ждали латвийцы, белорусы и шведы. Даже самые ярые недоброжелатели-пессимисты и представить себе не могли, что звездная сборная России не пробьется в четвертьфинал и окажется за бортом плей-офф.

5 мая. На матч с Латвией собрались всего 7500 зрителей. Болельщики проголосовали ногами. Наши уступили с тем же счетом, что и Швейцарии, - 2:3. Все пять шайб были заброшены во втором периоде. После третьей пропущенной Брызгалова заменил Егор Подомацкий из Ярославля. Ставка на молодого вратаря не сработала, но и делать из молодого вратаря козла отпущения было бы неправильно.

Если сборной Швейцарии Россия раньше проигрывала (на ЧМ-1998 в Базеле), то Белоруссии – еще нет. Это историческое событие произошло 7 мая. Гол Владимира Цыплакова (царство небесное) на 12-й минуты оказался единственным в матче. 0:1. 11600 болельщиков не верили своим глазам. Андрей Мезин и заменивший его на две минуты Леонид Фатиков справились с 31 броском. Наши досрочно сошли с турнирной дистанции.

Болельщики ответили баннером: «Дыр тим,ты поставила Россию на колени!» Но на последний для хозяев матч собрались полные трибуны. 9 мая.

- В этот день мы не могли проиграть! – недавно признался в редакции «Советского спорта» участник тех событий Валерий Каменский.

Игра заканчивалась под залпы праздничного салюта. Три шайбы забросили форварды из суперлиги Харитонов (2) и Прокопьев. А последнюю – Буре.

Эта победа стала пирровой – сборная России заняла в группе «E» квалификационного раунда шестое, последнее, место и общее 11-е. Такого оглушительного провала наш хоккей не знал ни до не после Питера-2000. На этом фоне осталось в тени приятное для всех нас событие – Владислав Третьяк был назван ИИХФ лучшим хоккеистом XX века.

Разумеется, никто из российских звезд не попал в список лучших и сборные звезд турнира. Потом Буре и Ко божились, что режим не нарушали, просто им фатально не везло, игра не шла. Во время чемпионата наша команда базировалась в загородном пансионате и соседствовала с обычными отдыхающими, которые охотно пользовались баром с алкоголем.

Игроки признались, что всякий раз испытывали неудобства, когда надо было ездить в «Ледовый дворец» на раскатки. На дорогу тратилось много времени.

Удивила и отлучка в начале турнира нашего известного игрока за океан на бракоразводный процесс. Проиграв его, он вернулся в расположение сборной без единого цента. Нетрудно догадаться, в каком настроении этот чемпион выходил на лед.

Неудобства испытали и телевизионщики. Комментатора Первого канала Евгения Кузнецова попросту отозвали из Санкт-Петербурга за критику российской сборной и на год отлучили от эфира. Его коллеги Владимир Перетурин и Андрей Голованов страшно перепугались, но их не тронули. Дмитрия Федорова с «НТВ-Плюс» редакция в Санкт-Петербург не командировала, в знак протеста он уволился с канала и отправился на чемпионат в качестве пресс-атташе сборной.

Приму-комментатора спортивной редакции ВГТРК Олега Жолобова разбил в пух и прах обозреватель «Советского спорта» Сергей Чуев, неоднократно получавший «Золотое перо» для лучшего журналиста. Бывший вратарь-ватерполист весьма фривольно оперировал фактами, называл американцев канадцами в репортаже с матча Россия – США (0:3). Вооружившись этой критической колонкой, босс спорта на второй кнопке Василий Кикнадзе выжил с канала Жолобова, заменив его на своего фаворита Григория Твалтвадзе.

А фамилию главного хоккейного функционера страны решительно вычеркнули из списка приглашенных на инаугурацию президента России.

Через полтора года хоккейная Россия частично реабилитируется, завоевав бронзу на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити и серебро на ЧМ в Швеции. Павел Буре отправится на вторые для себя Игры с травмой кисти и уступит капитанскую литеру ветерану Игорю Ларионову. Золото же мы увидим только на ЧМ-2008 в Квебеке. К тому времени у нашего хоккея булет новый президент, а у сборной – новый главный тренер.

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