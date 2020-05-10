В авангарде – Казань. Рейтинг троек в российских чемпионатах - Советский спорт
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10 мая 2020 20:00ХоккейДомрачев Владислав

В авангарде – Казань. Рейтинг троек в российских чемпионатах

В НХЛ от нечего делать представляют лучшие звенья клубов. «Советский спорт» предлагает топ-10 троек нападения в чемпионатах России.

В авангарде - Казань. Рейтинг троек в российских чемпионатах

В НХЛ от делать нечего представляют лучшие звенья клубов. Вот и «Советский спорт» предлагает рейтинг – топ-10 звеньев в чемпионатах России (начиная с 1992 года).

1. Алексей Морозов – Сергей Зиновьев – Данис Зарипов

«Ак Барс»

Казанскую тройку прокатили мимо Олимпиады-2006 в Турине, они обиделись и не поехали в Ригу на ЧМ-2006 (Зиновьев – по другой причине). В плей-офф чемпионата России они буквально разорвали всех соперников, включая олимпийцев из Ярославля, и стали чемпионами страны.

Через год это звено делало погоду на московском ЧМ. Травма Морозова закрыла сборной дорогу к золоту. Однако в Квебеке-2008 эти парни стали чемпионами мира, правда, Зарипова разлучили с партнерами в пользу Ильи Ковальчука. В 2009-м в Берне они сохранили титул, выходя в разных сочетаниях (Зарипов досрочно зачехлил клюшку из-за травмы).

А Зиновьев в начале сезона-2008/09 со скандалом перешел в московское «Динамо», а потом в «Салават Юлаев».

2. Зарипов – Ян Коварж – Сергей Мозякин

«Металлург» Мг

1

Знаменитый Майк Кинэн назвал эту тройку сильнейшей в Европе. Он ее сконструировал. Коварж из крепкого середняка превратился в элитного центрфорварда, «Магнитка» завоевала два Кубка Гагарина, а Мозякин столько же раз признавался MVP плей-офф, он же побил рекорд результативности за сезон Вениамина Александрова (55 голов в чемпионате-2016/17).

3. Александр Корешков – Евгений Корешков – Равиль Гусманов

«Металлург» Мг

Это звено в 1999-м выиграло Евролигу, а потом и чемпионат России. Через два года братья Корешковы с другим партнером (Юрием Кузнецовым) стали двукратными чемпионами страны. Высокий международный уровень два «К» подтвердили на Олимпиаде-98 в Нагано, где их сборная Казахстана зашла в восьмерку участников супертурнира. А ныне с Доусом Казахстан и с Польшей не справился, провалив олимпийскую квалификацию.

4. Максим Сушинский – Александр Прокопьев – Дмитрий Затонский

«Авангард»

Звено обеспечило омичам единственное чемпионство (2004). А чуть раньше нарядно сыграло на ЧМ-2002, где сборная России завоевала первое в своей истории серебро.

5. Евгений Дадонов – Вадим Шипачев – Артемий Панарин

СКА

1

Эта тройка добыла для СКА первый в истории франшизы Кубок Гагарина, пусть MVP плей-офф назвали Ковальчука. На ЧМ-2015 звено шло по нисходяшей, но через год в Москве доминировало (Панарин к тому времени играл в НХЛ).

6. Андрей Коваленко – Вадим Шахрайчук – Вячеслав Буцаев

«Локомотив»

Здесь уместно говорить о связке Коваленко – Буцаев. В первом для «Локомотива» чемпионском сезоне с ними играл украинец Шахрайчук, во втором – Юрий Буцаев, старший брат Вячеслава. Ярославская связка олимпийских чемпионов Альбервиля помогла сборной России завоевать серебро на ЧМ-2002.

7. Михаил Григоренко – Линден Вей – Кирилл Капризов

ЦСКА

Тройка внесла весомый вклад в завоевание в 2019 году Кубка Гагарина. Правда, главный тренер ЦСКА Игорь Никитин то и дело переводил Капризова в другое звено. С ним даже самые захудалые партнеры заиграют.

8. Гусманов – Андрей Разин – Александр Гольц

«Металлург» Мг

Тройка выстрелила в чемпионате страны-2000/2001. Именно «Советский спорт» придумал ей название «Раз-Гол». Разин отдавал, Гольц забивал. Однако на ЧМ-2001 в Германии усилий этого звена не хватило даже для выхода в полуфинал.

9. Дмитрий Яшкин – Вадим Шипачев – Андре Петерссон

«Динамо» М

Если бы ныне присуждался приз «Три бомбардира», то его получила была динамовская тройка, которую называли сильнейшей в КХЛ. К сожалению, не удалось проверить ее силу на чемпионе ЦСКА. Из-за досрочно завершения сезона. Увы, тройка распалась. Петерссон ушел в Ярославль, но связка Шипачев – Яшкин осталась.

10. Линус Умарк – Сакари Маннинен – Тему Хартикайнен

«Салават Юлаев»

Главный конкурент тройке Шипачева в прошлом чемпионате и могильщик «Авангарда» в последнем плей-офф. Именно рядом с Умарком и в меньшей степени с Хартикайненом раскрылся Капризов. Теперь швед покинул Уфу и КХЛ. Найдется ли ему замена?

P.S. Несколько заметных троек остались за топ-10 рейтинга. В частности, звено «Барыса» Найджел Доус – Дастин Бойд – Брэндон Боченски или чемпионская тройка «Ак Барса» Александр Степанов – Алексей Терещенко – Владимир Воробьев. Надо понимать, список не резиновый.

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