Кто выиграл бы Кубок Гагарина-2020? Данис Зарипов считает, что «Ак Барс» - Советский спорт
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12 мая 2020 20:00ХоккейДомрачев Владислав

Кто выиграл бы Кубок Гагарина-2020? Данис Зарипов считает, что «Ак Барс»

Капитан «Ак Барса» заявил, что его команда была главным фаворитом в борьбе за Кубок Гагарина. Обозреватель «Советского спорта» спорит с легендой КХЛ.

«Сейчас, наверное, можно смело сказать, мы были главными претендентами на чемпионство. Мы это чувствовали, старались, хотели. Но, к сожалению, так распорядилась природа. Так распорядились болячки всякие, и сезон не завершился». Это живые слова Зарипова.

Обратите внимание на упоминание «болячек» всяких. Капитан «Ак Барса» ведь первый круг плей-офф пропустил, полностью, ни разу не сыграв против «Нефтехимика». Да и его участие в «чемпионском походе» было под большим вопросом. Весьма сомнительно, что главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов выпустил бы Зарипова на лед.

К концу регулярного чемпионата команда из Казани упростила игру. Она стала напоминать «бей-беги». Напомню, сразу после победы над ЦСКА в седьмом матче серии финала-2016 Зарипов не постеснялся заявить в диктофоны: «Мы победили команду, игравшую в «бей-беги». А теперь выступает у тренера, исповедующего этот стиль. Не парадокс ли?

Меня вообще удивило, что с ним продлили контракт. Могли бы эти деньги потратить на Эмиля Галимова, который ушел в СКА. Впрочем, Зарипов – живая икона Татарстана, фигура неприкасаемая.

Теперь многие заявляют, что могли бы замахнуться на трофей. СКА, набравший победный ход на финише «регулярки» и растерзавший в первом круге плей-офф «Витязь». Само собой ЦСКА – действующий чемпион. Однако московские армейцы оценивали свои перспективы на Кубок сдержаннее.

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Как и генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов, который недавно заявил, что поборолись бы с ЦСКА в финале плей-офф. Именно так – «поборолись бы». Потому что на бумаге шансы армейцев были предпочтительнее. Они сильнее во всех линиях. Особенно во вратарской. Не знаю, выдержали бы серьезное кубковое испытание Билялов и Рейдеборн. Швед, кстати, в серии с Нижнекамском вообще не выходил.

Уфу с ее птицей-тройкой легионеров, по словам босса «Ак Барса», Казань прошла бы. О сопернике по финалу Востока – а это победитель пары «Барыс» – «Сибирь» – ни слова.

На эту животрепещущую тему поделился мнением главный тренер «Торпедо» Дэвид Немироски. Оказывается, его команда доминировала в третьем и четвертом матчах серии с ЦСКА (0-4), да и два периода второго – имела преимущество.

Конечно, в плей-офф случаются неожиданности и даже сенсации. Причем не только в НХЛ (вспомним свежую победу в Кубке Стэнли «Сент-Луиса»), но и нас. Уважаемый Данис Зиннурович, надеюсь, не забыл поражение своего «Ак Барса» в финале-2007 от «Магнитки» и гол Марека в пятом решающем матче. Когда соперник, оставшись с тремя «живыми» защитниками, ухитрялся накрывать лучшее в Европе звено МорозовЗиновьев – Зарипов?! У тренера Зинэтулы Билялетдинова от удивления глаза на лоб лезли.

Интересно, а кого бы короновали в досрочно завершенном сезоне наши читатели?

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