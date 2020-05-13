Вслед за АХЛ перед вирусом капитулировал Нью-Йорк. Нет, пока – не «Рейнджерс»

Пока НХЛ, НБА и прочие главные профессиональные лиги Северной Америки нудно толкут воду в ступе по поводу возобновления сезона, другие люди – не Маниловы! – предпринимают конкретные меры, смирившись с неизбежным. «Нью-Йорк» официально объявил, что в сезоне-2019/20 матчей в «Медисон Сквер Гарден» не будет.

Пока только баскетбольных. Ибо речь идет о «Нью-Йорк Никс». Но лично я не могу себе представить, что способно помешать сделать тоже самое в ближайшее время работодателям Артемия Панарина. Тем более позавчера «Рейнджерс», равно как остальные 30 команд НХЛ, разом лишились своих фарм-клубов после того, как Американская хоккейная лига официально объявила о закрытии сезона.

Владельцы абонементов на игры «Никс» на этой неделе вдруг обнаружили в своей электронной почте письмо из клуба. Их известили о том, что баскетбола в «Медисоне» в нынешнем сезоне больше не будет и предложили два варианта компенсаций – полный возврат денег за восемь несыгранных домашних матчей либо переоформить абонемент на следующий сезон с подарком. А именно – сертификатом на еду и напитки во дворце, а также покупки в клубном магазине в «Медисон Сквер Гарден» или бесплатно майку третьего номера драфта НБА-2019 Ар-Джей Барретта, которая стоит, между прочим, более ста долларов.

Газета «Нью-Йорк Пост» опубликовала интересную историю переписки с «Никс» некоего болельщика Дэна Фридлендера, владельца абонемента на 10 лет. Когда стало известно, что НБА со зрителями до следующего сезона точно не сыграет, он обратился в «Никс» с просьбой разъяснить, как с ним рассчитаются за восемь остававшихся в регулярке игр в «Медисоне». Только на этой неделе он получил ответ с предложениями, указанными выше.

Но главное даже не это. По словам Фридлендера, в письме из «Никс» указано, что НБА официально отменяет регулярный сезон-2019/20?!

Пока, разумеется, никаких подтверждений этому нет. Наверняка ясно одно: в Нью-Йорке как главном очаге инфекции в США ни баскетбола, ни хоккея до лучших времен не будет.

НБА вяло обсуждает возможность доигровки сезона на двух стадионах – в Орландо и Лас-Вегасе. НХЛ вроде бы собиралась сыграть в самом благополучном с точки зрения заболеваний штате Северная Дакота, что граничит с Канадой. Но там нет подходящих арен. Позже возник вариант Эдмонтона и нескольких других городов, неназванных вице-президентом НХЛ Биллом Дейли. Однако все тоже на уровне слухов и хотелок.

По последним инсайдам, президент НБА Адам Сильвер объявит об отмене сезона в течение двух-четырех недель.

Что-то мне подсказывает, что глава НХЛ Гари Беттман сделает это раньше. Ибо лично я просто не представляю, как лига возобновит сезон, оставшись без фарм-клубов. Травмы после, считайте, трехмесячного простоя гарантированы, а заменить выбывших игроков будет просто некем.