Вслед за АХЛ перед вирусом капитулировал Нью-Йорк. Нет, пока – не «Рейнджерс» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
13 мая 2020 17:00ХоккейСлавин Виталий

Вслед за АХЛ перед вирусом капитулировал Нью-Йорк. Нет, пока – не «Рейнджерс»

Обозреватель «Советского спорта» Виталий Славин рассуждает о влиянии коронавируса на НХЛ.

Пока НХЛ, НБА и прочие главные профессиональные лиги Северной Америки нудно толкут воду в ступе по поводу возобновления сезона, другие люди – не Маниловы! – предпринимают конкретные меры, смирившись с неизбежным. «Нью-Йорк» официально объявил, что в сезоне-2019/20 матчей в «Медисон Сквер Гарден» не будет.

Пока только баскетбольных. Ибо речь идет о «Нью-Йорк Никс». Но лично я не могу себе представить, что способно помешать сделать тоже самое в ближайшее время работодателям Артемия Панарина. Тем более позавчера «Рейнджерс», равно как остальные 30 команд НХЛ, разом лишились своих фарм-клубов после того, как Американская хоккейная лига официально объявила о закрытии сезона.

Владельцы абонементов на игры «Никс» на этой неделе вдруг обнаружили в своей электронной почте письмо из клуба. Их известили о том, что баскетбола в «Медисоне» в нынешнем сезоне больше не будет и предложили два варианта компенсаций – полный возврат денег за восемь несыгранных домашних матчей либо переоформить абонемент на следующий сезон с подарком. А именно – сертификатом на еду и напитки во дворце, а также покупки в клубном магазине в «Медисон Сквер Гарден» или бесплатно майку третьего номера драфта НБА-2019 Ар-Джей Барретта, которая стоит, между прочим, более ста долларов.

Газета «Нью-Йорк Пост» опубликовала интересную историю переписки с «Никс» некоего болельщика Дэна Фридлендера, владельца абонемента на 10 лет. Когда стало известно, что НБА со зрителями до следующего сезона точно не сыграет, он обратился в «Никс» с просьбой разъяснить, как с ним рассчитаются за восемь остававшихся в регулярке игр в «Медисоне». Только на этой неделе он получил ответ с предложениями, указанными выше.

Но главное даже не это. По словам Фридлендера, в письме из «Никс» указано, что НБА официально отменяет регулярный сезон-2019/20?!

Пока, разумеется, никаких подтверждений этому нет. Наверняка ясно одно: в Нью-Йорке как главном очаге инфекции в США ни баскетбола, ни хоккея до лучших времен не будет.

НБА вяло обсуждает возможность доигровки сезона на двух стадионах – в Орландо и Лас-Вегасе. НХЛ вроде бы собиралась сыграть в самом благополучном с точки зрения заболеваний штате Северная Дакота, что граничит с Канадой. Но там нет подходящих арен. Позже возник вариант Эдмонтона и нескольких других городов, неназванных вице-президентом НХЛ Биллом Дейли. Однако все тоже на уровне слухов и хотелок.

По последним инсайдам, президент НБА Адам Сильвер объявит об отмене сезона в течение двух-четырех недель.

Что-то мне подсказывает, что глава НХЛ Гари Беттман сделает это раньше. Ибо лично я просто не представляю, как лига возобновит сезон, оставшись без фарм-клубов. Травмы после, считайте, трехмесячного простоя гарантированы, а заменить выбывших игроков будет просто некем.

Александр Тихонов: Правление СБР понимает, что им труба – вот и собирает конференцию Правление Союза биатлонистов России приняло решение о созыве внеочередной отчетно-выборной конференции. 23.04.2020 14:30 Биатлон Волохов Юрий
Еще по теме:
Александр Тихонов: Хватит врать о катастрофе с коронавирусом в Белоруссии Александр Тихонов: «Иностранный специалист» Королькевич разве что в Африке не работал Александр Тихонов: Думаю, Минспорта не будет больше финансировать СБР
Михайлов – Петров – Харламов круче КЛМ. Это лучшая тройка ЦСКА За океаном вовсю называют лучшие тройки клубов НХЛ. Чем мы хуже? «Советский спорт» принимает эстафетную палочку. Начать мы решили с самого титулованного отечественного клуба – 34-кратного чемпиона страны ЦСКА. 13.05.2020 08:00 Хоккей Домрачев Владислав
Слабо ввести VAR для плевков? ФИФА готова наказывать плюющихся футболистов Не исключено, за плевки во время матча введут желтые карточки. Мы разобрались в проблеме и вспомнили самых знаменитых любителей плюнуть в истории футбола. 13.05.2020 11:00 Футбол Кузнецов Дмитрий
Даниил Медведев: Смолов играет в Counter-Strike по 12 часов в день? Я играл больше Сильнейший теннисист России стал гостем прямого эфира инстаграма журналистки Марии Командной, рассказав о Смолове и Дзюбе, Надале и Федерере. 29.04.2020 00:00 Теннис Григорьевская Юлия
В РПЛ смогут тренироваться, Капризов не сыграет в НХЛ-2019/20, а в фигурке переоценили прыжки В рубрике «Пока вы спали» рассказываем о самом интересном, что произошло в мире спорта со вчерашнего вечера. 12.05.2020 08:00 Хоккей Кузнецов Дмитрий
Рекорды Бьорндалена и Фуркада – вовсе не вечные. Многие из них скоро побьет Бе После того, как этой весной Мартен Фуркад завершил карьеру, Йоханнес Бе лишился главного конкурента. Может ли он превзойти достижения француза и Бьорндалена? 03.05.2020 00:00 Биатлон Тигай Лев
Гэтжи поставил жирную точку. Пять лет противостояния Хабиба и Тони – псу под хвост 10 мая на турнире UFC 249 в Джексонвилле (США) Джастин Гэтжи выступил киллером исторического противостояния между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном. 13.05.2020 15:00 ММА Ващенко Сергей
Андрей Рублев: Шарапова или Курникова? Конечно, Маша Известный российский теннисист заглянул в прямой эфир инстаграма журналистки Марии Командной. 07.05.2020 09:00 Теннис Григорьевская Юлия
Плющенко идет ва-банк. Почему он рискует больше, чем Трусова?  Продолжаем тему перехода «королевы четверных» Александры Трусовой от Этери Тутберидзе к новому тренеру Евгению Плющенко.  10.05.2020 18:00 Фигурное катание Тигай Лев
Джокович выделит деньги на серию местных турниров. Как и где сейчас играют в теннис? Пусть большой теннис давно на паузе, это не значит, что в него не играют совсем. «Советский спорт» – о турнирах, которые проводятся или могут пройти в будущем. 05.05.2020 18:00 Теннис Мысин Николай
Новости
17:59 Лыжный спорт Шведская лыжница Эберг решила уйти из спорта из-за коронавируса
17:46 Футбол Сергей Юран: В РПЛ сложилась безвыходная ситуация, чемпионат стоит завершить
17:37 Футбол В «Ростове» и «Сочи» отказались комментировать дело Мамаева и Кокорина
17:15 Хоккей Хоккеисты КХЛ признали Шипачева лучшим игроком сезона
16:55 Формула-1 В «Ред Булле» против возвращения Феттеля
16:40 Футбол Нобель Арустамян: В ближайшие два дня «Локомотив» объявит об уходе Семина
16:27 Баскетбол ESPN назвал Майкла Джордана лучшим игроком в истории НБА, второе место у Леброна Джеймса
16:17 Хоккей ИИХФ назвала состав символической сборной Германии всех времен
15:47 Футбол «Барселона» готова продать Дембеле за 60 миллионов евро
15:42 Футбол Второй кассационный суд отменил приговор Мамаеву и Кокорину за участие в драках 2018 года
15:15 Футбол «Барселона» не смогла договориться с Семеду о новом контракте
15:02 Хоккей «Северсталь» отказалась комментировать ДТП с участием Морозова
14:54 Хоккей Хоккеист Морозов стал участником смертельного ДТП
14:46 Футбол Министр спорта Италии: Мы вновь откроем спортивные сооружения не позднее 25 мая
14:29 Баскетбол Павел Астахов: Убытки «Химок» из-за коронавируса составляют сотни миллионов рублей
14:11 Фигурное катание Татьяна Тарасова: Видно, что Тутберидзе помешанный на фигурке человек
13:56 ММА Дана Уайт: Хабиб отказался драться с Гэтжи летом
13:55 Бокс Дана Уайт: Я умолял Тайсона не возвращаться на ринг
13:41 Футбол ФИФА не будет определять лучшего футболиста сезона-2019/20
13:38 Футбол Умер директор смоленского «Днепра»
Битва за правду: "Бессмертный полк" затоптал в Сети пост Белого дома
Маленькие костюмы, бумажные маски и страх: как живут медики COVID-центра в Белгороде
Суд признал банкротом "Юго-Западную текстильную компанию" на Дону
7 новых случаев заражения COVID-19 подтвердили в Удмуртии
В России снова переносят ЕГЭ, формат проведения экзаменов в 11-х классах изменят
Вице-президент федерации Москвы Дмитрий Ходанович: Джиу-джитсу на подъеме!
Футболист Ибрагимович может перейти в шведский клуб «Хаммарбю»
Нурмагомедов в апреле проведет бой с Фергюсоном
Судью матча «Ахмат» - «Оренбург» за ошибки отстранили от работы
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика