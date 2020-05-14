Як-15 взлетел выше всех. Тройка Якушев – Шадрин – Шалимов – лучшая в «Спартаке»

Для молодого поколения, зомбированного НХЛ, главный критерий качества игрока – его заокеанская карьера.

Среди спартаковцев в сильнейшей лиге мира засветились нападающие Николай Борщевский, Виталий Прохоров, Александр Селиванов, Илья Ковальчук, а также защитник Данила Марков. Форвард Александр Фролов и вратарь Игорь Шестеркин, примерявшие красно-белую форму, уезжали в Северную Америку из других клубов.

Многолетний капитан «Спартака» и первый – сборной, дважды выигрывающей Олимпиаду, Борис Майоров шансов сыграть против канадских профессионалов априори не имел. Вячеславу Старшинову повезло больше. Его, уже закончившего карьеру и перешедшего на тренерскую работу, неожиданно пригласил в сборную на Суперсерию-72 ее наставник Всеволод Бобров.

И пусть Старшинов вышел всего на две смены в одном-единственном матче в Торонто (наши уступили 1:4), в его «родословной» останется строчка: «Участник Суперсерии-72».

Тройка Борис Майоров – Старшинов – Евгений Майоров родилась в 1958 году. В 1962-м эти мастера впервые привели «Спартак» к чемпионству. Что было сродни полету в космос, мегасенсация. В решающем дерби с ЦСКА красно-белых устраивала ничья, и они ее добились (4:4) благодаря золотому голу Евгения Майорова.

Спартаковская тройка выиграла ЧМ-1963 в Стокгольме и Олимпиаду-1964 в Инсбруке. Но в конце 1964-го Тарасов отчислил из сборной Евгения Майорова. После чего тот сник и в 1967-м завершил карьеру. Во втором чемпионском для «Спартака» сезоне (1966/67) Евгений Майоров играл мало, да и не в тройке Старшинова (за исключением последнего матча с «Локомотивом», уже ничего не решавшего). Бобров определил на правый фланг своего ударного звена молодого Евгения Зимина.

Владимир Шадрин

В 1969-м «Спартак» в третий раз стал чемпионом. Уже с новым капитаном – Старшиновым, заменившим Бориса Майорова. К тому времени у красно-белых зажигала связка Александр Якушев – Владимир Шадрин. Не зря центрфорварда Шадрина Профессор Ларинов называет кумиром своего детства. Шадрин стал подносчиком «снарядов» для Як-15.

Эта связка блистательно сыграла в Сцуперсерии-72 (особенно в московской части), а Зимин вписал свое имя в историю как автор первого советского гола канадцам и дубля в первом матче. После Торонто он на лед не выходил. Якобы из-за травмы, о которой не упоминал даже врач сборной Олег Белаковский.

В начале 70-х с Якушевым и Шадриными выходил в «Спартаке» Александр Мартынюк. В сезоне-1971/72 эта тройка стала лауреатом в номинации «Три бомбардира» для самого результативного звена в чемпионате СССР. Однако на Олимпиаду в Саппоро и ЧМ в Прагу Мартынюка не взяли, к связке Якушев – Шадрин ставили разных правофланговых (Александра Мальцева, Вячеслава Солодухина…). Правда, Мартынюк сыграл на ЧМ-1971 в Швейцарии, куда не поехал Якушев. Спартаковская тройка Зимин – Старшинов – Мартынюк в Женеве не зажгла.

На московском ЧМ-1973 Мартынюк в матче против сборной Западной Германии забросил восемь шайб и вошел в историю, но в сборную его больше не приглашали. На ЧМ-1975 у Шадрина и Якушева появился новый партнер – Виктор Шалимов. Это звено стало лучшим на том турнире и вытащило решающий матч со сборной Чехословакии на Олимпиаде-1976. Победный гол забил Валерий Харламов (4:3), но золотой – Якушев, напомню, наших устраивала ничья.

Виктор Шалимов (слева) и Александр Якушев (в центре)

А чуть раньше спартаковское звено выстрелило в первой клубной Суперсерии-1975/76, усилив «Крылья Советов». Исключение – разгром 6:12 в Баффало, где тройка Шадрина проиграла микроматч 1:7. В 1976-м «Спартак» в четвертый и пока последний раз стал чемпионом. Этот сезон вытащило звено Шадрина.

Возглавивший сборную в после фиаско в Вене-1977 Виктор Тихонов сделал ставку на своих. К тому времени просел Шадрин, его замучили травмы, без плеймейкера потускнела игра Як-15, ушел в тень Шалимов. На ЧМ-78 в Праге не было ни одного спартаковца. Через год Якушева включили в состав на домашний чемпионат по разнарядке.

Новый тренер красно-белых Борис Кулагин слепил симпатичное звено Шалимов – Аркадий Рудаков – Борис Александров, но только на один сезон-1979/80. После перехода в «Спартак» Сергея Капустина родилось новое многообещающее сочетание Капустин – Сергей Шепелев – Шалимов. Тройка зажгла на двух чемпионатах мира (1981, 1982) и Кубке Канады-1981. Хет-трик Шепелева в финале супертурнира (8:1) – достижение, которое не снилось ни Овечкину, ни Малкину, ни прочим звездам НХЛ. А Шалимова назвали лучшим нападающим ЧМ-1982, на котором сыграл Уэйн Гретцки.

Однако на внутренней арене лучшая спартаковская тройка так и не справилась с ЦСКА и КЛМ. Серебряная стагнация растянулась на четыре сезона. После ухода Шалимова к Капустину и Шепелеву поставили молодого Сергея Агейкина. Его даже пригласили на ЧМ-1986 в Москве (без клубных партнеров), но спартаковец откровенно разочаровал.

Возглавивший в конце 80-х команду Александр Якушев сформировал звено Виталий Прохоров – Игорь Болдин – Николай Борщевский, завоевавшее в Альбервиле золотые олимпийские награды. В чемпионате страны-1990/91 красно-белые забрались на вторую ступень пьедестала, через год опустились на бронзовую. О таких достижениях ныне остается только мечтать.

В новой истории у «Спартака» появлялись симпатичные тройки: Дмитрий Шамолин – Георгий Евтюхин – Михаил Иванов, Сергей Шаламай – Вадим Епанчинцев – Дмитрий Клевакин, но по калибру они недотягивали до звеньев Старшинова, Шадрина, Шепелева, Болдина.

И все-таки которое из них оставило самый яркий след в богатой истории красно-белых? На свой страх и риск назову тройку Якушев – Шадрин – Шалимов, предвкушая, что многие с таким выбором не согласятся. Но молодежь проголосует «за» – после включения-то Як-15 в Зал славы в Торонто.