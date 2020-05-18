Почему Тимкин, Лисовец, Ларсен и другие госслужащие КХЛ получают больше Третьяка и Фетисова - Советский спорт
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18 мая 2020 19:00ХоккейСлавин Виталий

Почему Тимкин, Лисовец, Ларсен и другие госслужащие КХЛ получают больше Третьяка и Фетисова

Виталий Славин продолжает возмущаться из-за того, как клубы КХЛ тратят бюджетные деньги.

Хотя благодаря новому потолку зарплат в КХЛ – впрочем, по-прежнему чудовищно высокому в 900 млн рублей – гонорары игроков и начали радикально снижаться, те суммы переоформленных контрактов, что проникают в сеть, на корню убивают малейшую надежду на социальную справедливость в нашей стране.

Вот, например, годовые оклады хоккеистов «Салавата Юлаева», щедро спонсируемого республикой, что я выудил из интернета:

Теему Хартикайнен – 90 млн рублей
Юха Метсола – 80 млн рублей
Филип Ларсен – 80 млн рублей
Сакари Маннинен – 60 млн рублей
Никита Сошников – 60 млн рублей
Дмитрий Кугрышев – 50 млн рублей
Александр Кадейкин – 50 млн рублей
Григорий Панин – 45 млн рублей
Павел Коледов – 35 млн рублей
Владимир Жарков – 35 млн рублей
Петр Хохряков – 35 млн рублей
Евгений Лисовец – 25 млн рублей
Владислав Картаев – 25 млн рублей
Вячеслав Солодухин – 25 млн рублей
Евгений Бирюков – 20 млн рублей
Дмитрий Коробов – 20 млн рублей
Эдуард Гиматов – 8 млн рублей.

А кому-нибудь интересно, какова средняя зарплата в Республике Башкортостан? Мне интересно.

По данным Росстата – 35 538 рублей в месяц или 426 тысяч 456 рублей в год. Хорошо, в столичной Уфе зарабатывают больше – 42 243 рубля в месяц или 506 тысяч 916 рублей.

То есть самый низкооплачиваемый игрок «СЮ» 26-летний нападающий Эдуард Гиматов, отыгравший в минувшей регулярке, жутко молвить, 33 матча и набравший умопомрачительные 8 (5+3) очков, будет в следующем сезоне получать – пусть хоть Земля расколется на две половинки! – в 16 раз больше среднестатистического уфимца?! И это без учета премий.

Как вам? Нормально?

К слову, отдельной строкой представлена «деятельность профессиональная, научная и техническая», к которой, как я полагаю, можно отнести профессиональных хоккеистов, состоящих на содержании у государства российского. А именно 52 845 рубля в месяц или 634 тысячи 140 рублей в год – уже в 12,5 раз меньше Гиматова!

Теперь давайте заглянем в карманы игроков клуба-олигарха из Санкт-Петербурга, газовой столицы России. Опять же в сети я нарыл зарплаты некоторых армейцев в минувшем и будущем сезонах, что крайне важно и поучительно.

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Звоним, как положено, в Росстат – что у нас со средней зарплатой в Колыбели революции? Ого!

63 881 рубль в месяц или 766 тысяч 572 рубля в год.

Еще кудрявее живут счастливчики, отнесенные к строке «деятельность профессиональная, научная и техническая» 88 560 рублей в месяц или 1 миллион 62 тысячи 720 рублей в год! Как там говорят: преодолен психологический рубеж в целый лям российской валюты!

Но все, как всегда, познается в сравнении. Новичок СКА, нежно сосущего сиську «национального достояния», 29-летний нападающий Евгений Тимкин, в последней регулярке откатавший 46 матчей и наколотивший баснословные 2 (1+1) очка, заработает за сезон – пусть вся КХЛ хоть еще 100 лет будет играть без зрителей! – в 23,5 раза больше среднего профессионала, ученого и техника Санкт-Петербурга! И это опять же без премий, а у команды-лидера они будут всенепременно.

Ну что, дамы и господа, ИП и рабы малого/среднего бизнеса, министры и депутаты, какие вам еще нужны аргументы, чтобы прекратить этот безумный маскарад во время чумы за государственный счет?!

Кстати, о депутатах. Их доходы есть в открытом доступе. Зайдем на официальный сайт Госдумы и узнаем, сколько в 2018 году (более поздних данных нет) заработали лучший вратарь и лучший защитник в истории мирового хоккея:

Владислав Третьяк – 22 млн 566 тыс 434 рубля;
Вячеслав Фетисов – 12 млн 314 тыс 283 рубля.

К чему я привел эти цифры? А к тому, что, если все мы согласились, что все наши профессиональные спортсмены – госслужащие, а финансировать КХЛ, как призывает Фетисов, должны госкорпорации, то необходимо установить и некую тарифную сетку. Ибо всем понятно, что рядовой игрок и даже суперзвезда государственного хоккейного клуба не может зарабатывать больше федерального министра или депутата Госдумы, не говоря уже о Президенте РФ.

При СССР, когда весь спорт, как и сейчас, содержало государство, если кто забыл, так и было. Вагиз Хидиятуллин не устает из интервью в интервью рассказывать о своей зарплате во французской «Тулузе», куда он перебрался после серебряного Евро-1988. Так вот, из 30 тысяч долларов в месяц, положенных по контракту, на руки он получал меньше тысячи, а все остальное утекало в закрома родины.

А все почему? Потому что в Советском Союзе никто не мог зарабатывать больше посла, а ему по штатному расписанию полагалось 750 инвалютных рублей.

Все четко и ясно, а главное – справедливо. Ну а как может быть иначе, если все наши профессиональные спортсмены по факту состоят на госслужбе! И уж совсем ни в какие ворота не лезет, когда мы за государственный счет содержим легионеров, тех же финнов. На родине которых средняя зарплата в 2017 году, между прочим, была 3 378 евро в месяц! Или 266 862 рубля. Что в год составляет 3 млн 202 тысячи.

Спрашивается, с какого перепуга «эффективные менеджеры» с нашего молчаливого согласия платят всяким кемппайненам, метсолам, хартикайненам и прочим манниненам сотни миллионов рублей народных денег?!

Когда-нибудь мы дождемся ответа от наших государственных мужей? Или, кроме спортивных журналистов, нецелевое расходование миллиардов рублей государственных компаний никого не волнует?

А что до того, дескать, в КХЛ при дальнейшем снижении зарплат играть будет некому… Да никуда отечественные маги шайбы и клюшки не денутся! Вон в СКА в два, а кое-кому и в три раза гонорары урезали, и что – кто-то куда уехал? Да никому подавляющее большинство наших прожорливых профи даром не нужны! Будут всем сейчас платить, как Хидиятуллину при СССР, как миленькие согласятся. НХЛ и европейские лиги – нерезиновые. Да и набирать за сезон нужно хотя бы десяток очков, а не 8 или 2, чтоб хоть на минимальный контракт куда-нибудь в Германии или Дании взяли.

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