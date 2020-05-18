Билялов – лучший вратарь. Неужели Сорокин слабее?

В 1980 году решили не определять 34 лучших игроков чемпионата СССР. Слишком велико было разочарование после американского «Чуда на льду» – поражения нашей сборной на Олимпиаде в Лейк-Плэсиде. Правда, Сергея Макарова журналисты назвали лучшим хоккеистом Европы – он стал вторым после Бориса Михайлова обладателем «Золотой клюшки».

А что сейчас? Сезон не доиграли, а самых-самых назвали. Конечно, есть железобетонные лауреаты – лучшие бомбардир и снайпер, победитель регулярного чемпионата. Так что капитан московского «Динамо» Вадим Шипачев и лидер атак столичных армейцев Кирилл Капризов получат призы абсолютно заслуженно. Как и ЦСКА – Кубок континента имени Виктор Тихонова.

Вспомнила лига про «Золотую клюшку», которую раньше вручали MVP сезона. Год назад на торжественном вечере закрытия сезона КХЛ такой номинации не было. Лауреат Дмитрий Яшкин – достойный выбор. Русский чех в отличие Умарка и многих прочих легионеров не стал хныкать на тему безопасности, а ратовал за то, чтобы плей-офф доиграть.

А чуть раньше «Бесценная лига» назвала обладателя приза зрительских симпатий. «Бесценным игроком» болельщики путем онлайн голосования назвали вратаря «Салавата Юлаева» Юху Метсолу. Уфимский голкипер выстрелил в серии с «Авангардом», но в регулярном чемпионате стабильностью не отличался. Впрочем, как говорил легендарный спартаковец Николай Петрович Старостин, «глас народа – глас божий». Годом раньше Владислав Третьяк вручил финну приз лучшего вратаря сезона, от неожиданности выбора неправильно прочитав фамилию лауреата. Того даже не пригласили на ЧМ в Братиславу в сборную, сплошь составленную из ноунеймов.

На этот раз лучшим воротчиком назвали Тимура Билялова из «Ак Барса», хотя все в один голос первым голкипером лиги называют Илью Сорокина. Спору нет, Билялов достоин приза прогресса сезона, он стал рекордсменом чемпионатов страны по длительности сухой серии (316:09). Однако в феврале Билялова затрясло, он получил порцию справедливой критики от главного тренера «Ак Барса» Дмитрия Квартальнова. Причину, видимо, надо искать в… сборной. Дебютант провалил стартовый матч Шведских игр с финнами в Хельсинки. Пропустив за неполные семь минут три шайбы, он отправился на лавку и на лед больше не выходил.

Ему, правда, доверили ворота в серии с «Нефтехимиком», но это ничего не значит. Слишком неравным было соотношение сил.

Месяц назад клуб продлил контракт со шведом Рейдеборном, и еще неизвестно, кто станет первым номером в следующем сезоне, с которым Казань связывает большие надежды.

Квартальнов вполне может отодвинуть российского вратаря на второй план, как он сделал в чемпионате-2016/17 с Сорокиным, который проиграл финал плей-офф Василию Кошечкину.

Лучшим новичком КХЛ назвала форварда «Ак Барса» Артема Галимова. В самом начале сезона капитан команды Данис Зарипов, вручая молодому партнеру приз лучшему игроку матча (тюбетейку), напутствовал дебютанта словами: «Может, забьешь больше меня». На тех же Шведских играх будущий лучший новичок не убедил. Хотя за год до этого новичок сезона-2018/19 Илья Коновалов был признан лучшим вратарем Шведских игр.

Поначалу Коновалов вовсе не значился в списке кандидатов в этой номинации, приз собирались отдать защитнику ЦСКА Александру Романову. Но в последний момент людей, принимавших решение, удалось переубедить. Главным аргументом стал… прорыв в сборной. Как же тогда быть с Биляловым? Или игра за национальную команду перестала быть показателем качества игрока? Двойные стандарты…