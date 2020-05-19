«Есть парень – талантливее Харламова…» Тройка Анисина – лучшая в истории «Крыльев Советов»

– Что же ты мне своих орлов не рекомендуешь? – любил спрашивать Анатолий Тарасов тренеров молодежной команды ЦСКА. И как-то получил неожиданный ответ:

– Есть парень – талантливее Харламова будет.

– Талантливее?! – нахмурился Тарасов и сразу невзлюбил этого парня.

Речь шла о Вячеславе Анисине. Молодежную тройку Юрий Лебедев – Анисин – Александр Бодунов (им было по 19 лет) внедрил в основу ЦСКА Борис Кулагин, ненадолго возглавивший армейцев в начале сезона-1970/71. Вернувшись к штурвалу, Тарасов задвинул молодежь, вернув проверенных ветеранов-чемпионов Анатолия Ионова, Юрия Моисеева, Евгения Мишакова.

Уйдя летом 1971-го в «Крылья Советов», Кулагин забрал с собой эту тройку. Буквально через год она сыграла в Суперсерии-72 (Анисин же пробился в сборную еще раньше – на ЧМ-72 в Праге). И не просто выходила на пару смен для галочки, а сделала результат в Виннипеге. В третьем матче серии, забросив две шайбы. Уступая 2:4, наши добились ничьей 4:4.

А в 1974-м «Крылья» благодаря тройке Анисина скинули с чемпионского трона ЦСКА, навсегда отлучив от большого хоккея Тарасова. Профсоюзная команда финишировала с отрывом в 11 (!) очков, а звено Анисина вчистую переиграло «линию» Михайлов – Петров – Харламов.

До этого Тарасов делал попытку вернуть Анисина в родной клуб, назначил ему встречу, приехал на нее в тренировочных штанах и домашних тапочках. Однако Вячеслав отказался. Его возвращение состоялось летом 1976 года, когда ЦСКА возглавлял Константин Локтев, а Харламов оказался на больничной койке после автокатастрофы. К слову, Анисин успешно заменил Легенду №17 в тройке Петрова.

Увы, олимпийская мечта лучшего звена «Крыльев» осталась несбыточной. В Инсбрук-76 возглавлявший сборную Кулагин взял молодых армейцев Виктора Жлуктова и Бориса Александрова, отказавшись от своих, тоже достойных.

На излете карьеры Бодунов и Анисин пришли к Кулагину в «Спартак», а Лебедев остался верен «Крылышкам», став рекордсменом клуба. Ему посчастливилось сыграть на Олимпиаде в Лейк-Плэсиде, но не посчастливилось завоевать золото. Анисин остался трехкратным чемпионом мира, Бодунов – двукратным. Причем звание заслуженного мастера спорта Александр получил в… 2003-м, к юбилею большого ЦСКА.

Конкуренцию тройке Анисина составят два звена из 1950-х: Николай Хлыстов – Алексей Гурышев – Михаил Бычков, Бычков – Владимир Гребенников – Юрий Цицинов. Связка Хлыстов – Гурышев с армейцем Юрием Пантюховым отпраздновала первую в отечественной истории олимпийскую победу в Кортина д’Ампеццо, а она же и Гребенников сыграли на нашем первом домашнем ЧМ-1957 (серебро). «Крылышки» со звеном Бычков – Гребенников – Цицинов в том сезоне стали чемпионами страны, и тоже впервые.

Мой коллега Славин напоминает о 379 голах Гурышева в чемпионатах страны. Этот рекорд удалось побить только в 1972-м капитану «Спартака» Вячеславу Старшинову. Гурышев и комментатор Николай Озеров снялись в художественном фильме «Хоккеисты» (1964 год). Вместе с актерами Николаем Рыбниковым, Георгием Жжёновым, Михаилом Глузским, Владимиром Ивашовым, Львом Дуровым, Эльзой Леждей…

В 1980-е тренер Игорь Дмитриев вырастил замечательную тройку Сергей Харин – Сергей Немчинов – Юрий Хмылев. Харина потом заменил его тезка Пряхин, добавив звену габариты. Эти парни сыграли на Кубке Канады-87, где был показан хоккей XXI века. Однако заброшенными шайбами не отметились. И на Олимпиаду-1988 в Калгари ни один из этих «крыльевцев» не поехал (поехал Кожевников). Дмитриев тогда признался: «На таком уровне мои хоккеисты играть пока не готовы».

Через год Немчинов стал чемпионом мира, через два – Пряхин, приехавший в сборную из «Калгари» (первый советский хоккеист, легально отправившийся в НХЛ). Именно ему хотел дать в челюсть до последнего числившийся в кандидатах Олег Знарок, когда Пряхин вошел в номер, чтобы «только поставить вещи». Хмылёву же посчастливилось завоевать олимпийское золото в Альбервиле-1992, где он выходил в тройке с Вячеславом Быковым и Андреем Хомутовым.

Эх, если бы «Крылья» скинули с чемпионского трона ЦСКА в 1988-м... Забей Немчинов за полторы минуты до сирены после выхода один на один с вратарем Алексеем Червяковым в решающем матче полуфинала плей-офф, гегемонии базового клуба сборной пришел бы конец.

В 1994-м Немчинов стал первой российской ласточкой, завоевавшей с «Рейнджерс» Кубок Стэнли, в 1998-м он вернулся из олимпийского Нагано в серебром, а в 2003-м стал чемпионом России с ярославским «Локомотивом». Карьера удалась!