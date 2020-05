Овечкин разгромил Грецки 4:1! В виртуальный хоккей Ови точно играет не хуже Уэйна

Не одни футболисты играют в различные симуляторы на карантине. Руководство НБА также решило организовать онлайн-чемпионат среди игроков лиги по NBA 2K20. 16 клубов делегировали в турнир участников из основного состава своей команды. Играть можно было не только за свои клубы, и это позволяло представителям менее именитых команд также всерьез рассчитывать на победу. По информации директора NBA 2K Джейсона Арджента, ивент стал самым просматриваемым событием в истории канала ESPN, который транслировал игры звезд. Лучшим киберспортсменом среди баскетболистов в итоге оказался защитник «Финикса» Девин Букер, обыгравший в финале по сумме двух матчей своего одноклубника Деандре Эйтона. Букер, принимавший участие в Матче всех звезд-2020, заработал возможность отправить от своего имени пожертвование в размере 100 тысяч долларов в любой фонд по борьбе с коронавирусом на свое усмотрение. Напомним, ранее команда из Аризоны заявила, что остаток сезона доиграет в онлайне, проводя матчи со всеми соперниками, с которыми СOVID-19 не позволил встретиться на настоящем паркете.

The BEST of @NBA2K Players Tournament champion @DevinBook throughout the entire #NBA2KTourney! pic.twitter.com/kLDqdTkbSg