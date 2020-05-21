Овечкин разгромил Грецки 4:1! В виртуальный хоккей Ови точно играет не хуже Уэйна - Советский спорт
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21 мая 2020 08:00ХоккейВелиев Эмиль

Овечкин разгромил Грецки 4:1! В виртуальный хоккей Ови точно играет не хуже Уэйна

Как во время эпидемии коронавируса в разных лигах и разных видах спорта проводят виртуальные чемпионаты с участием топ-звезд.

НБА

Не одни футболисты играют в различные симуляторы на карантине. Руководство НБА также решило организовать онлайн-чемпионат среди игроков лиги по NBA 2K20. 16 клубов делегировали в турнир участников из основного состава своей команды. Играть можно было не только за свои клубы, и это позволяло представителям менее именитых команд также всерьез рассчитывать на победу. По информации директора NBA 2K Джейсона Арджента, ивент стал самым просматриваемым событием в истории канала ESPN, который транслировал игры звезд. Лучшим киберспортсменом среди баскетболистов в итоге оказался защитник «Финикса» Девин Букер, обыгравший в финале по сумме двух матчей своего одноклубника Деандре Эйтона. Букер, принимавший участие в Матче всех звезд-2020, заработал возможность отправить от своего имени пожертвование в размере 100 тысяч долларов в любой фонд по борьбе с коронавирусом на свое усмотрение. Напомним, ранее команда из Аризоны заявила, что остаток сезона доиграет в онлайне, проводя матчи со всеми соперниками, с которыми СOVID-19 не позволил встретиться на настоящем паркете.

НХЛ

В Национальной хоккейной лиге решили не отставать от своих баскетбольных коллег и пойти по схожему пути. Правила те же: до двух игроков основного состава от команды. Победитель получит возможность сделать пожертвование от своего имени в фонд по борьбе с эпидемией в размере 100 тысяч долларов, деньги будут предоставлены совместно НХЛ и EA Sports. Главное отличие в том, что в турнире сразятся абсолютно все клубы лиги, и даже больше - 32-м участником чемпионата станет представитель Сиэтла. У команды из родного города «Боингов» и Курта Кобейна пока нет названия, но дебютировать в НХЛ она должна уже в сезоне-2021/22, а пока честь «города дождей» будет отстаивать тайт-энд команды НФЛ «Сиэтл Сихокс» Люк Уилсон, в молодости занимавшийся хоккеем.

Российским болельщикам также будет за кого поболеть: столичную команду за собой поведет форвард «Кэпиталс» Евгений Кузнецов. Впрочем, руководство лиги посчитало, что турниру не хватает легендарности, поэтому в качестве «затравки» перед основным действием устроило шоу-матч из двух встреч между одними из лучших игроков в истории мирового хоккея – Уэйном Грецки и Александром Овечкиным. В NHL 20 можно играть составами разных лет, поэтому Грецки выбрал легендарный «Эдмонтон», за который сам же и выступал, а нападающий сборной России, конечно же, выбрал «Вашингтон». Первая встреча была достойна седьмого матча финала Кубка Стэнли. Обе легенды отлично играли, Грецки несколько раз выходил вперед, но Александр отыгрался за 3 секунды до конца, переведя встречу в овертайм, где канадский ветеран все-таки оказался сильнее, поведя 1-0. Вы только посмотрите на эти эмоции!

Во второй встрече Овечкин явно разозлился из-за поражения и одержал уверенную победу со счетом 4:1, завершив серию боевой ничьей.

ФОРМУЛА-1

В «Формуле-1» решили особо не заморачиваться и также используют онлайн-симулятор F1 2019 для проведения отмененных этапов сезона. Начали, правда, со второй гонки – в Бахрейне. Онлайн-соревнование запомнилось отсутствием всех топовых гонщиков, техническими проблемами, когда у Роберта Шварцмана (российский пилот молодежной академии «Феррари») банально сломался руль на симуляторе, из-за чего ему пришлось досрочно сойти с дистанции, и непонятной физикой игры, когда при авариях видимые повреждения у машин отсутствуют, зато взлетают в воздух они словно космический корабль, а не болид «королевы автоспорта». Спасал все это странное действо лишь новичок серии Ландо Норрис. Пилот «Макларена» и раньше радовал зрителей трансляциями своих киберспортивных баталии на канале в Twitch. Сейчас молодой гонщик решил воспользоваться моментом и преумножить свою популярность. Перед стартом виртуальной гонки британец позвонил Максу Ферстаппену и решил проконсультироваться, как ему лучше стартовать с последней решетки. Более опытный коллега предложил нестандартное решение.

«Просто не тормози в первом повороте и постарайся всех выбить. Потом я бы проехал один в обратном направлении», - ответил Ферстаппен.

Совет пилота «Ред Булла», впрочем, не помог, и первый заезд сезона выиграл китаец Чжоу Гуаньюй из молодежки «Рено».

ТЕННИС

В теннисной индустрии до сих пор не существует симулятора, по всем параметрам похожего на реальные туры ATP и WTA. Где-то представлены не все турниры «Большого шлема», где-то существуют проблемы с лицензированием игроков. Поэтому в игре присутствуют не все топовые укротители мяча и ракетки, а где-то просто проблемы с графикой, так что происходящее имеет мало общего с симулятором, а больше похоже на мультипликационную игру из начала 2000-х. Самой реалистичной из всех возможных версий теннисных игр остается Virtual Pro. Именно здесь организаторы и решили провести виртуальный «Мастерс» в Мадриде.

В турнире участвовали по 16 представителей мужского и женского Туров. Впрочем, свое согласие дали далеко не все игроки первой десятки, поэтому яркими вывесками, такими как Джокович – Федерер, турнир не изобиловал. Главное отличие от всех остальных видов спорта – это призовой фонд в 150 тысяч евро за победу, предназначенный непосредственно для победителя, и 50 тысяч в европейской валюте для пожертвования на благотворительные нужды. Несмотря на отсутствие некоторых звезд, турнир получился довольно интересным и показал неплохие рейтинги, за четыре дня виртуального «Мастерса» аудитория уникальных пользователей составила более 15 миллионов. У мужчин чемпионом стал Энди Маррей, обыгравший на тай-брейке бельгийца Давида Гоффена. Женский виртуальный кубок и неплохой денежный приз достался Кики Бертенс, также лишь в экстра-сете сломившей сопротивление Фионы Ферро.

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