Дзюба не принес «Зениту» титул – он достался «Спартаку». Правда, речь о – виртуальном футболе - Советский спорт
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12 мая 2020 16:00КиберспортВелиев Эмиль

Дзюба не принес «Зениту» титул – он достался «Спартаку». Правда, речь о – виртуальном футболе

Как в ведущих европейских лигах провели свои турниры по киберфутболу. И какие интересные результаты мы в итоге увидели.

Все спортсмены, несмотря на их образ жизни: постоянные тренировки, сборы, матчи, диеты и допинг-контроль, тоже люди. Им не чужды простые радости жизни, одна из которых – компьютерные игры.

Многие игроки, как, например, Усман Дембеле из «Барселоны», и в соревновательный период достаточно времени уделяют киберспортивным баталиям. А уж на самоизоляции джойстик и игровая приставка и вовсе становятся для людей из мира спорта роднее реального спортивного инвентаря! Мы уже рассказывали о том, что спортсмены любят проводить время, сидя перед телевизором или экраном монитора с геймпадом или мышкой в руках. Но там шла речь о классических играх, популярных в профессиональном киберспорте – вроде Fortnite и Counter-Strike. А как насчет привычных спортивных симуляторов?

Они, конечно, тоже популярны! Особенно – футбольные.

АНГЛИЯ

В период карантина многие европейские футбольные чемпионаты решили удержать свою популярность в медийном пространстве за счет проведения онлайн-аналогов ведущих лиг. На «Туманном Альбионе» главным условием участия являлось наличие консоли Playstation 4 и игрока основного состава, отряженного командой для представления своих интересов в киберспорте. Игроки всех клубов АПЛ разделились на пары и провели турнир навылет по олимпийской системе. Первым победителем соревнования под эгидой лиги стал полузащитник «Вулверхэмптона» Диогу Жота, обыгравший в финале открытие прошлого сезона – молодого латераля «Ливерпуля» Трента Александера-Арнолда.

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ИСПАНИЯ

В испанской ла лиге решили последовать примеру с островов и также собрали звезд чемпионата для проведения мини-турнира по FIFA 20. Самым заядлым геймером с Пиреней оказался полузащитник «Реала» Марко Асенсио, который и выиграл турнир La Liga Santander Challenge. В киберспортивной примере фавориты совсем другие. Так, Серхио Роберто из «Барселоны» не смог поучаствовать из-за партнерства своей команды с PES – конкурентом FIFA 20 на рынке видеоигр, а Маркосу Льоренте и его «Атлетико» не по зубам оказался «Алавес» Лукаса Переса. В итоге до финала смог добраться Айтор Руибаль из скромного «Леганеса», но в решающей битве «король суперкубков» (Асенсио забил два сумасшедших гола в Суперкубке УЕФА-2016 против «Севильи» и в финале Суперкубка Испании-2017 против «Барселоны») все же оказался сильнее. Теперь мы, кажется, понимаем, чем испанец занимался последние три года, пока сидел на лавке в мадридской команде.

ИТАЛИЯ

В Италии онлайн-турнир проводился также в формате мини-кубка с участием всех заинтересованных команд. Главное отличие от испанцев в том, что соревнование было поделено на две дисциплины: FIFA 20 и PES 20. Напомним, у местного чемпиона последних девяти лет «Ювентуса» – эксклюзивный контракт с японской компанией Konami, занимающейся разработкой Pro Evolution Soccer, поэтому в последней версии игры конкурента бренд «бьянконери» попросту отсутствует. Заменяет Юве в FIFA 20 сказочный клуб под названием «Пьемонте Кальчо» с сохранением всего действующего состава туринцев. В связи с этой проблемой объединить 20 команд серии А под эгидой одной игры оказалось невозможно, поэтому было принято решение провести два чемпионата. В турнире по PES чемпионами по обыкновению снова стали туринцы, а вот в дисциплине FIFA победу одержал скромный «Лечче», завоевавший свой первый трофей в главной лиге страны пусть пока и виртуальной.

ГЕРМАНИЯ

Дальше всех в плане проведения онлайн-соревнований ушла бундеслига. Немцы еще с 2012 года проводят официальные соревнования среди геймеров под эгидой главного дивизиона страны. Для участия в Virtual Bundesliga, как называется чемпионат, во многих клубах даже второй бундеслиги существуют киберспортивные подразделения. Победители этого соревнования считаются чемпионами Германии и отбираются на мировые первенства по FIFA. В этом году самая результативная лига Европы прошлого сезона быстрее других адаптировалась под реалии карантина, организовав Bundesliga Home Challenge. Суть турнира в том, что 30 клубов из первых двух дивизионов участвуют в онлайн-чемпионате. Отметим, что у кибербундеслиги наконец-то будет новый чемпион, так как мюнхенская «Бавария» отказалась от участия. В заявке каждой из команд по два участника: профессиональный игрок клуба и представитель киберспортивного сообщества. Игровые дни проводятся раз в неделю согласно проведенной жеребьевке и состоят из двух матчей, проходящих одновременно: противостояния футболистов и встречи атлетов из киберфутбола, а происходящее транслируется на официальных каналах бундеслиги на YouTube и Twitch.

РОССИЯ

Российская премьер-лига перед стартом нынешнего сезона провела масштабный ребрендинг. Наш чемпионат полностью сменил позиционирование (например, фирменный стиль для РПЛ, эмблему в виде медведя и дизайн нового кубка создавала студия Артемия Лебедева), а перед вторым кругом чемпионат обрел еще и титульного спонсора – «Тинькофф Банк». В рамках повышения узнаваемости лиги по всему миру также был подписан эксклюзивный договор о сотрудничестве с PES, в связи с чем в FIFA 20 за «Урал», «Ахмат» и «Уфу» сыграть больше не выйдет. По этой же причине турнир пришлось провести именно в игре от японского разработчика. Несмотря на то, что турнир «Самая быстрая лига» не носил официального статуса, в ней участвовали по одному представителю от каждой из команд РПЛ. Чемпионат проходил согласно официальному календарю премьер-лиги, команды встречались со всеми соперниками, с которыми коронавирус не позволил им сыграть в реальных матчах (то есть, с 23 тура). И без скандалов не обошлось.

«Зенит» под предводительством Артема Дзюбы играл против «Тамбова». Дебютанты настолько хотели «насолить» питерцам, что посадили вместо Вильдана Ермилова… Нет, не Георгия Мелкадзе, а сотрудника пресс-службы клуба Давида Бадтиева, у которого есть опыт выступления на киберспортивных турнирах. Бывший профессиональный игрок в симуляторы, конечно, обыграл Дзюбу 3:1, но за несанкционированную замену южане получили техническое поражение, и в итоге заняли последнее место в турнире. Капитан сборной России, в свою очередь, занял второе место. В суперфинале из двух матчей зрителей ждало классико нашего чемпионата последних лет – «Спартак» «Зенит», в котором Николоз Кутателадзе оказался сильнее. В качестве приза молодой полузащитник получит настоящий чемпионский перстень. Не хуже того, который надевают за победу в НБА!

Конечно, мне хотелось выиграть. Я поэтому и зашел в турнир, тем более я играю за «Спартак». Самые тяжелые матчи в Самой быстрой лиге – против «Армейцев» и Дзюбы. Против ЦСКА всегда принципиально – даже в пинг-понг или гольф. Как только я перешел в «Спартак», мне объяснили, насколько важно их обыгрывать. Так что даже несмотря на то, что это киберфутбол, было очень приятно, отметил форвард красно-белых.

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