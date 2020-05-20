«Монреаль», спасенный схемой доигровки сезона, кусает локти: рано сбагрил Ковальчука в «Вашингтон»

Правда, президент лиги Гари Беттман пока высказывается на эту тему крайне осторожно.

Какие вопросы сейчас волнуют боссов больше всего? Вот как их обрисовал позавчера сам Беттман:

- Сможем ли мы завершить регулярный сезон?

- Когда у нас появится такая возможность?

- Будет ли у нас регулярный сезон укороченный?

- Стоит ли плей-офф начать сразу?

- В каком формате проводить плей-офф?

- Матчи будут проходить в одном месте или нескольких?

- Как определять эти места – с учетом заболеваемости в этом регионе или нет?

- Какие в этих местах будут возможности для тестирования игроков и персонала?

В общем, начать и кончить. Но есть и кое-какая официальная конкретика. Вот она:

- НХЛ рассматривает 8 – 9 разных мест, которые смогут принять 12 или около того команд в одном месте;

- В выбранных местах придется проводить несколько матчей в день без болельщиков;

- В этих местах должны быть возможности для тестирования игроков и персонала без нагрузки на медицинское сообщество, с чем, по словам Беттмана, летом проблем точно не возникнет;

- 17 процентов игроков сейчас находятся за пределами Северной Америки;

- Начало следующего сезона может быть отложено самое позднее до декабря;

- В конечном счете все будут решать медицинские органы и власти страны – без их отмашки НХЛ не сделает ничего.

Хоккеисты и лига кровно заинтересованы в доигровке сезона даже при полном отсутствии зрителей. Ведь, если игроки получили свои контракты полностью, то владельцы клубов лишились главного дохода – кубковых матчей. А это минимум миллиард долларов. Если сезон так и не возобновится, то эти потери, разумеется, переложат в будущем на игроков. В результате с учетом налогов и повышенного в разы эскроу в следующем сезоне игрокам на руки, возможно, останется 20-25 процентов от их миллионов, прописанных в договорах.

АХЛ сдалась, потому что без зрителей функционировать не может в принципе. Подозреваю, что, пока не найдут лекарство от вируса или вакцину, вторая заокеанская хоккейная лига будет в ауте. Но как НХЛ обойдется без фарм-клубов, то есть резерва на случай травм, которые после столь длительного простоя запрограммированы? Предполагается, что максимальную заявку команд НХЛ увеличат до 30 игроков.

Сколько клубов выйдет на рестарт? Большинство инсайдеров сходится во мнении, что их будет 24 в соответствии с положением в таблице на 12 марта, когда остановили регулярный чемпионат. Следовательно, для «Детройта», «Оттавы», «Сан-Хосе», «Лос-Анджелеса», «Анахайма», «Нью-Джерси», «Баффало» сезон в любом случае уже завершен.

Вот какие, как ожидается, будут новые дивизионы:

СТОЛИЧНЫЙ

1. Вашингтон – 90 очков (в 69 играх) или 65,2%

2. Филадельфия – 89 (69) или 64,5%

3. Питтсбург – 86 (69) или 62,3%

4. Каролина – 81 (68) или 59,6%

5. Айлендерс – 80 (68) или 58,8%

6. Коламбус – 81 (70) или 57,9%

АТЛАНТИЧЕСКИЙ

1. Бостон – 100 (70) или 71,4%

2. Тампа – 92 (70) или 65,7%

3. Торонто – 81 (70) или 57,9%

4. Флорида – 78 (69) или 56,5%

5. Рейнджерс – 79 (70) или 56,4%

6. Монреаль – 71 (71) или 50,0%

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ

1. Сент-Луис – 94 (71) или 66,2%

2. Колорадо – 92 (70) или 65,7%

3. Даллас – 82 (69) или 59,4%

4. Нэшвилл – 78 (69) или 56,5%

5. Виннипег – 80 (71) или 56,3%

6. Чикаго – 72 (70) или 51,4%

ТИХООКЕАНСКИЙ

1. Вегас – 86 (71) или 60,6%

2. Эдмонтон – 83 (71) или 58,5%

3. Ванкувер – 78 (69) или 56,5%

4. Калгари – 79 (70) или 56,4%

5. Миннесота – 77 (69) или 55,8%

6. Аризона – 74 (70) или 52,9%

Так как команды к остановке регулярки провели разное количество матчей, на рестарт они выйдут в соответствии с процентом набранных очков. Потому фактически имеющие больше очков стоят ниже тех, у кого лучше процент, а именно: «Айлендерс» выше «Коламбуса», «Флорида» - «Рейнджерс», «Нэшвилл» - «Виннипега», «Ванкувер» - «Калгари».

Не жалеют ли теперь в «Монреале», что так легко расстались с Ковальчуком, отпустив Илью почти даром в «Вашингтон»? Если в начале марта у «Канадиенс» были близкие к нулю шансы попасть в плей-офф, то по новой экстраординарной схеме в кубковую часть проходят все 24 клуба!

Сама схема такая.

Регулярка

- Команды в дивизионах проводят круговой турнир.

- Плей-офф

- Занявшие в дивизионах 1 - 2-е места выходят в Кубок Стэнли напрямую.

- Занявшие в дивизионах 3 – 6-е места играют предварительный раунд – серии до двух побед, 8 победителей выходят в основной плей-офф.

В итоге тот же «Монреаль» сыграет минимум семь матчей. По окончании которых может оказаться в топ-16, о чем в феврале-марте и мечтать не смел.

Впрочем, есть в комиссии по разработке формулы доигровки сезона и такие, которые против поблажек клубам-донорам, устроившим перед дедлайном распродажу игроков. А потому не исключен вариант перезапуска сезона лишь с 20 командами, поделенными на те же четыре дивизиона. Тогда напрямую в плей-офф пройдут 12 клубов, занявшие в дивизионах 1 – 3-е места, а остальных четырех участников Кубка Стэнли выявят в сериях до двух побед те, кто финишировал на 4 – 5-х позициях.

Однако вряд ли НХЛ отпустит досрочно на каникулы «Монреаль» с «Чикаго», учитывая огромную фанатскую базу обоих представителей оригинальной шестерки главной хоккейной лиги мира.

Словом, переговоры между лигой и профсоюзом продвигаются весьма продуктивно. Предлагаемые варианты спасения сезона в нынешних уникальных условиях вполне удобоваримые, по-моему, для всех. Остается дождаться, когда пандемия в США все-таки пойдет на спад.