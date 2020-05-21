Лучше меньше да лучше. КХЛ надо было не потолок уменьшать, а лигу сокращать

ПОСТЕПЕННО – ЭТО КАК?

Во вторник в Госдуме снова зазвучали слова о том, что государство должно постепенно выходить из финансирования профессионального спорта и сосредоточится на массовом и детско-юношеском спорте. Об этом заявил председатель комитета ГД РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев. Вопрос уже не новый. В апреле о том, что министерство спорта России не будет финансировать профессиональный спорт в том масштабе, в котором он понес убытки из-за пандемии коронавируса, говорил глава ведомства Олег Матыцин.

О том, что нашим клубам и федерациям придется скоро начать жить в новых реалиях, повторялось не раз. Курс был задан президентом страны на одном из заседаний совета по спорту. Безумные, невозвратные и ничем неоправданные многомиллиардные вливания в различные клубы, плодящие миллионеров из мастеров средней руки, раздражали и раньше, а коронавирус сделал игры за государственный счет в период жуткого кризиса и обнищания народных масс просто недопустимыми. Государству пора оставлять эти игрушки, но пока совершенно не понятно, что означает слово «постепенно» при его отступлении из спорта.

Постепенно – это как? Имеется в виду, что будет установлен дедлайн, после которого некий абстрактный клуб «Таганка Сити» не получит из бюджета региона ни копейки, а до этого ему продолжит капать госфинансирование в полном объеме? Или же деньги из госбюджета или от госкорпораций станут уменьшатся год от года, а клуб параллельно должен переходить на коммерческие рельсы, чтобы через пару-тройку лет сказать спасибо родному отечеству за сытную кормёжку и уйти на вольные хлеба? А если источник финансирования клуб не обретет, то прекратит свое существование? И если не найдут все клубы, то мы перестанем играть в футбол/хоккей/баскетбол?

Хотелось бы услышать от больших чиновников конкретики, но почему-то кажется, что они и сами не совсем понимают сегодня, как этот процесс будет происходить. Их в первую очередь интересует, конечно, сумма, выделяемая на спорт государством, так как эффективность их работы в этом вопросе, естественно, определяется в зависимости от сокращении расходов. Вот только отрезать можно по-разному.

ОТРЕЗАЛИ У БОГАТЫХ

Возьмем, к примеру, наш хоккей. За большинством клубов стоят серьезные компании или региональные власти вкупе с местным бизнесом. ЦСКА – это «Роснефть», «Металлург» - Магнитогорский металлургический комбинат, «Авангард» - «Газпромнефть», «Ак Барс» - «Татнефть», «Нефтехимик» - «Нижнекамскнефтехим», «Северсталь» - ОАО «Северсталь», «Локомотив» - «РЖД» и т.д. На 2018 год доля государственного финансирования в структуре доходов клубов КХЛ составляла 57 процентов, основная статься расходов – зарплаты игроков, в среднем это половина бюджета, но очевидно, что топ-команды тратили на платежную ведомость куда больше 50 процентов. Выравнивание происходит за счет «малоимущих», тех, кто ближе к полу зарплат. Остальные доходы клубы получают от спонсоров и продаж билетов, телеправ, атрибутики и пр.

И вот государство задумало постепенно уйти из КХЛ, и таким образом клубы рано или поздно потеряют большую часть финансирования, которое имеют сегодня. Если, конечно, уход не фикция, а реальная задача (если же учитывать, что частные спонсоры в большинстве своем тратятся на хоккей добровольно-принудительно, то следом наверняка исчезнут и эти компании). Что после этого станет с нашей лигой?

Варианта есть два, в зависимости от того, какой способ государственного отхода выбрать. По первому пути – установив предельный размер платежной ведомости клубов - КХЛ уже начала двигаться, введя потолок зарплат в 900 миллионов на будущий сезон. С учетом того, что сразу несколько топ-клубов превышали эту отметку (ЦСКА и СКА почти вдвое), первый шаг к сокращению госрасходов на хоккей сделан. То есть государство добилось уменьшения трат на ведущие клубы. Но что оно нам несет?

С одной стороны, происходит выравнивание уровня команд по подбору игроков. С другой – топ-клубы теряют возможность покупать серьезных звезд из НХЛ, потому что они стоят больших денег, особенно после падения курса рубля. А также вынуждены расставаться с рядом высокооплачиваемых хоккеистов, так как в противном случае не вмещаются в потолок.

Это мы уже сегодня видим на примере ЦСКА, у которого от чемпионского состава скоро останутся рожки да ножки. Потеряем отличную команду, судя по всему. Пострадали также и СКА, и «АК Барс», и «Авангард» с «Магниткой». И даже московское «Динамо», которое отметку 900 млн превосходило ненамного, однако не смогло удержать форварда ведущего звена Петерссона из-за правила потолка, а лига в итоге лишилась классной тройки. Как следствие, упадет общий уровень ведущих клубов и чемпионата, снизится мастерство игроков, что неминуемо отразится и на игре сборной на международных турнирах. Государство этого добивается? Нет, конечно.

Если оно продолжает вкладываться в наш хоккей, то должно видеть отдачу в виде завоеванных медалей чемпионатов мира, Олимпиад и прочих турниров. Иначе зачем вообще государству за это платить. Тогда почему выбран такой вариант? Ведь был и другой путь урезания расходов на большой хоккей.

ЗАЧЕМ ПЛАТИТЬ ТЕМ, КТО НИ НА ЧТО НЕ ПРЕТЕНДУЕТ?

Государство у нас одно, так что все траты из разных кубышек в конечном счете сводятся к одному источнику финансирования, не важно, деньги ли это госкорпораций или региональный бюджет. Почему бы тогда не отрезать от финансирования из госсредств те команды, которые годами плетутся в подвалах таблиц своих конференций, и не начать серьезно сокращать лигу. Не лучше ли было продолжить вкладываться в действительно сильные коллективы, способные играть в классный хоккей, а не спасать тех, чьей целью год от года является просто содержание команды в регионе N?

Пусть платежка наших топ-команд была бы 1,1 млрд рублей, а не 1,3 млрд, как этого добивался ряд клубов, но и не 900 млн. КХЛ оставила бы в своих рядах для начало 16 участников, а через год, возможно, уменьшилась бы до 12-14, как было в чемпионате СССР. Но это были бы действительно клубы хорошего уровня. А государство сократило бы вливания за счет выбывших.

Кому нужна лига серых команд, разбросанных по всем регионам с непонятной целью. По принципу чтоб было? Для чего? Что будет, если такая серенькая командочка прекратит свое существование? Народ поднимется или работоспособность в этой области или крае упадет?

На примере «Адмирала», который был вынужден сняться со следующего сезона КХЛ после отказа властей Приморского края финансировать профессиональные клубы из бюджета региона, хорошо видно, что через месяц о таком чудо-клубе все благополучно забудут. Разве что за исключением тех клубных лиц, кто неплохо кормился на гособеспечении, поигрывая в хоккей за наш с вами счет, писал постоянные письма президенту с призывами «Спасите нас!» и поднимал бучу в прессе. Точно также не случится никакой трагедии, если завтра уйдут со сцены другие участники КХЛ, давно ни на что в турнире не претендующие.

НЕ ХВАТАЕТ ЗВЕЗД НА МАТЧ ВСЕХ ЗВЕЗД

В чемпионате СССР, у которого и размеры страны были куда больше нынешней России, и население почти вдвое больше, 12 клубов проводили замечательный турнир. Испортили его в 80-е созданием базового клуба. Но даже при тотальном многолетнем доминировании ЦСКА мы были свидетелями ярчайших матчей. Жаль правда, что их было не так много, но общий уровень хоккея был очень высокий. А сегодня КХЛ не способна собрать звезд на Матч всех звезд по той причине, что их почти нет.

К тому же если государство на самом деле решило прекратить платить за профессиональный спорт, то через какое-то время клубы должны либо обрести частного владельца, либо умереть. Но какой олигарх захочет прикупить себе неинтересную игрушку. Какой от нее будет прок, когда ни денег она тебе не принесет, ни имидж твой не поднимет.