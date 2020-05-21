Минск помнит Знарка и Овечкина, Рига – Кросби и шведов. Воспоминания о ЧМ-2006 и 2014 - Советский спорт
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21 мая 2020 11:00ХоккейДомрачев Владислав

Минск помнит Знарка и Овечкина, Рига – Кросби и шведов. Воспоминания о ЧМ-2006 и 2014

За год до ЧМ-2021 ИИХФ провернула рокировку, переместив сборную России из рижской группы в минскую, а канадцы сыграют в столице Латвии.

Напомним, ближайший чемпионат мира должен пройти в Минске и Риге 7-23 мая 2021 года. Однако президент ИИХФ Рене Фазель сообщил, что на годовом конгрессе, который состоится в июне, будет поставлен вопрос о сдвиге турнира на две недели вперед. В этом случае ЧМ начнется 21 мая, а завершится как никогда поздно – 6 июня. Делается это в надежде на приезд игроков из НХЛ. Пока следующий сезон в сильнейшей лиге мира – в тумане, этот бы доиграть.

Минск-2014: наградили даже запасных

Первоначально сборная России попала в рижскую группу, однако вчера ее переместили в Минск, поменяв местами с Канадой. Чтобы нашим болельщикам-туристам создать максимально комфортные условия. Хотя и канадцев в Белоруссии уважают, не единожды их звали провести на этой земле сбор.

На одной из пресс-конференций на ЧМ-2014 в Минске я соседствовал с одним из ведущих местных журналистов. Мы сидели в первом ряду напротив главного тренера сборной России Олега Знарка, дебютировавшего во главе национальной команды.

Это что? – осведомился Знарок, указав на канадскую бейсболку моего соседа.
Это в честь уважения к родоначальникам хоккея, гордо ответил журналист.

Наш тренер измерил того тяжелым взглядом. Казалось, он готов был двинуть ему в челюсть. К счастью, обошлось.

В Минске-2014 наша сборная не потеряла ни одного очка. Не встретившись ни с канадцами, ни с чехами. Как никогда зажигал Александр Овечкин, назначенный капитаном команды. Пример с него взяли молодые Виктор Тихонов и Сергей Плотников. Вадим Шипачев даже перестарался, расколов финна Йормакку и схлопотав трехматчевую дисквалификацию.

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Удался дебют вратарям Сергею Бобровскому и его дублеру Андрею Василевскому. Подъехавший по ходу турнира Евгений Малкин, хоть и пребывал не в лучшем состоянии, внес вклад в общую победу.

Турнир украсил театр мимики и жеста Знарка, устроившего перепалку с помощником главного тренера шведов в концовке полуфинала (3:1). Финал с финнами (5:2) Олег Валерьевич смотрел из ложи Владислава Третьяка.

После награждения в раздевалку чемпионов заглянул Президент России Владимир Путин. Меня охрана прижала к стене у заветной двери, в таком же положении оказался и первый президент КХЛ Александр Медведев.

Лучший нападающий и бомбардир турнира Тихонов повесил свою медаль на шею своего знаменитого деда: «Это твоя медаль!»

Родина высоко оценила победу. Государственные награды, звания змс, а также «Мерседесы» получили даже находившиеся в «листе ожидания» и не сыгравшие защитник Никита Зайцев и нападающий Илья Зубов. Потом Овечкина пеняли подарочным авто.

Я что? Меня ребята как капитана попросили похлопотать, искренне объяснил Александр Великий.

После той победы наши золото чемпионатов мира не видели, да и в финале играли лишь единожды (в Праге-2015).

Рига-2006: золотой дубль «Тре Крунур»

Чемпионат мира в Риге венчал олимпийский сезон. В Турине-2006 первенствовали шведы. И в столице Латвии они завоевали золотые медали, делегировав целую группу в «Тройной золотой клуб». А наши вылетели в четвертьфинале, уступив в овертайме чехам 3:4 (ОТ). Но с будущими чемпионами мира россияне сыграли вничью 3:3.

В Ригу не приехал Алексей Морозов, забаненный тренером сборной Владимиром Крикуновым перед Олимпиадой. Сергея Зиновьева не взяли по другой причине, из казанской тройки в столице Латвии сыграл только Данис Зарипов. Не пригласили в команду Илью Ковальчука, за выход из берегов в матче с чехами (0:3) за бронзу в Турине. Сергей Мозякин был заявлен из «листа ожидания», заменив получившего травму Александра Харитонова.

Увы, выйдя в четвертьфинал с первого места, россияне уступили чехам. Для президента ФХР Владислава Третьяка первый блин в новой должности вышел комом. Впрочем, лучший хоккеист XX века вскоре взял реванш – на следующих четырех ЧМ наши дважды завоевали золото, по одному разу – бронзу и серебро.

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В Риге сыграл восходящая звезда канадцев Сидни Кросби. Однако даже он не собрал полные трибуны на матче с хозяевами. «Кленовый листья» учинили латвийцам разгром разгромный – 11:0. Это была пощечина их главному тренеру Петру Воробьеву.

Кросби же довольствовался деревянными медалями, а запомнился не столько голами-передачами (он стал лучшим бомбардиром турнира), сколько как жертва шведа Мики Ханнулы. В полуфинале канадец попал под зубодробительный силовой прием, его обидчика судьи выгнали до конца игры, а потом ему впаяли дисквалификацию на пять (!) матчей. Этот рекорд по строгости наказания на мировых чемпионатах держится до сих пор.

Кросби, корчившийся от нестерпимой боли, вскоре вернулся на лед и принял участие в голевой комбинации. Директорат назвал его лучшим нападающим турнира, а журналисты включили в символическую сборную звезд (вместе с Овечкиным). В кулуарах же Малыша Сида осудили за… симуляцию.

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