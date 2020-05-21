Неизвестный герой Сараева-84. Умер олимпионик Александр Герасимов

В марте 2019 года мне поручили написать заметку к 60-летнему юбилею Александра Герасимова, нападающему ЦСКА, завоевавшему на Олимпиаде-84 золотые медали.

Набрав его номер, я с трудом уговорил будущего юбиляра ответить на мои вопросы.

– Я старорежимный человек, в компьютере не сижу, а на мобильном телефоне нажимаю две кнопки – вызов и сброс, даже sms не умею отправлять, – признался Герасимов.

Герасимов никогда не считался звездой, не слыл бомбардиром и тем паче докой в силовой борьбе. Это был крепкий середняк, выпускник пензенской школы хоккея, богатой на таланты.

Его приглашали в молодежную сборную на два чемпионата мира. В 1978-м в Канаде он встретился с Уэйном Гретцки.

– Вокруг него стоял невообразимый шум, но лично мне он ничем особенным не запомнился, наш Сергей Макаров сыграл куда сильнее, – рассказывал Герасимов. – Да и обыграли мы этих канадцев.

Через год в Швеции Герасимов играл в тройке с восходящей звездой Владимиром Крутовым. Но получил приглашение в «Спартак», откуда сбежал через две недели. Помощник Виктора Тихонова в ЦСКА Юрий Моисеев (тоже из Пензы) уговорил Герасимова перейти в ЦСКА. Конкуренция в чемпионской команде была очень острая – поди пробейся в состав. Герасимов сумел. Тихонов собрал тройку Васильев – Быков – Герасимов. Потом вместо суматошного Васильева внедрил в нее технаря Хомутова.

Герасимов выстрелил на Призе «Известий»-1983, став лучшим бомбардиром турнира. И пробился в олимпийский состав из 20 игроков, включая двух вратарей. Наверное, Тихонов мог пригласить в Сараево опытных и проверенных Балдериса и Мальцева, но выбрал 23-летнего Герасимова. Потом говорили, что армеец сделал счастье на несчастье Капустина, который из-за хронической травмы взял самоотвод (это был поступок!).

Надо понимать, что на Олимпиады туристов не возили. Тем более что перед «Красной машиной» стояла задача во чтобы то ни стало вернуть титул после фиаско в Лейк-Плэсиде-80, где наши проиграли американским студентам.

Герасимов выходил в тройке с героем Кубка Канады-81 Шепелевым и Хомутовым и вернулся из Югославии с золотой медалью. В семи матчах в Сараево он набрал 8 (2+6) очков.

1984 год. Александр Герасимов, Сергей Шепелев, Андрей Хомутов

А на чемпионатах мира и Кубке Канады ему сыграть не довелось. Из-за высокой конкуренции. В самый последний момент в состав брали конкурента.

В декабре 1985-го Герасимов отправился с ЦСКА на серию матчей против клубов НХЛ. Из шести встреч армейцы выиграли пять.

– Начинали мы в Лос-Анджелесе, оттуда полетели в Эдмонтон. Поспали всего два часа и на лед. И ведь обыграли обладателя Кубка Стэнли с Гретцки, Курри, Тикканеном, Коффи 6:3, – вспоминал Герасимов.

Увы, нелепая травма позвоночника заставила форварда быстро завершить карьеру.

– На тренировке вскакивал со штангой и услышал в спине хруст, боль адская, в Институте Вишневского мне поставили иглы, полегчало. А в следующем сезоне сделали снимок и выяснилось, что у меня в позвоночнике откололся какой-то отросток. Операция гарантий не давала. И в 1988-м я закончил, – рассказал мне тогда юбиляр.

Потом Герасимов работал в школе ЦСКА, даже руководил ею. Когда ЦСКА возглавил Вячеслав Быков, поползли слухи, что в помощники он приглашал Герасимова. И только потом появилась кандидатура Игоря Захаркина.

– Не верьте, мы со Славой просто встретились, пообщались, – уверял Герасимов. – Если бы он меня и пригласил, я бы отказался. Мне это не нужно.

Таким мне запомнился левый крайний Александр Герасимов, олимпионик, 7-кратный чемпион СССР, двукратный чемпион мира среди молодежи.