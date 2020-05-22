Эксперты НХЛ опять сели в лужу: что не так с командами-династиями

На сей раз 13 штатных экспертов совместными усилиями нарисовали топ-16 чемпионов НХЛ с 1967 года, когда лигу расширили с шести до 12 клубов.

Прошу всех понять меня правильно: жесткая критика всех предыдущих рейтингов энхаэловских спецов ни в коем случае не была моей самоцелью. Подозреваю, это не вина североамериканских корреспондентов: просто кому-то элементарно недостает понимания тонкостей хоккея, а другим – исторических знаний.

Я вот, например, помню, где находился и что делал, страшно сказать, 13 марта 1966 года. Подмосковная деревня Пикино. Воскресенье. 18.00. Черно-белый – а какой еще?! – телевизор.

В заключительном матче ЧМ-1966 решалось все. Нашу команду устраивала только победа. Сборной Чехословакии, чтобы взять золото, хватало ничьей. Однако уже к 5-й минуте все было кончено:

1.20. Старшинов – 1:0;

3.22. Локтев – 2:0;

4.02. Старшинов – 3:0;

14.12. Старшинов – 4:0.

В итоге – 7:3!

Все это говорю к тому, что все события с года расширения НХЛ, которые, судя по всему, многие нынешние штатные журналисты сайта лиги оценивают умозрительно, я пропустил через себя. А потому не могу молчать, когда вижу откровенную фальшь. Вот и эта иерархия 16 самых крутых обладателей Кубка Стэнли вызывает у меня массу вопросов и представляется попросту никудышной.

Тринадцать выборщиков, уполномоченных официальным сайтом НХЛ, называли 16, по их мнению, суперчемпионов разных сезонов: за 1-е место начисляли 16 очков, за 2-е – 15… за 16-е место – 1 очко.

Главная претензия все та же – отсутствие критериев. Кто, как выбирал, основываясь на чем – не указано. Что это, если не игра без правил? А когда правил нет, именно такой эрзац-Калашников из раза в раз и получается.

Но коли НХЛ регламент не установила, придется мне это опять сделать за нее. Иначе какой смысл во всех подобных исторических экзерсисах?

КРИТЕРИИ

1). Рейтинг по идее надо начинать не с 1967 года, а с 1992-го, когда в НХЛ собрались все сильнейшие хоккеисты, включая представителей экс-СССР и экс-ЧССР. Или стартовать хотя бы с 1980-го, когда после развала ВХА все канадцы и американцы с примкнувшими к ним шведами, финнами, а также несколькими перебежчиками из Чехословакии сгруппировались в НХЛ. Конечно, могут быть в классификации и владельцы Кубка Стэнли с 1968 по 1991 год, но в виде исключения и за особые заслуги;

2). В победе должна быть какая-то перчинка, в идеале - сенсация вроде олимпийского Чуда на льду американских студентов-1980 или прошлогодней сказки «Сент-Луиса»;

3). В победе должен быть подвиг – командный либо индивидуальный;

4). В победе должна быть красивая история;

5). Победа вошла в летопись НХЛ как яркий исторический факт.

Примерно как-то так. Но отсюда вытекают несколько подзаконных установок, а именно:

- Нет ничего удивительного в победах команды-династии; для этого лучше подойдет рейтинг генеральных менеджеров, которые эти династии создали;

- Нет особой заслуги в победе за явным преимуществом, это скорее говорит о слабости конкурентов в каждом конкретном сезоне.

Увидев заголовок, еще не прочитав сам текст, я решил прикинуть, кого бы включил в свой список в соответствии с указанными выше критериями. Пока без мест – свой рейтинг я предложу вам в следующей заметке. Сейчас мои фавориты навскидку:

- Сент-Луис-2019, конечно;

- Вашингтон-2018, безусловно;

- Рейнджерс-1994, без вариантов;

- Эдмонтон-1990, разумеется;

- Питтсбург-2009, всенепременно;

- Детройт-1997, однозначно;

- Нью-Джерси-1995, несомненно;

- Монреаль-1993, наверное…

Каково же было мое удивление, когда в топ-16 от НХЛ я не увидел – в это невозможно поверить! – вообще ни одного из них! Более того, «Эдмонтон»-1990 никто не поставил даже на 16-е место! А ведь именно эта победа, а не четыре предыдущие, на мой взгляд, в истории «Ойлерз» главная. Ибо добыта была в тот сезон, когда «нефтяники» уже не считались безусловными королями, лишившись Гретцки, Куртнолла, Крушельниски, Симпсона.

Но давайте пробежимся по лауреатам, причем предлагаю ставить в пару клубы с противоположных полюсов, дабы ярче высветить фиаско списка.

1. МОНРЕАЛЬ – 1977 (199 очков) – фальшь.

16. ЧИКАГО – 2010 (34 очка) – достоин.

Что на первом месте делает «Канадиенс»-1977 да еще со столь громадным отрывом, лично для меня неразрешимая загадка. В чем заслуга суперкоманды, которая на пару голов тогда была выше всех остальных? Я и сейчас с ходу назову десяток игроков «Монреаля», которые потрясли меня в Суперсерии-1972, а затем в эпохальном матче под Новый 1976 год против ЦСКА: Савар, Драйден, Курнуайе, Лемер, Лефлер, Робинсон, Пит Маховлич, Гейни, Шатт, Уль, Марио Трамбле, Райсбро, Джарвис… Ну как такую банду обыграть? Никак. Тем более когда Бобби Халл, семейство Хоу, Тардиф, Клутье, Фторек, Бернье, Хедберг, Шеберг, Недомански и прочие звезды мирового хоккея еще играют в ВХА.

А вот вскочивший в последний момент на последнюю ступень топ-16 «Чикаго» совсем другой коленкор. «Хокс»-2010 обязательно должен быть в списке, ведь Кубок Стэнли в Городе ветров ждали 49 лет! Что крайне важно и что подчеркивает заслугу игроков и штаба «Чикаго»-2010: в девяти из 11 сезонов перед триумфом команда вовсе в плей-офф не попадала! А до финала добралась впервые с 1992 года.

2. ЭДМОНТОН – 1985 (127 очков) – фальшь.

15. КАЛГАРИ – 1989 (47 очков) – достоин.

Здесь все еще проще. Команда-монстр из нефтяной столицы Канады после заката династии «Айлендерс» обязана была выигрывать в 80-е годы все Кубки Стэнли.

Единственная кубковая виктория скромной канадской дружины региона с небольшим рынком болельщиков стопроцентно должна быть в рейтинге.

3. МОНРЕАЛЬ – 1978 (109 очков) – фальшь.

14. ЭДМОНТОН – 1987 (52 очка) – фальшь.

Тут и обсуждать нечего. Или кто-то из заваливших ЕГЭ не знает, в какое море впадает Волга?..

4. ДЕТРОЙТ – 2002 (99 очка) – фальшь.

13. ЧИКАГО – 2013 (53 очка) – пока не определился.

Ну как может третья победа «Детройта» за 6 лет стоять выше первой, достигнутой после 42-летнего перерыва да еще при вертикальном взлете Русской пятерки? Ну разве не бред?

Сложнее с «Чикаго»-2013. Приоритет, пожалуй, следует отдать предыдущему чемпионству – трехлетней давности. Но и выиграть в период потолка зарплат, а значит, определенного равенства сил, второй титул за 4 года достойно уважения.

5. АЙЛЕНДЕРС – 1982 (95 очков) – фальшь.

12. ЭДМОНТОН – 1988 (59 очков) – фальшь.

Опять оба выстрела в молоко! Для тех, кто с третьего раза не понимает: победа команды-династии – самое скучное, что может быть в спорте. Порой это способно убить популярность той или иной дисциплины во всей стране, как случилось в СССР с хоккеем в 80-е годы «благодаря» гегемонии в чемпионате Союза ЦСКА.

6. БОСТОН – 1972 (84 очка) – пока не определился.

11. БОСТОН – 1970 (67 очка) – достоин.

Любопытнейшее совпадение: «Брюинз» очутился в связке сам с собой. Сопоставляя два восхождения, естественно, выбираем первое – в Бостоне главный трофей НХЛ не видели с 1941 года. Плюс, конечно, надо отметить, что это первый сезон тотального доминирования в заокеанском хоккее Бобби Орра, ставшего:

- самым ценным игроком регулярки – «Харт Трофи»;

- лучшим защитником регулярки – «Норрис Трофи»;

- лучшим бомбардиром регулярки – «Арт Росс Трофи»;

- самым ценным игроком плей-офф – «Конн Смайт Трофи».

Ну и самое известное хоккейное фото «Гол в полете» сделано именно в решающем матче финала Кубка Стэнли-1970, когда защитник «медведей» поразил ворота «Сент-Луиса» в овертайме четвертого матча.

7. МОНРЕАЛЬ – 1976 (80 очков) – фальшь.

10. АЙЛЕНДЕРС – 1983 (68 очков) – фальшь.

Снова сошлись две династии, а любая монополия, как все мы вместе с АС/DС давно уяснили - Хайвей ту Хелл. К слову, если выше я, не задумываясь, выдал вам десяток монреальцев на века, то теперь попробую проделать то же самое с «островитянами» - Смит, Потвин, Босси, Тротье, Гиллиз, Горинг, Каллур, Морроу, Тонелли, братья Саттеры… Неповторимые гегемоны «Айлендерс».

8. ПИТТСБУРГ – 1992 (72 очка) – достоин.

9. ЭДМОНТОН – 1984 (71 очко) – фальшь.

Мой список не может не быть субъективным, а потому «Питтсбург»-1992 войдет в топ-16 хотя бы потому, что этот финал Кубка Стэнли был первым, который показали по нашему ТВ. Плюс первым, в котором участвовал россиянин – защитник «Чикаго» Игорь Кравчук.

Альтернативный топ-16 чемпионов НХЛ - завтра!