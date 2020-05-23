Для кого тренер стал тестем - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
23 мая 2020 18:08ХоккейСергеев Иван

Для кого тренер стал тестем

Звезда НХЛ Артемий Панарин и дочь хоккейного тренера Олега Знарка Алиса объявили о помолвке. И это далеко не первый случай, когда известный спортсмен становится зятем тренера.

Об отношениях Артемия и Алисы в хоккейном мире знали давно. Возлюбленные не скрывали своих чувств, выкладывая в соцсети совместные фото. Однако ответ на самый главный вопрос был получен только сегодня, когда 28-летний нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» сделал предложение и услышал «да». Отныне Алису Знарок можно официально считать невестой бывшего подопечного Олега Знарка по сборной России. С момента их первой встречи до помолвки прошло примерно пять лет. И свадьба, можно не сомневаться, не за горами. Совет вам, Артемий и Алиса, да любовь!

Посмотреть эту публикацию в Instagram

08/05/2019❤️

Публикация от Артемий Панарин (@artemiypanarin)

Примеров подобных союзов в мировом хоккее так сразу и не вспомнишь. Зато в голову сразу приходит, как на дочери босса своего клуба НХЛ в 90-х женился российский нападающий Александр Селиванов. Его избранницей стала Кэрри, дочь знаменитого канадского хоккеиста Фила Эспозито, который на тот момент был совладельцем «Тампа-Бэй». Увы, эта история имела печальный конец. Супруга Селиванова умерла в 2012 году от тяжелой болезни. У пары осталось два общих ребенка - сыновья Нико и Рокко. Также они воспитывали Дилана, сына Кэрри от предыдущего брака.

селиванов

Если вернуться в Россию, то нельзя не вспомнить об олимпийском чемпионе Лондона-2012, волейболисте Тарасе Хтее. 37-летний бывший доигровщик сборной женат на дочери Геннадия Шипулина Яне, которая родила ему четырех дочек - Аделину, Арину, Алису и Агнию. Шипулин тренировал Хтея и в национальной команде, и в «Белогорье» - одном из ведущих клубов страны.

хтей

В футболе самым звездными тестем и зятем, пожалуй, можно считать Серхио Агуэро и Диего Марадону. Нынешний лидер «Ман Сити» женился на Джаннине, в 2009-м у них родился сын Бенхамин, крестным которого стал Лионель Месси. Разумеется, Агуэро выступал под руководством великого Диего, когда тот повез сборную Аргентины на ЧМ-2010 в ЮАР. Но родственниками они оставались недолго. В 2012-м Серхио и Джаннина развелись.

агуэро

А вот в семье бывшего игрока в американский футбол Криса Сни по-прежнему мир и уют. В 2004-м Крис познакомился с дочерью главного тренера «Нью-Йорк Джайнтс» Тома Кафлина Кэтрин. В том же году его... выбрали на драфте НФЛ. Разумеется, это был «Нью-Йорк», где будущий тесть тренировал зятя... до 2013 года. С Кэтрин Сни сейчас воспитывает четырех мальчиков.

кафлин

В Джексонвилле прошел один из самых кровавых боев года. Никаких протоколов COVID-19 (видео) Американцы Даррен Элкинс и Нейт Ландвер устроили настоящую мясорубку на UFC on ESPN 8. 17.05.2020 10:00 ММА Сергеев Иван
Еще по теме:
Зубайра Тухугов: Сделаю все, чтобы провести бой с Лобовым в Москве Уланбеков, ставший бойцом UFC, поблагодарил отца Хабиба: Он вложил в меня очень много труда (фото) Глава UFC оценил вероятность боя Джонс – Нганноу
Эксперты НХЛ опять сели в лужу: что не так с командами-династиями Официальный сайт НХЛ продолжает заполнять затянувшуюся до неприличия паузу скандальными историческими рейтингами. 22.05.2020 18:20 Хоккей Славин Виталий
Оверим нокаутировал Харриса, Иге победил Барбозу. Главные моменты турнира UFC on ESPN 8 (видео) В Джексонвилле (Флорида, США) прошел турнир по смешанным единоборствам. В главном поединке шоу UFC on ESPN 8 Оверим во втором раунде победил Харриса. 17.05.2020 10:00 ММА Ващенко Сергей
Касперович и Норицын, которых мы потеряли. Почему тренеры выбрали Болгарию? В будущем сезоне Александр Касперович будет работать главным тренером сборной Болгарии по биатлону, а Виталий Норицын будет ему помогать. 21.05.2020 22:30 Биатлон Чикирис Олег
Еще по теме:
Владимир Драчев: Минспорта утвердит новых тренеров сборной России в ближайшее время Касперович раскрыл детали переговоров со сборной Болгарии Александр Касперович: Болгарской сборной реально побороться за медали на Олимпийских играх
Словаки отказались от осенних турниров. Следующий сезон под угрозой? ISU объявил, что Словакия не будет проводить в сентябре юниорский этап Гран-при в Кошице и «челленджер» в Братиславе. Причина – коронавирус. 17.05.2020 15:30 Фигурное катание Тигай Лев
Синицына в руках вместо «ТЩК» в небе. Кто этим летом переходит во «взрослые»? (видео) Едва преодолев возрастной лимит, Косторная, Щербакова и Трусова выиграли все крупные турниры. Будут ли подобные супер-экс-юниоры в нынешнем году? 21.05.2020 16:00 Фигурное катание Тигай Лев
Для кого тренер стал тестем Звезда НХЛ Артемий Панарин и дочь хоккейного тренера Олега Знарка Алиса объявили о помолвке. И это далеко не первый случай, когда известный спортсмен становится зятем тренера. 23.05.2020 18:08 Хоккей Сергеев Иван
Карен Хачанов: Заменил мясо креветками, прививаться от коронавируса не хочу Известный российский теннисист заглянул в прямой эфир инстаграма журналистки Марии Командной. 12.05.2020 10:00 Теннис Григорьевская Юлия
Богатые не хотят помочь бедным? Почему в теннисе не могут собрать деньги для игроков «Советский спорт» - о планах Джоковича, Федерера, Надаля помочь низкорейтинговым теннисистам. И о том, почему их проект не нравится очень многим. 09.05.2020 14:00 Теннис Мысин Николай
«Почему разговор с регионами начался только сейчас?» Яна Романова отвечает на письмо Драчева Президент СБР направил письма членам Совета СБР в регионы с аргументацией своей позиции по основным вопросам. В регионах письмо встретили с недоумением. 12.05.2020 22:00 Биатлон Чикирис Олег
Новости
18:29 Футбол Гонсало Игуаин – о переходе Мартинеса: Трудно сказать «нет», когда звонят «Барселона» и Месси
18:10 Футбол Жена Погребняка: Ужасное ощущение, боль в горле, невозможно даже сделать глоток воды
17:48 Футбол Михаил Бутовский: У Бакаева болезнь протекает бессимптомно
17:44 Футбол Михаил Бутовский: Зобнин перенес коронавирусную инфекцию в период самоизоляции
17:32 Футбол Бакаев заразился коронавирусом, у Зобнина нашли антитела
17:15 Футбол Почеттино был удивлен предложением «Барселоны» возглавить клуб
16:54 Хоккей Нападающий «Дизеля» продолжит карьеру в ЦСКА
16:30 Футбол Новый сезон чемпионата Франции стартует 23 августа
16:15 Футбол Уткин считает, что Семин возглавит «Арсенал»
16:10 Футбол Врач «Тамбова»: Предстоит пройти еще одно обследование - на выявление антител
15:50 Футбол Ла Лига получила разрешение от властей на возобновление примеры
15:42 Футбол Умтити может стать частью сделки по трансферу Мартинеса в «Барселону»
15:22 Футбол Источник: новый сезон в чемпионате Франции стартует 22 августа
15:06 ММА Зубайра Тухугов: Сделаю все, чтобы провести бой с Лобовым в Москве
14:46 Футбол Бербатов рассказал, при каких условиях Бэйл может перейти в «Ньюкасл»
14:29 Легкая атлетика Тренер Ласицкене: Маша отдыхает, и нет необходимости в тренировочных занятиях
14:10 Хоккей «Барыс» продлил контракт с нападающим Виделлом
13:49 Футбол Лучший бомбардир «Оренбурга» Деспотович покинул клуб
Хотел то ли денег, то ли Бузову, то ли правды: в Москве задержан захватчик банка
Неделя в Удмуртии: онлайн-выпускные, правительственная «корона» и очередной кредит
Названы суммы выплат для соцработников, контактирующих с COVID-больными нижегородцами
Губернатор Белгородской области рассказал о скончавшемся с COVID-19 враче
Платную трассу «Москва-Казань» могут построить за 4 года
Вычеркнули из списков. Нашу звезду Ласицкене не пускают на соревнования
«Я проплакала весь фильм». В Москве прошла премьера картины про Льва Яшина
Юрист считает, что России нужно оспорить решение WADA
Олимпийский чемпион по прыжкам в воду Илья Захаров завершит карьеру
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика