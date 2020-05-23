Для кого тренер стал тестем

Об отношениях Артемия и Алисы в хоккейном мире знали давно. Возлюбленные не скрывали своих чувств, выкладывая в соцсети совместные фото. Однако ответ на самый главный вопрос был получен только сегодня, когда 28-летний нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» сделал предложение и услышал «да». Отныне Алису Знарок можно официально считать невестой бывшего подопечного Олега Знарка по сборной России. С момента их первой встречи до помолвки прошло примерно пять лет. И свадьба, можно не сомневаться, не за горами. Совет вам, Артемий и Алиса, да любовь!

Посмотреть эту публикацию в Instagram 08/05/2019❤️ Публикация от Артемий Панарин (@artemiypanarin) 22 Май 2020 в 2:15 PDT

Примеров подобных союзов в мировом хоккее так сразу и не вспомнишь. Зато в голову сразу приходит, как на дочери босса своего клуба НХЛ в 90-х женился российский нападающий Александр Селиванов. Его избранницей стала Кэрри, дочь знаменитого канадского хоккеиста Фила Эспозито, который на тот момент был совладельцем «Тампа-Бэй». Увы, эта история имела печальный конец. Супруга Селиванова умерла в 2012 году от тяжелой болезни. У пары осталось два общих ребенка - сыновья Нико и Рокко. Также они воспитывали Дилана, сына Кэрри от предыдущего брака.

Если вернуться в Россию, то нельзя не вспомнить об олимпийском чемпионе Лондона-2012, волейболисте Тарасе Хтее. 37-летний бывший доигровщик сборной женат на дочери Геннадия Шипулина Яне, которая родила ему четырех дочек - Аделину, Арину, Алису и Агнию. Шипулин тренировал Хтея и в национальной команде, и в «Белогорье» - одном из ведущих клубов страны.

В футболе самым звездными тестем и зятем, пожалуй, можно считать Серхио Агуэро и Диего Марадону. Нынешний лидер «Ман Сити» женился на Джаннине, в 2009-м у них родился сын Бенхамин, крестным которого стал Лионель Месси. Разумеется, Агуэро выступал под руководством великого Диего, когда тот повез сборную Аргентины на ЧМ-2010 в ЮАР. Но родственниками они оставались недолго. В 2012-м Серхио и Джаннина развелись.

А вот в семье бывшего игрока в американский футбол Криса Сни по-прежнему мир и уют. В 2004-м Крис познакомился с дочерью главного тренера «Нью-Йорк Джайнтс» Тома Кафлина Кэтрин. В том же году его... выбрали на драфте НФЛ. Разумеется, это был «Нью-Йорк», где будущий тесть тренировал зятя... до 2013 года. С Кэтрин Сни сейчас воспитывает четырех мальчиков.