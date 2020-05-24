Брагин возглавит СКА, Кудашов – консультант. Что бы это значило?

По их информации, им должен стать Валерий Брагин. Обычно клуб из Санкт-Петербурга махровую дезу оперативно опровергает. На этот раз СКА промолчал.

Контракт СКА с главным тренером Кудашовым истек 30 апреля. Поэтому клуб волен принимать в его отношении любое решение. К слову, Илью Воробьева попросили на выход из питерского клуба и сборной в конце июля прошлого года. Так что ждем официальных новостей. А пока прокомментируем слух.

Когда слышишь Брагин – главный в СКА, а Кудашов – консультант, подразумеваешь, что последний станет освобожденным тренером сборной и приступит к ее подготовке к чемпионату мира в Минске/Риге. Прямо как в случае с Олегом Знарком, назначенным в сборную. У него был выбор, он мог стать совместителем, но...

Туда вряд ли приедут энхаэловцы, так что все логично – главному тренеру сборной надо пристально следить за кандидатами в национальную команду, причем лично, а не чужими глазами. Осенью, если верить президенту ИИХФ Рене Фазелю, должна наступить ясность с участием в Олимпиаде-2022 НХЛ. Если повториться ситуация с Пхенчханом, наставнику сборной особенно важно быть освобожденным.

Но справится ли Брагин с новой ролью в топ-клубе, претенденте на Кубок Гагарина? С одной стороны, его авторитет в глазах большинства игроков СКА не оспаривается. С Валерием Николаевичем работал даже ветеран Антон Белов – на МЧМ-2005 в американском Гранд-Форксе. А уж звено Подколзин – Морозов – Марченко просто обязано расцвести в творческой лаборатории Брагина. Концовка прошлого сезона дает основания для такого вывода.

Смущает клубная история нового наставника питерских армейцев. В качестве главного его преследовали неудачи. Собрав «Спартак» после дефолта, Брагин в 2007-м не проработал и до Нового года, уступив штурвал Милошу Ржиге. В ЦСКА печальная история повторилась. Валерий Николаевич не сработался с Павлом Дацюком и главным менеджером клуба Сергеем Федоровым. Итог – отставка в конце декабря. Так что есть сомнения в стайерских способностях тренера Брагина. А ведь руководить ему придется в команде, решающей максимальную задачу. Тем более когда ее игроки во всеуслышание говорят о том, что ничто не сможет им помешать испить шампанского из Кубка Гагарина.

Сведущие люди рассказали, что какое-то время назад Брагин летал в Екатеринбург на переговоры, но стороны не ударили по рукам. В СКА у него последний шанс доказать свою состоятельность на клубном уровне. 31 мая Валерию Николаевичу исполнится 63 года. Скажите, многовато? Да нет. 63 – не 73, как было Виктору Тихонову, когда ему доверили национальную сборную в 2003-м.

Разумеется, Брагину придется распрощаться с молодежной сборной. Ее наверняка возглавит Игорь Ларионов, который моложе предшественника на четыре года.

Хочется, чтобы развязка наступила ко дню рождения Валерия Николаевича.