Капризов, Сорокин, Барабанов, Зуб, Григоренко, Романов! Не убивайте своими руками год вашей карьеры

Десятеро уже подписали официальные контракты. Но по самым нашим главным звездам КХЛ я информации не нашел, а потому призываю их не торопиться с отъездом за океан.

Давно хотел высказаться на эту тему, да все как-то было недосуг. Но сегодня наткнулся на пару цитат в интернете, что и подвигло к сотворению этого текста.

Большой друг «Советского спорта», в прошлом скаут «Оттавы» и других клубов НХЛ, а ныне агент Алексей Дементьев в твиттере высказал по сути мои мысли:

- Едут люди «за мечтой» в НХЛ, но здравый смысл отключается. Пожалуй, сейчас самое неподходящее время для таких решений. Совершенно непонятно, что будет не только с хоккеем, а вообще с профессиональным спортом. Скомканный сезон, возможный локаут в сентябре 2022 года. АХЛ под вопросом.

Возможно, так он отреагировал на непонятно на чем основанный сверхоптимистичный спич в ютубе внука Зинэтулы Билялетдинова.

- Конечно, очень классно подписать первый контракт с клубом НХЛ: маленькая мечта сбылась, но это только начало, - делится радостью пока еще защитник ЦСКА Александр Романов, ибо официального подтверждения его контракта с «Монреалем» в сети я не нашел. - Чувствую себя великолепно. Как подписывал контракт? Электронная подпись. Ощущения в этот момент? Когда подписывал, не очень осознавал. Больше осознал, когда все новости были об этом. Все только об этом и говорили.

Готов играть и в НХЛ, и в АХЛ. Я еду туда доказывать, что могу играть в НХЛ. Дело не в деньгах. Сколько бы мне ни предложили в ЦСКА, я уехал бы за мечтой. Я с уважением и любовью отношусь к своему родному клубу, который меня вырастил, и они так же ко мне отнеслись.

Не обнаружил я и официальных сообщений о заключении контрактов в НХЛ Капризова, Сорокина, Григоренко, Науменкова, Шалунова, Трямкина.

Правда, в североамериканской прессе появился инсайд о том, что Капризову и Сорокину НХЛ не разрешит этим летом сыграть за «Миннесоту» и «Айлендерс», если сезон все-таки в том или ином виде возобновят. Что вообще-то странно, ибо в прошлом году никто не помешал в плей-офф «Коламбусу» дозаявить Гаврикова, а «Вегасу» - Гусева. Пусть герой Пхенчхана, в отличие от экс-одноклубника по СКА, той весной в НХЛ так и не дебютировал.

Но это игроки, к ним следует, пожалуй, добавить Григоренко («Коламбус»), которых ждут в НХЛ и на которых реально рассчитывают уже сегодня. Совсем другая история у десяти россиян, чьи контракты подтверждены официально. Вот они (расставлены по дате подписания договора с командой НХЛ):

10.03. нап Михаил Абрамов (18 лет) – Торонто (3 года ; 2,43 млн долларов) 2.04. нап Андрей Алтыбармакян (21) – Чикаго (2; 1,85 млн) 7.04. нап Александр Барабанов (25) – Торонто (1; 0,925 млн) 21.04. вр Василий Демченко (26) – Монреаль (1; 0,925 млн) 1.05. защ Артем Зуб (24) – Оттава (1; 1,775 млн) 1.05. нап Арсен Хисамутдинов (22) – Монреаль (2; 1,59 млн) 4.05. вр Алексей Мельничук (21) – Сан-Хосе (2; 1,85 млн) 5.05. нап Григорий Денисенко (19) – Флорида (3; 2,775 млн) 7.05. защ Дмитрий Семыкин (20) – Тампа (3; 2,44 млн) 11.05. нап Тимур Ибрагимов (19) – Сан-Хосе (3; 2,46 млн).

В чем тут главная фишка? У всех контракты – двусторонние! Даже у олимпийских чемпионов Зуба и Барабанова.

Что это означает? Простейшую вещь. Скорее всего до декабря, а реальнее всего – до января следующего года играть в хоккей они – а все это большей частью наши сливки – не будут! Соответственно и от указанных миллионов, которые платят только в основной команде, все они дружно получат роскошную дырку от североамериканского бублика мечты.

Вот Романов весело храбрится: готов, мол, хоть через АХЛ в «Канадиенс» пробиваться. А в курсе ли Саша, что эта самая Американская хоккейная лига приказала долго жить еще 11 мая? И я не сомневаюсь, что в этом году она не воскреснет. Ибо еще долгое-долгое время по всей планете, кроме, разумеется, Белоруссии, будут запрещены массовые мероприятия из-за угрозы заражения вирусом. О чем говорить, если президент МОК Томас Бах постоянно всячески уходит от ответа на прямой вопрос – состоится ли летняя Олимпиада в Токио в следующем году? Единственное, что он уточнил: если Игры из-за пандемии не удастся организовать в Японии и в 2021 году, то тогда их не будет вовсе.

Да, в Германии в обеих бундеслигах уже вовсю пинают мячик. Но при пустых трибунах. Ибо неплохие деньги в футболе можно заработать на телетрансляциях и рекламе на стадионах. В АХЛ подобное исключено. Основной доход фарм-клубов НХЛ от посещения дворцов болельщиками. А это не только собственно плата за билет, но и продажа еды/напитков и разнообразной атрибутики, плата за парковку.

Без зрителей АХЛ не начнет следующий регулярный чемпионат ни при каких обстоятельствах. На это элементарно не будет денег, даже несмотря на помощь старших партнеров из НХЛ. Потому и этот сезон АХЛ, которая остановила регулярный чемпионат вместе с НХЛ 12 марта, быстренько свернула, когда всем стало окончательно ясно, что зрителей допускать на арены власти США и Канады не разрешат до конца года. И это при самом лучшем развитии событий!

Что же получается? Почти два десятка россиян, которые спокойно могли начать летом подготовку к сезону в своих клубах КХЛ, а затем участвовать в регулярном чемпионате, ибо лиге, состоящей на полном довольствии у государства зрители не нужны в принципе, мало того, что сорвут предсезонную подготовку. Все они почти гарантированно не будут играть до следующего года!

И какой смысл срываться за океан?! Не лучше ли пересидеть дома сезон, без нервотрепки, в привычном режиме отыграть еще год на родине, дождаться, когда в НХЛ и АХЛ все устаканится, и только потом сжигать мосты? По-моему, вопрос риторический. Может, потом будет смысл еще на полгода в КХЛ задержаться, чтобы попробовать попасть на Олимпиаду-2022 в Пекине, куда НХЛ после потерь из-за пандемии миллиардов долларов еще не факт, что поедет.

Не стоит забывать и о том, в каком состоянии клубы НХЛ выйдут из этого незапланированного затяжного простоя. Свои многомиллионные недоимки владельцы клубов, естественно, переложат в будущем на плечи игроков. Ну или по крайней мере поделятся ими в соотношении 50 на 50, как сейчас распределяют доходы НХЛ между хозяевами и игроками, и исходя из чего, устанавливают потолок зарплат на каждый очередной сезон. Очевидно, что с нынешних 81,5 млн долларов он поднят не будет. Вопрос стоит скорее о том, насколько этот потолок опустить.

Зато всем ясно, что эскроу с теперешних 10-15 процентов увеличат в разы – до 30-35 процентов. Игроки это прекрасно осознают и морально уже готовы, что в следующем сезоне после вычета федеральных и местных налогов, а также депонирования эскроу получат от своих миллионных контрактов на руки максимум 20-25 процентов.

Спрашиваю вас, господа-мечтатели, вместе с Алексеем Дементьевым еще раз: оно вам надо?!

Ни хоккея, ни денег! Таков, что ли, бизнес по-русски? Вы сами себя от вашего любимого занятия отторгаете. Сами себе вычеркиваете год из карьеры в расцвете ваших сил и таланта.

Задумайтесь, пожалуйста, об этом. И, как нам сейчас всем, по крайней мере в Москве, говорят: оставайтесь дома!